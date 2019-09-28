 Міносвіти змінить критерії фінансування науки в універах, щоб кошти йшли великим колективам вчених, - Новосад

Про це на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо змінити критерії того, як розподіляється фінансування, щоб воно дійсно йшло великим найкращим колективам, а не розпорошувалося по великій кількості університетів, де не завжди є якісна наука. Також за допомогою окремих інструментів хочемо підтримати молодих науковців, молодих вчених і власне їм надавати можливості мати гранти на свої стажування, відрядження за кордон, на участь в конференціях тощо", - сказала Новосад.
Вона зазначила, що зараз МОН фінансує наукові дослідження в університетах за певними критеріями шляхом конкурсів. Водночас кошти таким чином отримують 130 закладів вищої освіти, що, на думку очільниці МОН, не поліпшує ситуацію з фінансуванням наукових досліджень. За її словами, оптимальним було б фінансувати великі колективи науковців, а також вкладати кошти в наукову інфраструктуру, лабораторії.
Наприклад, можна забрати з охорони здоров"я, чи з інфраструктури, чи ще щогось - і це не жарт, це пояснення профільного міністра.
Вчені, аж страшно!©
а как гордо звучит,например: нежинский педуниверситет. если бы не огурцы,то о городе и не знал бы никто,но там УНИВЕРСИТЕТ....вторая Сорбона)))
Сумской медицинский университет...десяток клиник на город,но там медуниверситет...вот-вот изобретут лекарство от спида и победят рассеянный склероз.
Ну и так далее.Примеров в этой стране бесчисленное множество. Инженеры, не умеющие считать;врачи,которые не знают анатомию; юристы,имеющие смутное представление о праве. 3 закон диалектики в нашей науке не работает
https://www.facebook.com/100009103571592/videos/2289531874693576/
Здоров'я, творчой наснагі, хай більше тролить вату!
Про успехи в космической области.
И, как только пропел Эскамилио,
Тут свою я услышал фамилию... (с)
От в прадавньому континенті Америка, так і не знайшлось того, хто б винайшов колесо...
Ні у Майя, ні у Ацтеків...
А хтось же був, ПЕРШИМ у Світі.
Сколько уже можно по совковому сидеть и ждать пока даст государство, во всем мире, все, даже самые известные учебные заведения, и не только, ищут и находят меценатов.