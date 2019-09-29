 Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп

Про це заявив президент США Дональд Трамп у себе у Twitter, інформує Цензор.НЕТ. .
"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який повідомив "фейковим новинам" в ООН, що на нього аж ніяк не тиснули, у жодній формі і жодним чином, має сама собою покласти край останньому "полюванню на відьом", - зазначив Трамп.
За його словами, скарга співробітника ЦРУ на телефонну розмову його із Зеленським "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Хутин Фуйло столько сил и средст потратил чтобы привести
к власти Трамп-Наш
А Зе стоило поговорить с Трампычем
и уже импичмент
Дешево и Сердито
Кто круче??
Позор им !
Но как жонглирует, сорванец!
И Трамп такой добрый... отдал все-таки булаву
Знакомьтесь, это Вова, альфа самец и вирок.
а) Да, на меня было давление
б) Давления не было.
Первый вариант предполагает конфронтацию с действующим президентом США и его командой. Я понимаю, что порохоботам-ольгинцам этого очень хочется, но увы и ах, Зеленский выбрал вариант б.
Далее смотрим стенограмму и видим что беседа велась в деликатном и уважительном ключе.
А теперь вспоминаем как Луценко пиарился на деле Байдена, думал что схватил судьбу за яйца и вспоминаем на какую хромую лошадь поставил шеф Луценко, некий гражданин П. Это дерьмо приходится сейчас разгребать Зеленскому под юлюлюкание сумасбродных порохоподонков. Что же ваш великий полководец заварил эту кашу со своим геньплокулолом?
Ти вже сьогодні вже шостий хто таке, точнісінько один в один, "малює".
Это потому, что идиоты не в чести.
Какие отмазки потом лепил Зеля и Трамп уже не имеют значения. Способность Зели ляпнуть что-то, а потом во всех СМИ рассказывать, что он имел ввиду совсем другое, проявлялась ярко еще во времена предвыборной компании. Проблема в том, что зебилы рады жрать дерьмо, а вот амеры и европейцы - не думаю.
К тому же, если ты в разговоре с "другом", рассказываешь, что два других твоих друга "редкие гандоны", то следует от этих "гандонов" ждать соответствующей реакции, даже если заявление чистая правда. Особенно, если учитывать что в мировой политике друзей вообще быть не может - есть союзники с общими интересами. Отношения с Германией и Францией нужно выяснять с лидерами этих стран, а не пытаться что-то решить у них за спиной. Я понимаю, что для клоуна и его избирателей является нормальным обсуждение Украины без ее участия. Но в цивилизованном мире с нормальными странами так не делается.
Во-первых, и Трамп и Зеленский довольны результатами своей беседы и нашли общий язык.
Во-вторых ознакомься с понятием коррупция.
"Я понимаю, что для клоуна и его избирателей является нормальным обсуждение Украины без ее участия" - крайне бредовое заявление.
Т.е. Когда Франция, Германия обсуждают за спиной участь Украины, то это нормально и в цивилизованных странах так делается, верно?
Когда Трамп сказал что Европа больше болтает, чем помогает, и Зеленский его поддержал, то это уже не нормально и в цивилизованных странах так не делается, верно?
Чтобы не было обсуждений по "второму кругу", то почитай комментарии/обсуждение/дискуссии в этой теме, хотя админы там многое уже поудаляли.
Но есть одна проблема: политический язык, сформировавшийся в книгах, написанных еще в ХІХ веке, - сугубо мужской. Этот язык состоит из абстрактных понятий: права и свободы, суверенитет и независимость, право и справедливость, долг. Все эти понятия или неизвестны Владимиру Зеленскому, или чужды ему. Во всяком случае, мы никогда не слышали от него таких слов. Что может знать о долге человек, который в стрессовой ситуации сразу же и безапелляционно заявляет, что он никому и ничего не должен?
Владимир Зеленский - это комок невроза. Он вошел в политику, как трикстер-хулиган. Но став президентом, заговорил женским языком. Он получил власть над коррумпированной страной, реформировать которую можно исключительно путем жесткого и неукоснительного исполнения закона. Однако сам он аннигилирует его, преступая писаные и неписаные нормы. Он получил власть над воюющей страной, каждый гражданин которой должен исполнять свой долг. Но для него самого долг - обуза и принуждение. И этот человек, состоящий из сплошных противоречий, находящийся в непонятной и сложной для него ситуации, - президент нашей страны.
Конечную точку должен поставить ДОКЛАД следственной комиссии в США по интересующему ИХ вопросу,а не украинский президент.Украина ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ от американских "тёрок".
Табаки питается объедками как после Шерхана, так и после волков слонийской стаи.
Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
Нашёл себе приключения на жопу.