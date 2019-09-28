EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  2221  34
Все про:Житомирщина (463) замовне вбивство (51) ОЗУ (103) прокуратура (1898) суд (5551) домашній арешт (47)

 Ймовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина, підозрюваного у вбивстві, відпустили під домашній арешт, - прокуратура Житомирщини

У Житомирській області суд змінив запобіжний захід підозрюваному в замовному вбивстві Яну Яцишину.

Про це hromadske повідомили в прокуратурі Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення ухвалила трійка суддів Житомирського районного суду Житомирської області: Віктор Мокрецький, Інна Зубчук та Євген Грубіян. Останній, до слова, висловив окрему думку — не відправляти Яцишина під домашній арешт. Прокуратура вже оскаржила  рішення. Дата розгляду скарги ще невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Замовне вбивство, використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг", - поліція про вбивства топменеджера "Капарол" і начальника відділу реклами метро Києва. ВIДЕО

Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт із можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на волю, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

Дивіться також: СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з обігом $20 тис. на місяць. ФОТО

1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

Вранці 24 травня 2019 року поліцейські затримали Яцишина в Дніпрі.

Через місяць Королівський райсуд Житомира взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150996
 
 
 Топ коментарі
 
если с судей снята неприкосновенность то пора им начинать садится вместо преступников
 показати весь коментар
 
И чем эти судьи отличаются от убийц? Полиция ловит, а эти тридваразы отпускают.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Других там нет. Берешь каждого судью и стреляешь ему в затылок и не ошибешься и уходишь с чистой совестью что сделал мир чище.
 показати весь коментар
 
 
если с судей снята неприкосновенность то пора им начинать садится вместо преступников
 показати весь коментар
 
 
И чем эти судьи отличаются от убийц? Полиция ловит, а эти тридваразы отпускают.
 показати весь коментар
 
 
Скажемо за це спасибі Портнову. Це ж він виписав такий "гуманний" кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє випускати убивць під домашній арешт!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это еще после рехфоры распрекраснейшего Пятра Алексееча такой бардак в прокуратуре творится.
 показати весь коментар
 
Так, при попередньому президенті не внесли правки в КПК Портнова, але першопричиною є все ж Портнов... Бо до того, як він написав цей КПК, у нас взагалі не було домашнього арешту, як такого!
 показати весь коментар
 
 
Судебная рехворма от Портнова и ЗЕкоманды в действии...
 показати весь коментар
 
 
ТО есть твой ЗЕбобик за 4 месяца так ничего и не реформировал.
 показати весь коментар
 
 
Тебе калоботу ,бесполезно доказывать Внедрил -портнов
 показати весь коментар
 
 
Ети судьи еще из 90-х работают. Просто при каждой власти они перекрашиваются под власть. Их не реформировать нужно а расстреливать.
 показати весь коментар
 
 
Может для начала продажных судьей разогнать, а потом начинать бороться с коррупцией??
А то как то по кругу ходим-ловим, судим, отпускают, опять ловим!!! Да скоко ж можно!!!!
Почему коррупционеры досих пор не сидят в тюрьмах?
 показати весь коментар
 
 
Тут реальных убийц просто так выпускают -убивайте дальше ? волшебная страна
 показати весь коментар
 
 
наш "самый гуманный в мiре суд" скоро "возстановiт януковiча в должностi" преза...
 показати весь коментар
 
 
Суд начал отпускать всех убийц подряд, а не только государственных преступников./КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов/Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство / Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Соучастник убийства 29 украинцев, предатель Кирсанов вышел на свободу.
 показати весь коментар
 
 
Судьи работают в паре с прокурворами так что не вешайте лапшу типо прокуратура подает апеляцию.
 показати весь коментар
 
 
если в паре то прокуратура не подаёт . если уплочено только суду то прокуратура обязательно подаст
 показати весь коментар
 
 
Чукча читать не умеет? Чукча умеет только гавкать?
31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

Ето ЗЕ в 2018 году тоже Пеце мешал садить преступников?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский родился в 1978-м. Так что не исключено.
 показати весь коментар
 
Не воруйте конфеты посадят, убивайте-отпустят.
 показати весь коментар
 
 
Криминальный кодекс портнова - казнокрадов, коррупционеров, сепаратистов, ублюдков и выродков посадить невозможно.
 показати весь коментар
 
 
100% свій прокурор своїх обіжати не дасть.
 показати весь коментар
 
 
Ну, у вас государство зоопарк, так живете ж...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору