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 Політика України
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Все про:Німеччина (1287) Зеленський (2957) Меркель (588) ЗМІ (645) США (5526) Трамп (2076)

 Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським Дональд Трамп звинуватив Ангелу Меркель у тому, що вона під час української кризи "багато говорить, але нічого не робить". Зеленський погодився з ним "на 1000 відсотків".

Видання Главком звернуло увагу, що реакція німецької преси на заяву Трампа "гірша і небезпечніша", ніж офіційна, передає Цензор.НЕТ.

"Загальна думка, яку висловлюють зараз німецькі журналісти (і яка тепер цілком може поширитися в німецькому суспільстві), приблизно така: "Ми вам щиро допомагали, чим лише могли, а якщо ви це вважаєте "нічим", то можемо більше і не допомагати", - йдеться в публікації.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Для ілюстрації цієї тези Главком опублікував переклад статті Süddeutsche Zeitung.

"У тому ж, оприлюдненому Білим Домом ввечері середи, протоколі, є ще другий епізод, який виявився особливо чутливим для Берліна. Йдеться про розмову щодо Ангели Меркель. І він, як то кажуть, "не без цікавинки". Можна навіть сказати: дружній телефонат між Трампом та Зеленським на цьому місці має вигляд політичного удару під дих проти Німеччини та її політичного керівництва. У центрі уваги опинилися деякі вислови Дональда Трампа. Згідно з протоколом, він 25 липня не лише розхвалив свого українського колегу до небес, а ще й водночас пояснив, що Німеччина "майже нічого" не робить для України. Коли він, Трамп, розмовляє з Меркель, то вона "хоча й багато говорить, але нічого не робить". США ж, навпаки, є "дуже-дуже добрими" до України. Відповідь Зеленського: "Так, ви цілком маєте рацію. Не просто на сто відсотків, а на тисячу відсотків", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150999
 
 
 Топ коментарі
 
Это что сейчас говорит ЗЕбил сепар который мост лугандонцам строит, собираеца выплатить пенсии ордловцам, и организует официальные перевозки на админ границе в Крымом?? И чей хозяин Беня уголёк возит прямо с Рашки::
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а нефиг было подтявкивать рашке с северным потоком-2. сами нарвались ссыкуны-фрицы
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Если разбираться еще дальше, то заварил кашу еще Янык, взявший на работу авантюриста Манфорта.
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Підемо далі..Почалося все з помилкового рішення Богдана Хмельницького....
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И типерь манафотя неграв на киче развликаить. Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9419 Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9419
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Только теперь с переговорами "без прессы" у американцев могут возникнуть проблемы. Кто будет с ними что-то обсуждать в закрытом режиме, если этот разговор в любое время могут предать гласности?
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В политике не бывает секретов. Все рано или поздно становится изветно. Нужно это иметь в виду на всех переговорах особенно "без прессы".
"Что знают двое, знает свинья" (с)
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Ну продолжая твою логику , раз Моника Зеленски , знал эту аксиому и все равно делал Трампу словесный миньет , то он настоящий клинический ИДИОТ.
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Ну продолжая твою логику , раз Агент Лолита , знал эту аксиому и все равно поставил своего дурака Генпрокурорм, корый заварил всю эту кашу. ИДИОТ!
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Знаешь , в 90-е когда мы были все полу бандитами , вместо ответа на вопрос , съезд с базара и перевод стрелок , считалось полным лоховством .Сей час мы уже давно выросли , но у вас зебилов видимо до сих пор мозги 16-ти летних пацанов , видимо как и вашего кумира.Который по этому и обсерается всегда и веде.
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Почему полубандитами. Порохоботы агента Лолиты до сих пор остались бандитами..
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Ну да , ну да . Но мы то хоть так не обсераемся и нашего президента не кто и не когда с миньетчицей Моникой не сравнивал.
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американці взяли дозвіл у "української сторони".
Інакше не могло бути.
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Объект международной полиьтки не кто не спрашивает , а Моника Зеленски , уничтожила всю субъектность Украины , по тому его просто поставили перед фактом.
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Агент Лолита подставил всю Украину своим жлобстиовм и вовровством!
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Ну так обосраться на международном уровне , да еще и за такой короткий срок , нужен редкостный талант . Только полный дебил во время войны может оставить воюющую страну без главных союзников.И можно тут говорить , что он не думал что так будет , хотя он думать вообще не умеет , он только заученный текст произносить может . Но должен был хоть кто то этому идиоту объяснить , что любые его слова любой из политиков , даже в личной беседе могут быть использованы против него лично или против Украины.
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Обосрался Петя, а Зеле приходится рзгебпать его дерьмо.
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Знаешь про вас есть хорошая пословица : Ты ему сцы между глаз , а он это зелина роса.
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Брехун не може "сцяти в очі" ..
Його переї..уть ломом раніше.
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и в чем ложь, в том что это дерьмо заварили до Зеленского? Серьезно? И кто тогда брехун?
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Выражаем глубокую озабоченность германии,и очень морально поддерживаем немецкий народ
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навіть дехто може проронити "скупу мужську сльозу"..
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Конечно могут не помогать, а могут по старой традиции разделить с русскими Украину, ну или Польшу...
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Обеспокоенные обиделись))) Ну ничего, СП-2 им ещё боком выйдет
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сидор, вообщето в твоих кацапских репликах мы не нуждаемся! у вас на рашке своих клоунов хоть отбавляй - начиная с ***** и кончая всех депутатов госдуры.
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люблю кацапских троллей понервировать! я как увидел как ты написал Украина с маленькой буквы и на вместо в , так сразу и все понял... я прав , а Изя?
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Кацапы против Зеленского, это не удивительно.
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опять ботва петрушкина разбушевалась, я думал на мендель кончили, ан нет, не устаёт рука...
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Что то уже даже зебилоферма коломойского с не справляется с количеством зашкваров моники Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 6713
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Коли Україну вбивали Голодоморами комуно-московити керовані кагановічями і бронштейнами Європа мовчки жувала наше збіжжя продане за копійки лєнінами. Єдині союзники України:добровольці,волонтери, США.
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Тем не менее, Европа выделяет миллионы долларов на разные проекты в Украине, поэтому тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
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Та да. Миллиарды квинтиллионов. Порохобот?
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Даун конченный, не лезь в то чего не знаешь
Одна реконструкция подстанций за счет германии тянет на 150 миллионов евро
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Список(поновлюється)
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!

Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 8980 Павло Макаренко

Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову


Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
robot vertier
Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
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да Европа выделила за 5 лет два десятка миллионов. СШа за год 250. Что не так со словами Зеленского? 250 >> 5.
Знак >> означает намного больше.
Зеленский и Трамп озвучили реальность. Навязанные минские соглашение, кацапское обсе,голландский референдум против Украины - вот помощь Европы.
Ну и сильная озабоченность.
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Пляяя !! Ты забыл про миллиардные инвестиции ЕС в экономику рашки после 2014 года , после окупации части Украины , после нарушения Будапештских соглашений про заводы Тотал , Мерседес , Рено , Тойота , Фольксваген , Бош , Сименс построенные ЕС в рашке и поставляющие продукцию в том числе и сюда к нам, в Украину и финансирующие убийство украинцев на Востоке . А сколько ЕС ещё собирается там построить заводов и фабрик ? Недавно туда приезжал какой то высокий буй , кажется из страны макарон и пообещал им ещё 10 ярдов на какую то очередную блажь х.йла .....((
Сколько за это время инвестировала в экономику Ассоциированной с ЕС и соединённая экономическим договором с Украиной Европа ? Сколько построила тут фабрик и заводов ? Или им нужен тут аграрный бантустан и поставщик дешёвой трудовой силы ?
Так в чём не правы Вовчик и Трамп , в том что просто назвали вещи своими именами ? Какие проекты глупый Ваня тут реализует Европа , кроме ГУМАНИТАРНЫХ ? А гуманитарные проекты она реализует чтобы не создавать себе новых беженцев , себе на голову Ваня , ей сирийцев хватает с лихвой
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все верно. Главное все это прекрасно понимают, даже порохоботы. Ведь когда их шеф был при власти, они возмущались вечной озабоченностью Европы и нулевой помощью. А тут вдруг у них Европу оскорбили. Трамп с Зеленским озвучили реальность и не их вина, что реальность такова, что Европе дороже российский газ.
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Мало виділяє і грошей і підтримки зате луплять по засосам з ******,як повії,говорять одне,а роблять друге,бо бояться відкрито виступити проти агресії Московії,хай відкрито відкажуть в допомозі Україні тоді все стане на свої місця.
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Богун,раз ты уж о Монике,то она имела связь,с самим президентом США,а не с дальнобойщиками на трассе.А вот у Украины с Европой не все так,как нам периодически впаривают,не совсем ОК.То какие то турбины всплыли и их тихонечко замяла,та же Меркель и Европа.То Северный поток 2,оказывается почти построен,а санкций,санкций то сколько,и еще продлевает Европа.Полная не стыковка между словами и делами.И куда "делись" Мистрали"?Может они в Одессе?Возглавили москитный флот Украины?Могла бы Европа и подставить плечо Украине.А вот Джавелины есть,и не один кацапский танк не дергается...
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США не друг,,а ситуативний союзник..
не можна говорити -Я і Кардинал -це сила.


Але США надійний СИТУАТИВНИЙ СОюзник.НАДОВГО.
У першу чергу по "газовому питанню".


