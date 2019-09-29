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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2957) Трамп (2076)

 Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп

Зроблена президентом України Володимиром Зеленським заява, в якій ідеться про відсутність тиску на нього з боку американського лідера в телефонній розмові 25 липня, має раз і назавжди покласти край "полюванню на відьом".

Про це заявив президент США Дональд Трамп у себе у Twitter, інформує Цензор.НЕТ. .

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який повідомив "фейковим новинам" в ООН, що на нього аж ніяк не тиснули, у жодній формі і жодним чином, має сама собою покласти край останньому "полюванню на відьом", - зазначив Трамп.

Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край полюванню на відьом, - Трамп 01

За його словами, скарга співробітника ЦРУ на телефонну розмову його із Зеленським "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

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Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151012
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже что «лучшему в мире лидеру» английский преподавали в Трускавце 🤦🏼‍♂️
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похоже, Трамп решил продолжить чморить Вовочку прилюдно и на весь мир..
представляю, как в курилке Офиса перЗедента, сотрудники Зеленой администрации ржут над своим некомпетентным и откровенно глуповатым шефом..
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Моника сказало что его «не толкали», это любитель хуйла поправил «не было давления»
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Если ты в ржавый ВAЗ вставишь мотор от Мерса, толку не будет. Так и в политике. Пришла команда у...бков - пусть сами разбираются со своим дерьмом. Более-менее сообразительные сами покинут эту банду. Что будет потом - посмотрим.
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Прикольно
Хутин Фуйло столько сил и средст потратил чтобы привести
к власти Трамп-Наш
А Зе стоило поговорить с Трампычем
и уже импичмент
Дешево и Сердито
Кто круче??
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вот до какого дна скатываются продажные американские СМИ в деле очернения достижений первого всенародного Президента Украины !
Позор им !
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да...
Но как жонглирует, сорванец!
И Трамп такой добрый... отдал все-таки булаву Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп - Цензор.НЕТ 188
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а шо Зеленскому оставалось говорить когда рядом с ним сидел Трамп который в три раза здоровее ЗЕ .
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В этой ситуации Зеленский показал себя с лучшей стороны. Не его вина, что сын Байдена работал в Украине, и что наворотила прошлая власть с этими расследованиями. Так же, он не мог залезть в голову Трампу и заставить его не говорить об сыне Байдена в личных беседах. Не понимаю о каком позоре идет речь? О чем мычат порохоботы? есть два варианта, Зеленский должен был сказать :
а) Да, на меня было давление
б) Давления не было.
Первый вариант предполагает конфронтацию с действующим президентом США и его командой. Я понимаю, что порохоботам-ольгинцам этого очень хочется, но увы и ах, Зеленский выбрал вариант б.
Далее смотрим стенограмму и видим что беседа велась в деликатном и уважительном ключе.
А теперь вспоминаем как Луценко пиарился на деле Байдена, думал что схватил судьбу за яйца и вспоминаем на какую хромую лошадь поставил шеф Луценко, некий гражданин П. Это дерьмо приходится сейчас разгребать Зеленскому под юлюлюкание сумасбродных порохоподонков. Что же ваш великий полководец заварил эту кашу со своим геньплокулолом?
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...а лучшая сторона у вовочки та, с которой он чмо
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можно конкретику, из-за чего вовочка чмо? И как по твоему нужно было поступить в этой ситуации?
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deaddreams - "..... схватил судьбу за яйца.........на какую хромую лошадь..... приходится сейчас разгребать Зеленскому....."

Ти вже сьогодні вже шостий хто таке, точнісінько один в один, "малює".
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Наверно потому что это реальность? Странно это когда люди видят реальность по-разному, а не одинаково. Если 10 смотрят на картину лошади и каждый видит свое животное - это проблема, а не проблема если все видят лошадь. И так, вернемся к вопросу. Из-за чего вовочка чмо?
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"Наверно потому что это реальность?...."

