 Україна перейде від системи держзамовлення до фінансування вишів, заснованому на принципі показників якості, - Новосад

Про це на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб кошти йшли в найкращі університети. Державне замовленні — це той рудимент, який нам залишився після радянської планової економіки. Ми маємо розуміти, що ми як держава вже не можемо спланувати скільки через 5 чи 6 років нам необхідно буде економістів, юристів, інших професій. Тому ми хочемо перейти до іншого фінансування, яке буде засновано на принципі так званих показників якості. Ми хочемо весь той об’єм коштів, які є, спрямувати на найкращі університети за певними критеріями. Один з них — працевлаштування випускників. Ми хочемо зрозуміти, які університети роблять так, щоб їх випускники отримали найкраще місце і хочемо винагороджувати більшою кількістю грошей тих, хто насправді на це спроможний", - сказала Новосад.

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Окрім цього, за її словами, потрібно переглянути систему оплати праці викладачів вишів.

"Ми хочемо зробити, щоб найкращі викладачі отримували кращу заробітну плату. Зараз ми живемо за принципами зрівнялівки, є тарифна сітка, низка актів, за якими вираховують заробітну плату викладача, відносно кількості студентів, що не дає викладачу можливості відраховувати або ставити негативні оцінки неуспішним студентам. Ми хочемо зробити так, щоб університети, маючи свої кошти, були автономними в тому, як вони винагороджують своїх викладачів, і мали можливість винагороджувати кращих", - сказала Новосад.

Також будуть інші критерії, з якими буде розподілятися фінансування серед вишів, додала вона.

Наразі, як наголосила міністр освіти та науки, МОН готує зміни до закону про вищу освіту, про державне замовлення, низки інших законодавчих актів та бюджетного кодексу. Напрацьовані пропозиції будуть представлені до кінця поточного року.