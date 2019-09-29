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 Суспільство, За кордоном
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Все про:бойовик (3080) мер (181) Росія (20023)

 "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста. ФОТО

Одного з найближчих соратників ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка Дмитра Трапезнікова в Росії призначили мером Елісти, що викликало обурення у місцевих жителів.

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Раптово, столицю Калмикії очолюватиме шахрай і бандит із Донецька, відповідальний за грабежі, вбивства, викрадення людей тощо... Тепер жителі РФ зможуть на власному досвіді познайомитися з прекрасними кризовими менеджерами з "ДНР", яку вони так радісно підтримували" , - повідомив він.

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Водночас Казанський опублікував коментарі "задоволених" жителів Елісти під постом про призначення на сторінці в інстаграмі глави Калмикії Бату Хасікова.

Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 01
Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 02
Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 03
Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 04
Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 05

Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 06
Якого дідька він взагалі в Росії? - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста ДНР Трапезнікова мером їхнього міста 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151009
 
   
 Топ коментарі
 
Нормас! Каждому терористу по росийскому городу!
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А от Богдана калмики сприйняли б за свого.

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города - Цензор.НЕТ 4520
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Ласия!!! Ласия!!!
ДэНэРЭ эта расея!!!!
Одиннарот....

З.Ы. Желаю такого же в Элисте, как у нас на Донбассе.
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Нормас! Каждому терористу по росийскому городу!
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Ласия!!! Ласия!!!
ДэНэРЭ эта расея!!!!
Одиннарот....

З.Ы. Желаю такого же в Элисте, как у нас на Донбассе.
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Для города с десятком человек населения, комментарии которых приведены Казанским, любой мэр сгодится. Мы же понимаем, что людей с другим мнением в Элисте нет, все население процитировано. Занудная тупая пропаганда, все время одно и то же - выискиваем 0,001%несогласных и по ним судим о всех, все, как в СССР было, совки долбаные....
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ДНР-"кузня кадрів" )))))))))
для російської "глибинки"..

все правильно..Кремлю треба якось зацікавити терористів,щоб в Москву не перлись )))
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Емм, а чому ж людям не дали самим вибрати собі мера? От би і узнали, за кого вони...
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Это другой вопрос, где то выбирают, где то назначают, так бывает и в образцовых для нас странах. Для меня в данной заметке нет ничего интересного, кроме методики пропагандиста Казанского, точно повторяющей методику совковых агитаторов столетней давности.
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Москалику, чого ти ховаєшся під чужим прапором?
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В СССР в годы войны во Вьетнаме как то написали, что американцы придумали агитационное многослойное мыло, в котором были написаны всякие антикоммунистические лозунги, типа верхний слой "Коммунисты ужасны!", немного смылил, проявляется "Коммунисты опасны!", еще смылил - "Бойся коммунистов!". Наша патриотическая пропаганда такая умная, как то мыло.
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Ещё американцы занимались тролпингом вьетнамцев. Сбрасывали на парашютах "посылки" в которых были презервативы больших размеров
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ааа...так вот аткуда паявілісь в савєцкам саюзє плащі балоньї...
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А от Богдана калмики сприйняли б за свого.

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города - Цензор.НЕТ 4520
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Да уж пора спички в глаза вставлять , ну это у него от жира морда расплывлась
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Чего это шило на мыло...того хоть расстрелять можно...всё ж потеха... а на содержание этого песдоглазого расходы в бюджет заложены... улавливаешь?
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мені пох наскільки коштовне утримання .. аби не крав як попередники на "схематозах"... ((
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а есть гарантии??? Ты раздвинь ему щелочки да в глаз загляни...такой же воришка, что и Моника
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а есть гарантии??? Ты раздвинь ему щелочки да в глаз загляни...такой же воришка, что и Моника
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Вони потроха в ліпецьку приймають за свого.
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Самое циничное, что кацапы сами, не хотят пускать к себе это всё кодло,которое скопилось в ордло, и которое будет драпать в росию, в случае выполнения минских соглашений не по формуле штайнмаера.
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Наверно х**лопец как-то отличился в дыныре, возможно помог своему шефу взлететь по службе?!
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Просто взлететь)))
Сашку потом по частям хоронили.. и в Рекъявитте тоже))
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задача решается просто. нада построить в элисте кафе "сепар" и шоб братан захера приехал его торжественно открыть.
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обычный рабочий процесс,проверка,так сказать,на дозревание общества
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Теперь Элиста ,город трапезникова. А вы, раз под ним - затрапезники ))
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На паРаше любое начальство не выбирается, а назначается, ибо сие скрепно. Нех крепостным негодовать.
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у кожного укропа по два раби.
у кожного ДНР-івця по 2 калмика...))))
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А у кацапги, что, меров назначают не выбирают? "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 6037
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Похож на Юрку Ткача с 95 квартала.Думал зеленский договорился с путиным и туда своих всунул
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Пусть кацапы захавают эту гадость и поймут как захватывать чужие территории
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Мер це вибірна посада, як його "назначили"?
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Там тоже вьіборная должность, только вьібирает , кого поставить, старший брат, а не рабьі
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Так эти конченые в Элисте до сих пор верят, что у них есть выборы.
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У нас от в Києві теж хочуть назначити. Геть, як у москалів... То виходить, Зе-команда переймає кацапські методи??
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Ну и правильно что назначили, нужно чтоб его посредством штанов Майера в Раду вьібрали , вьі єтого хотите ?
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Гены пальцем не раздавишь и с морды ни мылом, ни шампунями не смоешь. "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 641
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как говорит преЗЕдент " нужно правильно расставлять приоритеты" вот бурят их и расставил "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 4550
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так им и надо...а они как думали подсели массово на псевдопатриотизм вылизывая анус кремлевскому уроду ... да включили пофигизм это нас не касается что там путинские бараны у соседей делают... пишут.. не довольны... а палкой через всю спину до самой ж... нацгвардейцам только фас сказать они это кацапское быдло кровью умоют и все по закону
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З собою віз він бізнес-план:
--- Метал-болгарка-ресторан.
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Мало!!! Пусть лугандон прийдёт в ваш дом полностью и заиграет всеми своими красками! Тогда (возможно),мы будем квиты.
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Если бы моторыло был жив , сейчас тоже , может был бы мером какого нибудь - зажопинска . В паРаше таких людей ценят .. .
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А в Московии что меров не выбирают а назначают ? "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 2535
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Всё то недоутилизированное стадо,которое из Кремля назначалось на должности в ОРДЛО - в Россию...на должности во власти..Пусть русня сама посмотрит,кого она так кровно поддерживала на востоке украины и чего стоят эти "русскомировцы" не на телеэкранах.а на практической работе..."Каждый в ответе за того,кого приручил" (в данном случае произрастил)
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