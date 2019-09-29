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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бабин Яр (51) Зеленський (2953)

 Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Усім євреям Києва було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися у визначеному місці на Лук’янівці. Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася занадто довгою - дорогою у вічність. Пізніше у Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також лише за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування", - наголошується в повідомленні.

Урочище Бабин Яр стало місцем масових страт радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху, так званих "порушників режиму", наголошується в тексті звернення.

Підкреслюється, що в Україні є сотні скорботних місць, де у роки Другої світової війни лютував Голокост і відбувались масові страти. Зокрема, с. Богданівка на Миколаївщині, Вінниця, Одеса, Житомир, Харків та Закарпаття.

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"Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не лише, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому. Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів.

Переконаний, український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати жодних проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті. Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру і всім жертвам Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151011
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай спочатку Кнессет визнає Голодомор
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блин!.. кто Зеленой Шмаркле такие тупые тексты пишет?!.. наверно, это ипанутая Медель..
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тебе зеленый дебил нужно не допускать ошибок в настоящем - а то будущего у тебя может и не быть
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Кнесет не визнає,бо вони тільки себе вважають багатострждальним народом,а всі інші то не геноцид для них,а якесь юридичне непорозуміння..
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Та б*же, якщо гої вірять у їхнього Яхве(він і їх самих - нищив не розбираючись), то хто гоям винен? Гой - не людина, як вісрав тов. Мойсей в своїх "законах"
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Дурня, де ви таке знайшли? Гітлера перечитали?
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Это ж не украинцы в Бабьем Яру расстреливали.Пришлые фашисты -гитлеровцы.Теперь появились русисты-путинцы.,такие же фашисты. Иловайск,Сирия,Чечня тот же Бабий Яр только в профиль
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Скільки євреїв, караїмів, українців залишилось в ОРДЛО?
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Так, як ви россварили суспільство видираючись догори невдавалось нікому в ******** Україні. Тому і Бабин Яр все частіше згадуєте
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Суспільство розсварив.. Свиня порошенко... Горіти йому у пеклі
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А як жеш, прямо за рашиськими темніками - папєрєднікі винні
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А не хряк бЄглий со своей сворой подпевали ***** об ущімлЄніі руЗЬГоізичних в Україні? Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 6730
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Погано ви робити висновки............................ І робите ті ж самі помилки. Коли вороги хочуть знищити державу, то до цього вони завжди долучають ворів, корупціонерів та жидів. Це запишіть на віки та знайте завжди.
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Це як петя з залученням гройсмана, ложкіна та ***********?
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Мєтодічку краще зміни, антисеміт. Бо від цієї щось дуже вже рашистським духом чути.
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Но сам-то лайк под высером собрата про "Зельцмана" поставил. Да, Сашко? Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 8529
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Тому і потрібно "поставити у стійло" розперезавшихся продажних ублюдків.
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Где митинг с согнанными Шевченковской райбудкой бюджетниками? Где скорбно-ришуча скорченная пыка и двухчасовая речь о реформах, прохрюканная брынящим металлом голосом? Где хотя бы торжественное открытие реконструированной троллейбусной остановки "Бабий Яр"? Незачот Кловану! Ганьба! Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 3700
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Дык, Зельцман даже бюджетников боится.
Тем более, Мендель прямо сказала, что на всех ее не хватит, личное пространство защитить!
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У ЗЄлєнскава "прохрюканный брынящим металлом голос"?
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блин!.. кто Зеленой Шмаркле такие тупые тексты пишет?!.. наверно, это ипанутая Медель..
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тебе зеленый дебил нужно не допускать ошибок в настоящем - а то будущего у тебя может и не быть
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правильно, - нехай не повторює шлях Порошенки )
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Помилку зробив якийсь папанька, що забув останню краплю з тобою струсити 😕
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Точно, "порохозалежні". Краще ж, якомога більше такіх "здобків", як у Вовочки в Америці, і буде нам "процітання". Там же ж теж "папереднікі", в ваші штанці, наклали
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Вот именно,а то"бабий яр"-детской забавой покажется.
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Якщо громадяни України не зроблять належних висновків-ця "ЗЕ"лена шобла всю країну перетворить на "Бабин Яр" або "Гулаг"!
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так щодо Порошенка громадяни вже зробили висновки на виборах
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Люди поняли что Пеца была ошибка и выбросили его на мусорник истории
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"События и даты
Свои дни рождения отмечают такие украинские города: Хмельницкому - 588 лет, а Мелитополю - 235 лет.
В 1897 году - неофициальный день рождения танго. Танец станцевали в Буэнос-Айресе на сцене театра "Олимпо" во время премьеры спектакля "Креольский суд".
В 1926 году Киево-Печерскую Лавру провозгласили музеем.
В 1938 году украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича приговорили к казни.
В 1941 году в Бабьем Яру начались массовые убийства евреев, цыган, советских военнопленных и мирных жителей Киева. За несколько дней фашисты истребили около 60 000 человек.
В 1950 году в США испытали первый телефонный автоответчик.
В 1988 году Нобелевскую премию мира присудили миротворческим силам ООН.
Сегодня свои дни рождения отмечают украинский футболист и тренер Андрей Шевченко - ему исполняется 43 года, а полузащитнику "Шахтера" Евгению Коноплянке - 30 лет."
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Пора Зеленскому съездить к мосту возле Станицы Луганская. МОжет тоже подаст в отставку или начнет налаживать войну с оккупантами .
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Запомни ЗЕдрот,наш импичмент называется майдан и происходит осенью.Только он теперь неплохо вооружон и мерзнуть до Нового года никто небудет.
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Немає і не буде прощення а ні фашистам, ні їхнім посіпакам за ці злочини!
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