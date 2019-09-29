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 Двоє людей загинуло, двоє потрапило до лікарні через зіткнення Fiat і ВАЗ у Запоріжжі, - поліція

У Запорізькому районі Запоріжжя в результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє постраждалих доставлені в лікарню.

28 вересня в Запорізьке відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Дніпропетровськ-Маріуполь, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Фіат Дукато", 1995 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ 2102". В результаті аварії дві пасажирки "ВАЗу", 1958 та 1951 років народження, загинули на місці. Водій цього легковика, 1974 року народження, та пасажирка "Фіату", 1998 року народження, доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події працює поліція та співроібтники ДСНС.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із постраждалих у ДТП у Черкаській області помер у лікарні, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150998
 
 
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Як би всі їздили на лісапетах, як Голобородько, то цього не було б.
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че то много информации в СМИ о ДТП и людских жертвах. буд то раньше такого не было. предполагаю что слуги готовят почву для того что бы ввести какую нить гадость в ПДД или что то в этом роде..
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Цензор вроде порохоботский ресурс.
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будет как на сингапурщине - лицензия на право владения авто.
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