Такі союзники іноді і переважно кращі Друга.Бо дуже "змобілізовані" спільним інтересом..
Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2416

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Наши друзья, это Армия и США. Все! И чем раньше мы это поймем, тем краще. Все эти озабоченные обеспокоенностью европейцы, пусть поступают как хотят. Надо с ними работать конечно и привлекать на свою сторону, но ждать от них реальных шагов... Ну разве что от Польши. Однако и помнить о том, что та же Польша смотрят на Львов волком и Венгрия с Румынией чего-то там хотят....
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Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову систему.Меркель з величезними труднощами боролася з німецьким промисловим лоббі,що бажало торгувати з рф,ставила на місце всіляких Орбанів і Земанів,кар'єрою довелося пожертвувати,а наша тупа Моніка....
Проблема навіть не в самій розмові.Чому Лавров не погодився на оприлюднення стенограм перемовин з Трампом,а наше чудо дало дозвіл ? Чим воно думало ?
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Меркель з величезними труднощами боролася з німецьким промисловим лоббі,що бажало торгувати з рф?

повірив би,якби не Немецкая политэлита: жулики, уголовники, дураки, фанфароны, сталинисты, педофилы, недоучки, стукачи...

Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5834
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Ангела Меркель

... Ангела подалась в институт физической химии при Академии наук ГДР, в коей Академии она вскоре стала секретарем комсомола (FDJ) по идеологии. Ответственной, как пишет ее биограф Герд Ланггут и вспоминают знакомые, за агитацию и пропаганду.
А также членом Общества советско-германской дружбы.
Позднее к ней прилепилась кликуха "Zonenwachtel", дословно это означает "зонный перепел", а на жаргоне -так називают крайне назойливых и прорежимных девиц к востоку от Эльбы.
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Сама Меркель признает лишь, что Штази пыталась ее завербовать, когда она подала документы на работу в Технический университет. Но она якобы сумела отбрехаться, сославшись на свою болтливость. Но что делала Штази с теми, кто отклонил ее просьбу о сотрудничестве? Все, что угодно, только не держала в секретарях по идеологии, агитации и пропаганде.

В 1986 г. Меркель защитила диссертацию (после 8 лет аспирантуры!), для этого ей понадобилось не только сдать минимум по марксизму-ленинизму (который изучала 13 лет), но и написать монографию «Что такое социалистический образ жизни?». Но вскоре ГДР приказала долго жить. Меркель решила снова половить удачу в политике, причем, как пишет тот же Ланггут, была готова пойти абсолютно в любую партию, кроме ХДС, больше всего тяготея к партии зеленых. Но, к несчастью для ХДС и к изумлению всех своих старых знакомых, она оказалась именно там. Почему?

Когда власть Хонеккера начала разваливаться и начались мирные протесты, Меркель не принимала в них никакого участия. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена (Меркель в это время сидела в сауне, потом кто-то напоил ее пивом). С этого момента быть оппозиционером старому режиму стало совершенно безопасно, модно и выгодно. И потому уже в декабре 1989 года Меркель оказалась в оппозиционной организации «Демократический прорыв» (вначале сисадмином, поскольку умела включать и выключать западные компьютеры). Пригласил ее туда возглавивший тогда эту организацию адвокат Вольфганг Шнур, скончавшийся, кстати, 2 недели тому назад в Вене. Возглавил он ее вовсе не случайно, а по заданию Штази - именно в Штази (под кличками «Торстен» и «доктор Ральф Ширмер») Шнур служил с 1965 года и работал в основном в церковной среде, вместе с отцом Ангелы. И потому совершенно естественно, что он позвал туда именно Меркель, свою давнюю знакомую и коллегу по Штази. После того, как уничтожить «Демпрорыв» в лоб не удалось, Шнур всячески пытался хотя бы придать ему левую и прорежимную окраску. Старая максима советской бюрократии: если не можешь задушить какое-то дело, то надо самому организовать его и возглавить. Так Жирика гебня когда-то поставила руководить обществом "Шалом". Точно так же Шнура поставили рулить "Демпрорывом(***точно так само поставили після Чорновола керувати "РУХОМ" Удовенко, і він його успішно "пустив під укіс")
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Я пам*ятаю як більш як 40-к років був майстром і вперше вийшов перед аудіторією для відповідей,все знав,а як вийшов----все забув!!!! Річ в тім,що ляпати язиком і робити діло---це дві великих різниці!!!!! ЦЕ НЕ НА ПІАНІНО ГРАТИ!!! Кожна людина при розумі розуміє,що без підтримки Європи,нам би був повний АЛЕС КАПУТ!!!! Можливо Порох і не виправдав наші сподівання,але раді справедливості,завдяки тільки йому---Україна ще є на мапі!!!(тут все-- і волонтери,і добробати,і всі хто сприяв агресії) Якщо зараз втратемо свободу---більш ніколи її не поверним,кацапи струть з лиця землі все УКРАЇНСЬКЕ!!!
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Пианист не может мгновенно стать дипломатом... К сожалению, навредит государству даже не понимая этого.
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Ничего что барыга и профессиональный жулик захотел стать сразу Отцом нации , но его послали нахрен ?
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