 Двоє людей загинуло, двоє потрапило до лікарні через зіткнення Fiat і ВАЗ у Запоріжжі, - поліція

28 вересня в Запорізьке відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Дніпропетровськ-Маріуполь, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Фіат Дукато", 1995 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2102". В результаті аварії дві пасажирки "ВАЗу", 1958 та 1951 років народження, загинули на місці. Водій цього легковика, 1974 року народження, та пасажирка "Фіату", 1998 року народження, доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події працює поліція та співроібтники ДСНС.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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