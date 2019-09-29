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 Економіка, Київські новини
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Все про:вокзал (78) Київ (6533) концесія (17) Криклій (18)

 Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій

Міністерство інфраструктури разом з "Укрзалізницею" планують передати в концесію залізничний вокзал Києва.

Про це сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Буде певний концесіонер, у якого будуть інвестиційні зобов'язання. Він змушений буде вкладати в цей вокзал. Ми тоді точно зазначимо в умовах і ескалатори до всіх платформ", - зауважив Криклій.

Також міністр додав, що у нього є ідея побудувати рухливу платформу на другому поверсі вокзалу, щоб можна було "поставити багаж і проїхати 500-700 метрів".

За словами Криклія, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 млн гривень.

"За їхнього трафіку вони за минулий рік отримали 36 млн гривень збитків! І порівняти з будь-яким торговим центром у Києві. Там неймовірні прибутки. (Причини збитків. - Ред.) - корупція, нераціональне використання, співпраця з ФДМУ, де здаються ці орендні площі дивним чином, не самостійно", - додав міністр.

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За його словами, концесія стосуватиметься не лише залізниці, а й доріг, портів та інших сфер, де не справляється держава. А перші концесійні проєкти анонсують уже цього року.

"Ми на це будемо дивитися не лише в контексті якоїсь сфери, а комплексно, бо держава - не завжди найкращий управлінець. І ті питання, в яких не може впоратися, не має достатніх результатів фінансових, а демонструє збитки, то точно щось треба змінювати. І концесія - це, напевно, найкращий варіант", - резюмував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151010
 
 
 Топ коментарі
 
В концессию Коломойскому или цыганам? Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7790
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АААА, я понял!!!
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
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Внутри Коломойскому, а снаружи цыганам)
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предлагаю пол перетянуть резиной. на вашей долбаной плитке стока народа и телефонов убилось Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 3099
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В концессию Коломойскому или цыганам? Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7790
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да покуй. скоро все власть - Советам, фабрики - рабочим, землю - крестьянам, капиталистам - шибениця Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7892
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Цікаво, чи погодився б Криклій віддати в концесію свою дружину?
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Так дружину він віддав у концесію, а тепер його зебільні рученята тягнуться до вокзалу.
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чоловікам - по бабі, бабі - по мужику Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3160
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Кожній жінці по вірному чоловіку, а кожному вірному чоловіку дві коханки.
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І бажано, не членів партії СН і не "з їхнього криворізького району" Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 7934
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теперь весь переход с южного до старого будет превращен в торговый центр? ну чтобы прибыль приносить.
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Плохого в этом ничего нет. Вопрос, кто это все прихватит.
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Кто сможет обтянуть проволкой весь вокзал и установит плату за доступ к поезду, думаю еще один тариф будет нормально, плата за обеспечение посадки, не уверен, нужно ли брать плату с прибьівших пассажиров, они смогут толпой штурмовать или на ходу поезда вьіскакивать
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Треба в поізді зробити катапультування як у літаку. Перед вокзалом пасажири будуть катапультуватися і не будуть платити гроші у бєніному вокзалі.
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Молодой хап-команде по быстрому денюжек срубить хочется.
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Каких олигархов обогащать будем и отмывать от суда ?
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Бєню, якого зебіли привели до влади.
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Я не против. А прежнии олигархи были нормальными ?
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Нормальних олігархів не буває, али ти не проти Бєні. Тому ти взагалі за олігархів.
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Він просто на зарплаті у беніній ботофермі.
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Очередной бред от Криклия.... он случайно вчера не "злоупотреблял" нахождением в параллельной реальности?
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АААА, я понял!!!
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
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експрес-потяг «Люкс-торпеда», який 1939 р. їздив за маршрутом Львів - Коломия через Ходорів. Відстань 195 км він долав за не цілих 2, 5 години. Правда, в радянські часи про це воліли не згадувати, і аж тепер українські краєзнавці, завдяки польським, нагадали цей цікавий факт.

https://dzerkalo.media/article/kolomiytsi-izdili-potyagom-shvidshe-za-harkivyan-ta-kiyan
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Взагалі не будуть мінувати, бо зебєням це заборонили.
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збитки 36 лимонів? зробіть вхід безплатний а вихід платний )))
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Порохоботам вхід платний, а зебілам будуть давати гроші за вхід. Епоха бідності закінчилася.
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Это показалась, что человек не на своем месте... Им бы все кому-то передать, так как у самих мозгов нет, чтобы предприятие приносило прибыль. Может воровать нужно меньше и работать больше?
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Може він, "Той Що Передає" - Передаст Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3503
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Таксистів як слід потрусити - і поменшає збитків.
З бомжами теж якось би попрацювати. Хай платять і вони.
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Мирослав Гай43 хв. ·
Потвори роблять кроки по створенню підгрунтя для зняття санкцій з РФ. Річ не в аморальності навіть. Це відверта гра на Кремль і здача національних інтересів. Ніхто на Заході не буде продовжувати санкції коли Україна сама відкриває сполучення. Мерзота і зрадники прийшли до влади.
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А прочитать текст что перевозки только от и до КППВ ?
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки. Источник: https://censor.net.ua/v3150995
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в голопупенске вокзал в концессию не хотят, а вот грабить в Киеве-всегда пожалуйста)
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Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию на разграбление - так правильнее...