Это потому, что идиоты не в чести.
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что за поток сознания? Есть по делу что-то? Я в третий раз спрашиваю, в чем чмо вовочка?
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конкретика по данному вопросу, флуд off
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Чому вас не цікавить відсутність будь-яких публічних заяв та пояснень від зЕленського після його візиту до США? Яке їхало таке й здибало?
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публичных заявление по поводу чего? Разговора с Трампом? я не понимаю сути вопроса. Зеленский по-твоему должен был раздувать скандал что-ли?
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Ты стенограмму читало? Как получилось, что Трамп подбирал выражения и не сказал ничего противозаконного, а Зеля тупо обосрался? Что он должен был сказать в разговоре? Приблизительно следующее: "Я не слежу за делами Генпрокурора. Бывший прокурор был ставленником старой власти. Он непрофессионал и совершил много ошибок. Моя команда предложила на пост нового компетентного прокурора. И если в случае с Байденом было нарушение закона, я думаю, что он разберется..." вместо "У меня будет 100% свой прокурор. Мы все порешаем". Разницу между высказываниями видишь? Для зебилов ее нет. Но по факту второе выссказывание - это коррупция в высших эшелонах власти.
Какие отмазки потом лепил Зеля и Трамп уже не имеют значения. Способность Зели ляпнуть что-то, а потом во всех СМИ рассказывать, что он имел ввиду совсем другое, проявлялась ярко еще во времена предвыборной компании. Проблема в том, что зебилы рады жрать дерьмо, а вот амеры и европейцы - не думаю.
К тому же, если ты в разговоре с "другом", рассказываешь, что два других твоих друга "редкие гандоны", то следует от этих "гандонов" ждать соответствующей реакции, даже если заявление чистая правда. Особенно, если учитывать что в мировой политике друзей вообще быть не может - есть союзники с общими интересами. Отношения с Германией и Францией нужно выяснять с лидерами этих стран, а не пытаться что-то решить у них за спиной. Я понимаю, что для клоуна и его избирателей является нормальным обсуждение Украины без ее участия. Но в цивилизованном мире с нормальными странами так не делается.
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Для начала выруби дебилизм своего тона. Если ты хочешь дискуссии, то не следует начинать ее с унизительных для себя интонаций. Пассажи типа "читало" сразу обнажают твое быдлячество и не мотивируют относиться к твоем последующим соображениям серьезно.
Во-первых, и Трамп и Зеленский довольны результатами своей беседы и нашли общий язык.
Во-вторых ознакомься с понятием коррупция.
"Я понимаю, что для клоуна и его избирателей является нормальным обсуждение Украины без ее участия" - крайне бредовое заявление.
Т.е. Когда Франция, Германия обсуждают за спиной участь Украины, то это нормально и в цивилизованных странах так делается, верно?
Когда Трамп сказал что Европа больше болтает, чем помогает, и Зеленский его поддержал, то это уже не нормально и в цивилизованных странах так не делается, верно?
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"Если ты хочешь дискуссии......"

Чтобы не было обсуждений по "второму кругу", то почитай комментарии/обсуждение/дискуссии в этой теме, хотя админы там многое уже поудаляли.
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У всех публичных выступлений Владимира Зеленского есть одна общая особенность: их лексика и стилистика сугубо женские. Слова о детях, украденных и закрытых в комнату, в которую не пробраться; о большом столе, за которым должна собраться вся семья, и тоске из-за того, что за этим столом есть свободные места; о травме войны, обесценивающей даже победу, - все эти слова и метафоры из сугубо женского лексикона. Он говорит, как женщина, и говорит, прежде всего, с женщинами. Они его понимают. Он высказывается именно их языком.
Но есть одна проблема: политический язык, сформировавшийся в книгах, написанных еще в ХІХ веке, - сугубо мужской. Этот язык состоит из абстрактных понятий: права и свободы, суверенитет и независимость, право и справедливость, долг. Все эти понятия или неизвестны Владимиру Зеленскому, или чужды ему. Во всяком случае, мы никогда не слышали от него таких слов. Что может знать о долге человек, который в стрессовой ситуации сразу же и безапелляционно заявляет, что он никому и ничего не должен?
Владимир Зеленский - это комок невроза. Он вошел в политику, как трикстер-хулиган. Но став президентом, заговорил женским языком. Он получил власть над коррумпированной страной, реформировать которую можно исключительно путем жесткого и неукоснительного исполнения закона. Однако сам он аннигилирует его, преступая писаные и неписаные нормы. Он получил власть над воюющей страной, каждый гражданин которой должен исполнять свой долг. Но для него самого долг - обуза и принуждение. И этот человек, состоящий из сплошных противоречий, находящийся в непонятной и сложной для него ситуации, - президент нашей страны.
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Это очень наглое,циничное и даже провокационное требования "друга хорошего парня-Путина"-Трампа.такое заявление равносильно политическому самоубийству для Украины (Трамп и Путин прекрасно это понимают).НЕЛЬЗЯ Зеленскому делать такие заявления.Даже если "под них" США откажутся от продолжения расследования уголовного дела,в котором фигурирует Коломойский.
Конечную точку должен поставить ДОКЛАД следственной комиссии в США по интересующему ИХ вопросу,а не украинский президент.Украина ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ от американских "тёрок".
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такие вопросы, товарищ посол, с кондачка не решаются, нам надо посоветоваться с товарищами ..зайдите на недельке (с)..))
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Сумнівно,що слова Зєлі припинять процедуру імпічмента після допиту офіцера цру конгресом.
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Зе решает за Трампа, кто бы мог подумать.
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Потрібно опублікувати повністю стенограму телефонних розмов клоуна з 95 кварталу із трампом і путіном ! Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп - Цензор.НЕТ 5446
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...Табаки - вымышленный персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, шакал, неизменный прихвостень тигра Шерхана.Один из наиболее пронырливых обитателей джунглей. Обычно он не очень дружелюбен, если не считать фальшивой любезности, которую он проявляет, чтобы к кому-нибудь подлизаться.
Табаки питается объедками как после Шерхана, так и после волков слонийской стаи.
Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
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У чубатого Трампа истерика. На Caps Lock перешёл.
Нашёл себе приключения на жопу.
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Да какая разница, все равно никто не собирается защищать Украину, всем на нее наплевать. Это стало понятно после того как страны Западной Европы дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно понять что взамен они получат скидку на газ от Путлера. Это на словах Европа за общечеловеческие ценности, а на деле ее интересуют только свои сытые задницы. Да и Америку тоже.
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