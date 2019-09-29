 Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung

Видання Главком звернуло увагу, що реакція німецької преси на заяву Трампа "гірша і небезпечніша", ніж офіційна, передає Цензор.НЕТ.

"Загальна думка, яку висловлюють зараз німецькі журналісти (і яка тепер цілком може поширитися в німецькому суспільстві), приблизно така: "Ми вам щиро допомагали, чим лише могли, а якщо ви це вважаєте "нічим", то можемо більше і не допомагати", - йдеться в публікації.

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Для ілюстрації цієї тези Главком опублікував переклад статті Süddeutsche Zeitung.

"У тому ж, оприлюдненому Білим Домом ввечері середи, протоколі, є ще другий епізод, який виявився особливо чутливим для Берліна. Йдеться про розмову щодо Ангели Меркель. І він, як то кажуть, "не без цікавинки". Можна навіть сказати: дружній телефонат між Трампом та Зеленським на цьому місці має вигляд політичного удару під дих проти Німеччини та її політичного керівництва. У центрі уваги опинилися деякі вислови Дональда Трампа. Згідно з протоколом, він 25 липня не лише розхвалив свого українського колегу до небес, а ще й водночас пояснив, що Німеччина "майже нічого" не робить для України. Коли він, Трамп, розмовляє з Меркель, то вона "хоча й багато говорить, але нічого не робить". США ж, навпаки, є "дуже-дуже добрими" до України. Відповідь Зеленського: "Так, ви цілком маєте рацію. Не просто на сто відсотків, а на тисячу відсотків", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Представник канцлера ФРН Ангели Меркель Штеффен Зайберт заявив, що не коментує висловлювання президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа під час їхньої телефонної розмови, в якій вони критикували канцлера, але каже, що ставлення Берліна до Києва не зміниться.