 "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста. ФОТО

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Раптово, столицю Калмикії очолюватиме шахрай і бандит із Донецька, відповідальний за грабежі, вбивства, викрадення людей тощо... Тепер жителі РФ зможуть на власному досвіді познайомитися з прекрасними кризовими менеджерами з "ДНР", яку вони так радісно підтримували" , - повідомив він.
Водночас Казанський опублікував коментарі "задоволених" жителів Елісти під постом про призначення на сторінці в інстаграмі глави Калмикії Бату Хасікова.
ДэНэРЭ эта расея!!!!
Одиннарот....
З.Ы. Желаю такого же в Элисте, как у нас на Донбассе.
для російської "глибинки"..
все правильно..Кремлю треба якось зацікавити терористів,щоб в Москву не перлись )))
Сашку потом по частям хоронили.. и в Рекъявитте тоже))
у кожного ДНР-івця по 2 калмика...))))
--- Метал-болгарка-ресторан.