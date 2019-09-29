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 Найманці РФ учора 23 рази порушили перемир'я: в ЗСУ без втрат

За минулу добу бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, тричі неподалік від Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського та Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї, поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, шість разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі неподалік від Новгородського - з міномета 120 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Троїцького - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм; неподалік Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї; поблизу станції Кіндрашівська - з міномета калібру 82 мм; поблизу Луганського - з міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дивіться також: Від початку доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік  Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Травневого з міномета калібру 82 мм, а також із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Втрат в українській армії немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151008
 
 
 Топ коментарі
 
Не верю я Хомчаку и вобще всей зеленой власти.
Не верю.
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Смерть московским империалистам, смерть подхуйловникам!!!
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Не верю я Хомчаку и вобще всей зеленой власти.
Не верю.
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І правильно робите, бо вірити у перемир'я після 23 обстрілів (вчора 24) може хіба Хомчак і зелене цунамі. Обстрілів більше, аніж до "перемир'я" так званого. І загиблих немає тому, що за 5 років гарно окопалися хлопці, створивши потужну фортифікаційну лінію з заліза, бетону, дерева, землі, піску. Тепер уявімо, що їх відвели у поля, де нічого цього немає, а перемир'я продовжується у тому ж дусі? Скільки втрат буде? І не лише від обстрілів, а й від переохолодження і різних хворіб. Бо теперішня лінія фортифікацій обладнана і утеплена. Мантру про перемир'я торочать керівники зеленого цунамі тому, що вони не знають, що робити з війною. Вони, думаю, щиро хочуть її закінчити, бо звикли до війни у смартфонах. І будувати хочуть країну у смартфоні. Там немає проблем і війн. Але проблема в тому, що їхні спроби закінчити війну ведуть до капітуляції - бо противник стріляти не перестає - він не досяг своєї мети. Тому нинішня влада пішла найлегшим шляхом - вона просто "забила" на війну, тішачи себе і своїх зелених виборців мантрами про "перемир'я".
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Смерть московским империалистам, смерть **************!!!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Россия отдаст Украине Крым и Донбасс тогда когда сама Украина по уровню экономического развития будет на уровне Польши, Германии, Франции и армия Украины будет входить в рейтинг в 5 -ку самых сильных. Вот это реализм. А сейчас Россия не отдаст Крым.
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Даже если войдёт Украина в 5-ку добровольно росия ничего не вернёт по тем же причинам что и Китай имея первую или вторую экономику не возвращает Тайвань, а Южная Корея имея 10 или 11 место не возвращает Северную Корею.
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Для того чтобы добиться возврата Крыма и Донбасса Украина в первую очередь повернуться к России и например для начало заключить газовый договор на транзит газа на 10 лет и на 10 лет договор на покупку газа по скидке -25%. Это для начала. Возврат Донбасса и Крыма должно иметь комплексное решение.
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Ты уже определись или в 5-ку передовых стран или к тому бреду, что написал выше
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А я попереднику не верю. Россия и США свои делает. А радикально настроенное общество Украины хочет воевать до последнего Украинца зная что в военном плане у России не выиграть.
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Почему не выиграть один на один росия ни в одной войне не победила.
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Найманці РФ учора 23 рази порушили перемир'я: в ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 298

доброго дня, Україно!
храни наших воїнів, Богородице !
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