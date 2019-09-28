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 Політика України, Суспільство
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Все про:внз (277) фінансування (565) Міносвіти (510) реформи (1678) Новосад (12)

 Україна перейде від системи держзамовлення до фінансування вишів, заснованому на принципі показників якості, - Новосад

Міністерство освіти і науки планує перейти до фінансування вузів на основі низки показників якості.

Про це на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб кошти йшли в найкращі університети. Державне замовленні — це той рудимент, який нам залишився після радянської планової економіки. Ми маємо розуміти, що ми як держава вже не можемо спланувати скільки через 5 чи 6 років нам необхідно буде економістів, юристів, інших професій. Тому ми хочемо перейти до іншого фінансування, яке буде засновано на принципі так званих показників якості. Ми хочемо весь той об’єм коштів, які є, спрямувати на найкращі університети за певними критеріями. Один з них — працевлаштування випускників. Ми хочемо зрозуміти, які університети роблять так, щоб їх випускники отримали найкраще місце і хочемо винагороджувати більшою кількістю грошей тих, хто насправді на це спроможний", - сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти змінить критерії фінансування науки в універах, щоб кошти йшли великим колективам вчених, - Новосад

Окрім цього, за її словами, потрібно переглянути систему оплати праці викладачів вишів.

"Ми хочемо зробити, щоб найкращі викладачі отримували кращу заробітну плату. Зараз ми живемо за принципами зрівнялівки, є тарифна сітка, низка актів, за якими вираховують заробітну плату викладача, відносно кількості студентів, що не дає викладачу можливості відраховувати або ставити негативні оцінки неуспішним студентам. Ми хочемо зробити так, щоб університети, маючи свої кошти, були автономними в тому, як вони винагороджують своїх викладачів, і мали можливість винагороджувати кращих", - сказала Новосад.

Також будуть інші критерії, з якими буде розподілятися фінансування серед вишів, додала вона.

Наразі, як наголосила міністр освіти та науки, МОН готує зміни до закону про вищу освіту, про державне замовлення, низки інших законодавчих актів та бюджетного кодексу. Напрацьовані пропозиції будуть представлені до кінця поточного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150997
 
 
 Топ коментарі
 
что в переводе означает: и это правительство денег на образование даст меньше.
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принесут кучу фиктивных справок о трудоустройстве. Причем коммерческие вузы принесут гораздо быстрее. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 8698
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Ну чому? Простий приклад - Трускавець. Їм такі самі потрібні.
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Я тут згадав про трускавецький університет, так мені один зебобік порадив прийняти заспокійливе. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 7902
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А ты сам, СОСКА ПОРОХНЯ? СОЕВЫЙ ЖОПОЛИЗИК?
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что в переводе означает: и это правительство денег на образование даст меньше.
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а схерали вообще давать денег на высшее образование?
США не дает, и нормально живут.
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Да ты шо？В Польше гугль нихт арбайтен？
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Спроси у руководства, между уборкой уборных, есть ли в Польше бесплатное высшее образрвание, болезненый.
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Так и нужно было давно сделать, вузы - коррупционное болото
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принесут кучу фиктивных справок о трудоустройстве. Причем коммерческие вузы принесут гораздо быстрее. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 8698
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Ох, добъют они образование которое не добил янык
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как то один американец объяснял систему образования в Америке грубо примерно так получается - нужен диплом без знаний платишь много. учишься хорошо практически не платишь. талантлив платят тебе .. а у меня знакомому в своё время хотевшему сдать без взятки препод сказал мне твои знания не нужны мне нужны твои деньги.. Как в других странах рассчитывают на года вперёд сколько и кого нужно выпустит . а эти мы не можем .
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Всі хочуть мати вищу освіту, а де вони працюватимуть.
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все хотят выщу освиту потому что нашару, чего бы не хотеть. А працюватимуть потом на клубнике в Польше, или на рынке в Трускавце. А платим за все это мы - налогоплательщики.
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та пускай хоть дворником с верхним образованием . что в этом плохого. другое дело . что в нормальных странах знают сколько и кого им надо через несколько лет и стараются оказать поддержку и выпустить не меньше чем необходимо государству . или будет как в раше дед ушёл на пенсию уже по старости не мог физически работать и у них на несколько месяцев сборка ракеты заглохла
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Недоросли фонвизинские.Инженеров угробят.
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До влади дорвались профани і дилетанти.
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китайцев завезут всего лишь навсего . вот . что и будет как в Африке белый \жёлтый\ barani и местные кули
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Ещё как Ющенко стал президентом и по сегодняшний день не могу понят , почему Украина не возьмёт пример с Дании по образованию ? Почему не сделает его на 100 % бесплатным , ведь это выгодно как для людей , так и для государства. Я не могу понять этого .
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