Теперь Лох буде платить вообще за все.....
Каждая лавочка будет платной, каждый писсуар это машина для печатания денег..
И все будут платить, и жаловаться ни кто не будет - потому что люд проезжий..
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«Чего не сделаешь для блага концессии!»(с)
Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 3069
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а чого так ...з циганів прибутки упали ? ...ти серлій продавай те що сам будував ...можеш батьківську "хатинку" продати ...а не те до чого твої серливі ручки не мають выдношення ...
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Zelezno vogzali dolzny byt gosudarstvenaja kompanija.Jesly ministr dumajet po drugomu jego nado uvolit
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Пропоную пофарбувати вокзал в зелений колір, а в самому вокзалі вимагати клятву на вірність Коломойському.
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Ти вже запіздав, Димитрику. Тепер крадуть зебіли, яких ти обрав.
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Це ти себе запитай чому сидиш на пляшці Коломойського.
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Закупи собі наперед партретиків ***** для художньої мастурбації. )))
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Мені таке не потрібно. А тобі раджу розбити лоба, коли будеш молитися на путіна.
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Якщо проти Пороха - значить за путена? Звичайна риторика пороходрочера.
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І на кожному кутку ...*рошенкі . ..рошенкі * ! Ото ПРибуток
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Если государственные служащие не хотят работать для государства, нужно просто их заменить, а кто ворует - посадить. Почему в огромных корпорациях ничего такого не происходит? А они по большому счету ничем не отличаются от государства. Даже есть такое выражение - государство - в государстве. Зеленский, на шо ты набрал этих дебилов? Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 2436
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для того щоб ЗЕМЛЮ у КАЗЛОВ вкрасти ...а "вокзал" їм найух не потрібен ...хіба що рельси щоб хліб з України вивозити "баєру-монсанті" спідручніше було ...а ви що думали ...вони для вас "стараються" ?
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слава *********** ніяк спокою не дає ...голожопе "ворьё"
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Давно пора развалить/разрушить эти колхозы - БЕЗхозы, в которых только воруют.
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А может давно пора пересажать коррупционеров?
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Сделать платным вход(и выход). Тогда прибыль будет.
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І з іноземців брати плату доларами та євро, аз бєлорусів за вхід мішок бульби.
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Вокзал отдадут частникам, от которых потребуют огромных инвестиций в благоустройство, при этом государство ничего не будет вкладывать, т.к. инвесторы потом все свои улучшения засчитают в стоимость обслуживания пассажиров, которое сейчас бесплатное.
В светлом будущем бабка пенсионерка, с пост-революционной пенсией 1600 Гвн, чтоб попасть в бесплатную для нее электричку, заплатит200 Гвн концессионерам за право подойти к поезду по роскошной ковровой дорожке.
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Вместо того, чтобы побороть коррупцию и пересажать коррупционеров зе-придурки при власти распродают страну.
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Тобто розпродаж зебілами ви чекали від потрошиной гніди. Чудово! Звертайтеся тепер до лікаря.
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Збувся столітній анекдот:
--- Циган продав вокзал, як лот.
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Эскалаторы ко всем платформам - это, конечно, очень круто, но вряд-ли реально, ибо очень дорого. Кроме того, это дорого не только из-за установки, но и из-за обслуживания (расход электричества, ремонт, профилактика) ; если же эскалатор останавливается (или его останавливают из-за поломки или с целью сэкономить), то он превращается в худший вариант лестницы.
ИМХО, намного практичней было бы предусмотреть на лестницах к платформам плавные съезды для тележек на колесах и колясок (не помню, как эти съезды правильно называются). Это не должно быть слишком дорого, чтобы сделать, и не требует отдельного обслуживания.
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проще выдавать тележки под багаж типа как в супермаркетах. ну только низкие одна платформа на колесах.
на выезде стоят рамки чтобы с ними за переделы не выехать и все.
никакого электиричества биосила. нет лишней нагрузки пасажирам и все довольны...
кроме конечно тех кто хотел нажится на теме...
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будет еще одна история как умирающее предприятия за 60 дней станет курочкой рябой.
почему все что кгосударственое сразу хереет ?
только попадает в частные руки и становится комуто надо . все золотое дно...
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Какой хитрый еврей!
Отдать в концессию недостроенный Дарницкий, это ж у Бени прибылей не будет.
А тут, действительно, достаточно двух банок краски капвложений и стриги купоны!
Беня, как раз сказал, что у него есть две банки.
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Вангую. Подъезд к вокзалу - 30 грн., туалет - 15 грн., бутылка воды 0.5 - 40 грн... Ну и дальше, по накатанной - вход в кассовый зал - 10 грн., сидячие места - 30 грн/час, эскалатор - 15 грн., посмотреть на табло 5 грн.
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Гарна думка! Але бєня знайде ще нові ідеі.
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А выявить не целевое использование бюджета на вокзале не пробовал министр .
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Вагоньі тоже надо сдать в концессию, и локомотивьі, кот. не хватает, а особенно проводниц, сам взял бьі в концессию метр ж д полотна, не нравится цена-обьежайте где дешевле
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Уберите хоть бомжей и алкашей с привокзальной площади . Через них , к метро уже пройти невозможно . Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 9271 .
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Короче - вокзал этот сегодня нафиг никому не нужен.
Если поезда ходят по расписанию, а билет покупается он-лайн - сколько времени вы проводите на вокзале? Вам нужен зал ожидания размером со стадион?
А все эти бомжи-цыгане, спящие на полу - дохода не принесут.
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Dlia cego nuzen takoj ministr kotory nemozet zdelat poriadok u sebia doma?Pocemu otdavat prybylni biznis .Tut zameni direktorov i budet ne 38 mln minus,a 100 mln plius dlia gosudarstva.I tak vezde.Posmotrel u nas poxozyje tam gosudarstvenije tak 50 milionov evro pribyl za 2018 god,43 milionov evro zaplatyli dividentov gosudarstvu.Zarplata tam sredniaja okolo 1700 evro v mesiac
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