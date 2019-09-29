 "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста. ФОТО

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Раптово, столицю Калмикії очолюватиме шахрай і бандит із Донецька, відповідальний за грабежі, вбивства, викрадення людей тощо... Тепер жителі РФ зможуть на власному досвіді познайомитися з прекрасними кризовими менеджерами з "ДНР", яку вони так радісно підтримували" , - повідомив він.

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Водночас Казанський опублікував коментарі "задоволених" жителів Елісти під постом про призначення на сторінці в інстаграмі глави Калмикії Бату Хасікова.













