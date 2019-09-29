 Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій

Про це сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Буде певний концесіонер, у якого будуть інвестиційні зобов'язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал. Ми тоді точно зазначимо в умовах і ескалатори до всіх платформ", - зауважив Криклій.

Також міністр додав, що у нього є ідея побудувати рухливу платформу на другому поверсі вокзалу, щоб можна було "поставити багаж і проїхати 500-700 метрів".

За словами Криклія, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 млн гривень.

"За їхнього трафіку вони за минулий рік отримали 36 млн гривень збитків! І порівняти з будь-яким торговим центром у Києві. Там неймовірні прибутки. (Причини збитків. - Ред.) - корупція, нераціональне використання, співпраця з ФДМУ, де здаються ці орендні площі дивним чином, не самостійно", - додав міністр.

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За його словами, концесія стосуватиметься не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава. А перші концесійні проєкти анонсують уже цього року.

"Ми на це будемо дивитися не лише в контексті якоїсь сфери, а комплексно, бо держава - не завжди найкращий управлінець. І ті питання, в яких не може впоратися, не має достатніх результатів фінансових, а демонструє збитки, то точно щось треба змінювати. І концесія - це, напевно, найкращий варіант", - резюмував міністр.