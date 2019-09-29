 Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій

Про це сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Буде певний концесіонер, у якого будуть інвестиційні зобов'язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал. Ми тоді точно зазначимо в умовах і ескалатори до всіх платформ", - зауважив Криклій.
Також міністр додав, що у нього є ідея побудувати рухливу платформу на другому поверсі вокзалу, щоб можна було "поставити багаж і проїхати 500-700 метрів".
За словами Криклія, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 млн гривень.
"За їхнього трафіку вони за минулий рік отримали 36 млн гривень збитків! І порівняти з будь-яким торговим центром у Києві. Там неймовірні прибутки. (Причини збитків. - Ред.) - корупція, нераціональне використання, співпраця з ФДМУ, де здаються ці орендні площі дивним чином, не самостійно", - додав міністр.
За його словами, концесія стосуватиметься не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава. А перші концесійні проєкти анонсують уже цього року.
"Ми на це будемо дивитися не лише в контексті якоїсь сфери, а комплексно, бо держава - не завжди найкращий управлінець. І ті питання, в яких не може впоратися, не має достатніх результатів фінансових, а демонструє збитки, то точно щось треба змінювати. І концесія - це, напевно, найкращий варіант", - резюмував міністр.
https://mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20547.pdf
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
https://dzerkalo.media/article/kolomiytsi-izdili-potyagom-shvidshe-za-harkivyan-ta-kiyan
З бомжами теж якось би попрацювати. Хай платять і вони.
Потвори роблять кроки по створенню підгрунтя для зняття санкцій з РФ. Річ не в аморальності навіть. Це відверта гра на Кремль і здача національних інтересів. Ніхто на Заході не буде продовжувати санкції коли Україна сама відкриває сполучення. Мерзота і зрадники прийшли до влади.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки. Источник: https://censor.net.ua/v3150995
в концессиюна разграбление - так правильнее...
Теперь Лох буде платить вообще за все.....
Каждая лавочка будет платной, каждый писсуар это машина для печатания денег..
И все будут платить, и жаловаться ни кто не будет - потому что люд проезжий..
В светлом будущем бабка пенсионерка, с пост-революционной пенсией 1600 Гвн, чтоб попасть в бесплатную для нее электричку, заплатит200 Гвн концессионерам за право подойти к поезду по роскошной ковровой дорожке.
--- Циган продав вокзал, як лот.
ИМХО, намного практичней было бы предусмотреть на лестницах к платформам плавные съезды для тележек на колесах и колясок (не помню, как эти съезды правильно называются). Это не должно быть слишком дорого, чтобы сделать, и не требует отдельного обслуживания.
на выезде стоят рамки чтобы с ними за переделы не выехать и все.
никакого электиричества биосила. нет лишней нагрузки пасажирам и все довольны...
кроме конечно тех кто хотел нажится на теме...
почему все что кгосударственое сразу хереет ?
только попадает в частные руки и становится комуто надо . все золотое дно...
Отдать в концессию недостроенный Дарницкий, это ж у Бени прибылей не будет.
А тут, действительно, достаточно двух банок краски капвложений и стриги купоны!
Беня, как раз сказал, что у него есть две банки.
Если поезда ходят по расписанию, а билет покупается он-лайн - сколько времени вы проводите на вокзале? Вам нужен зал ожидания размером со стадион?
А все эти бомжи-цыгане, спящие на полу - дохода не принесут.