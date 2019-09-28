 Ймовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина, підозрюваного у вбивстві, відпустили під домашній арешт, - прокуратура Житомирщини

Про це hromadske повідомили в прокуратурі Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення ухвалила трійка суддів Житомирського районного суду Житомирської області: Віктор Мокрецький, Інна Зубчук та Євген Грубіян. Останній, до слова, висловив окрему думку — не відправляти Яцишина під домашній арешт. Прокуратура вже оскаржила рішення. Дата розгляду скарги ще невідома.

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Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт із можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на волю, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

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1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

Вранці 24 травня 2019 року поліцейські затримали Яцишина в Дніпрі.

Через місяць Королівський райсуд Житомира взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави.