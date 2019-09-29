 Нам потрібно зробити висновки з минулого і не допустити помилок у майбутньому, - Зеленський про трагедію в Бабиному Яру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Усім євреям Києва було наказано вранці 29 вересня 1941 року з речами зібратися у визначеному місці на Лук’янівці. Дорога, якою вони вирушили звідти, виявилася занадто довгою - дорогою у вічність. Пізніше у Бабиному Яру було знищено ромів і караїмів. Також лише за те, що, на думку нацистських нелюдів, ці етноси не мали права на існування", - наголошується в повідомленні.
Урочище Бабин Яр стало місцем масових страт радянських військовополонених, учасників українського визвольного руху, так званих "порушників режиму", наголошується в тексті звернення.
Підкреслюється, що в Україні є сотні скорботних місць, де у роки Другої світової війни лютував Голокост і відбувались масові страти. Зокрема, с. Богданівка на Миколаївщині, Вінниця, Одеса, Житомир, Харків та Закарпаття.
"Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не лише, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому. Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів.
Переконаний, український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати жодних проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті. Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру і всім жертвам Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Тем более, Мендель прямо сказала, что на всех ее не хватит, личное пространство защитить!
#деукраїнськісанкціїзаобстріли?
Свои дни рождения отмечают такие украинские города: Хмельницкому - 588 лет, а Мелитополю - 235 лет.
В 1897 году - неофициальный день рождения танго. Танец станцевали в Буэнос-Айресе на сцене театра "Олимпо" во время премьеры спектакля "Креольский суд".
В 1926 году Киево-Печерскую Лавру провозгласили музеем.
В 1938 году украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича приговорили к казни.
В 1941 году в Бабьем Яру начались массовые убийства евреев, цыган, советских военнопленных и мирных жителей Киева. За несколько дней фашисты истребили около 60 000 человек.
В 1950 году в США испытали первый телефонный автоответчик.
В 1988 году Нобелевскую премию мира присудили миротворческим силам ООН.
Сегодня свои дни рождения отмечают украинский футболист и тренер Андрей Шевченко - ему исполняется 43 года, а полузащитнику "Шахтера" Евгению Коноплянке - 30 лет."