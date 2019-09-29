 Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung

Видання Главком звернуло увагу, що реакція німецької преси на заяву Трампа "гірша і небезпечніша", ніж офіційна, передає Цензор.НЕТ.
"Загальна думка, яку висловлюють зараз німецькі журналісти (і яка тепер цілком може поширитися в німецькому суспільстві), приблизно така: "Ми вам щиро допомагали, чим лише могли, а якщо ви це вважаєте "нічим", то можемо більше і не допомагати", - йдеться в публікації.
Для ілюстрації цієї тези Главком опублікував переклад статті Süddeutsche Zeitung.
"У тому ж, оприлюдненому Білим Домом ввечері середи, протоколі, є ще другий епізод, який виявився особливо чутливим для Берліна. Йдеться про розмову щодо Ангели Меркель. І він, як то кажуть, "не без цікавинки". Можна навіть сказати: дружній телефонат між Трампом та Зеленським на цьому місці має вигляд політичного удару під дих проти Німеччини та її політичного керівництва. У центрі уваги опинилися деякі вислови Дональда Трампа. Згідно з протоколом, він 25 липня не лише розхвалив свого українського колегу до небес, а ще й водночас пояснив, що Німеччина "майже нічого" не робить для України. Коли він, Трамп, розмовляє з Меркель, то вона "хоча й багато говорить, але нічого не робить". США ж, навпаки, є "дуже-дуже добрими" до України. Відповідь Зеленського: "Так, ви цілком маєте рацію. Не просто на сто відсотків, а на тисячу відсотків", - йдеться в статті.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.
"Что знают двое, знает свинья" (с)
Інакше не могло бути.
Його переї..уть ломом раніше.
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
Одна реконструкция подстанций за счет германии тянет на 150 миллионов евро
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
robot vertier
Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
Знак >> означает намного больше.
Зеленский и Трамп озвучили реальность. Навязанные минские соглашение, кацапское обсе,голландский референдум против Украины - вот помощь Европы.
Ну и сильная озабоченность.
Сколько за это время инвестировала в экономику Ассоциированной с ЕС и соединённая экономическим договором с Украиной Европа ? Сколько построила тут фабрик и заводов ? Или им нужен тут аграрный бантустан и поставщик дешёвой трудовой силы ?
Так в чём не правы Вовчик и Трамп , в том что просто назвали вещи своими именами ? Какие проекты глупый Ваня тут реализует Европа , кроме ГУМАНИТАРНЫХ ? А гуманитарные проекты она реализует чтобы не создавать себе новых беженцев , себе на голову Ваня , ей сирийцев хватает с лихвой
не можна говорити -Я і Кардинал -це сила.
Але США надійний СИТУАТИВНИЙ СОюзник.НАДОВГО.
У першу чергу по "газовому питанню".
Такі союзники іноді і переважно кращі Друга.Бо дуже "змобілізовані" спільним інтересом..
Проблема навіть не в самій розмові.Чому Лавров не погодився на оприлюднення стенограм перемовин з Трампом,а наше чудо дало дозвіл ? Чим воно думало ?
повірив би,якби не Немецкая политэлита: жулики, уголовники, дураки, фанфароны, сталинисты, педофилы, недоучки, стукачи...
... Ангела подалась в институт физической химии при Академии наук ГДР, в коей Академии она вскоре стала секретарем комсомола (FDJ) по идеологии. Ответственной, как пишет ее биограф Герд Ланггут и вспоминают знакомые, за агитацию и пропаганду.
А также членом Общества советско-германской дружбы.
Позднее к ней прилепилась кликуха "Zonenwachtel", дословно это означает "зонный перепел", а на жаргоне -так називают крайне назойливых и прорежимных девиц к востоку от Эльбы.
В 1986 г. Меркель защитила диссертацию (после 8 лет аспирантуры!), для этого ей понадобилось не только сдать минимум по марксизму-ленинизму (который изучала 13 лет), но и написать монографию «Что такое социалистический образ жизни?». Но вскоре ГДР приказала долго жить. Меркель решила снова половить удачу в политике, причем, как пишет тот же Ланггут, была готова пойти абсолютно в любую партию, кроме ХДС, больше всего тяготея к партии зеленых. Но, к несчастью для ХДС и к изумлению всех своих старых знакомых, она оказалась именно там. Почему?
Когда власть Хонеккера начала разваливаться и начались мирные протесты, Меркель не принимала в них никакого участия. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена (Меркель в это время сидела в сауне, потом кто-то напоил ее пивом). С этого момента быть оппозиционером старому режиму стало совершенно безопасно, модно и выгодно. И потому уже в декабре 1989 года Меркель оказалась в оппозиционной организации «Демократический прорыв» (вначале сисадмином, поскольку умела включать и выключать западные компьютеры). Пригласил ее туда возглавивший тогда эту организацию адвокат Вольфганг Шнур, скончавшийся, кстати, 2 недели тому назад в Вене. Возглавил он ее вовсе не случайно, а по заданию Штази - именно в Штази (под кличками «Торстен» и «доктор Ральф Ширмер») Шнур служил с 1965 года и работал в основном в церковной среде, вместе с отцом Ангелы. И потому совершенно естественно, что он позвал туда именно Меркель, свою давнюю знакомую и коллегу по Штази. После того, как уничтожить «Демпрорыв» в лоб не удалось, Шнур всячески пытался хотя бы придать ему левую и прорежимную окраску. Старая максима советской бюрократии: если не можешь задушить какое-то дело, то надо самому организовать его и возглавить. Так Жирика гебня когда-то поставила руководить обществом "Шалом". Точно так же Шнура поставили рулить "Демпрорывом(***точно так само поставили після Чорновола керувати "РУХОМ" Удовенко, і він його успішно "пустив під укіс")