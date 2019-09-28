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 Суспільство
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Все про:внз (277) наука (156) фінансування (564) Новосад (12)

 Міносвіти змінить критерії фінансування науки в універах, щоб кошти йшли великим колективам вчених, - Новосад

Міністерство освіти і науки збирається змінити систему фінансування наукових досліджень в університетах.

Про це на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" сказала міністр освіти і науки Ганна Новосад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо змінити критерії того, як розподіляється фінансування, щоб воно дійсно йшло великим найкращим колективам, а не розпорошувалося по великій кількості університетів, де не завжди є якісна наука. Також за допомогою окремих інструментів хочемо підтримати молодих науковців, молодих вчених і власне їм надавати можливості мати гранти на свої стажування, відрядження за кордон, на участь в конференціях тощо", - сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти, - Новосад

Вона зазначила, що зараз МОН фінансує наукові дослідження в університетах за певними критеріями шляхом конкурсів. Водночас кошти таким чином отримують 130 закладів вищої освіти, що, на думку очільниці МОН, не поліпшує ситуацію з фінансуванням наукових досліджень. За її словами, оптимальним було б фінансувати великі колективи науковців, а також вкладати кошти в наукову інфраструктуру, лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150992
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю Андрія!
Здоров'я, творчой наснагі, хай більше тролить вату!
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А може то не сцикун, а майбутній президент вистукує причинним місцем на сміттєпроводі нехитру мелодію. Просто на рояль не назбирав. Як виявилось, інших талантів, щоб причарувати 73% виборців не потрібно. Ну, може ще погано прихована українофобія та гнусавий голос.
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Реформи + покращення. 20 лярдів? - легко!)
Наприклад, можна забрати з охорони здоров"я, чи з інфраструктури, чи ще щогось - і це не жарт, це пояснення профільного міністра.
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Остальные закрыть,студентов и учёныхъ разогнать.Няхай дворниками работають.
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Не-а, большая группа вчених - Квартал, лига смеха и офис президента.
Вчені, аж страшно!©
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Ну. А то то як формули якісь видумувати навчились, а от спректувати зручний для сцяння сміттєпровод, ні.

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А може то не сцикун, а майбутній президент вистукує причинним місцем на сміттєпроводі нехитру мелодію. Просто на рояль не назбирав. Як виявилось, інших талантів, щоб причарувати 73% виборців не потрібно. Ну, може ще погано прихована українофобія та гнусавий голос.
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нет. так делать не надо. как же вы будете жить без продавцов в ларьках с высшим экономическим образованием. а наук! как же без науки?! весь мир в долгу перед нашими изысканиями)))ведь где еще можно защитить докторский диссер переведя и внедрив в практику то,что весь мир делает уже лет 10-20)))
а как гордо звучит,например: нежинский педуниверситет. если бы не огурцы,то о городе и не знал бы никто,но там УНИВЕРСИТЕТ....вторая Сорбона)))
Сумской медицинский университет...десяток клиник на город,но там медуниверситет...вот-вот изобретут лекарство от спида и победят рассеянный склероз.
Ну и так далее.Примеров в этой стране бесчисленное множество. Инженеры, не умеющие считать;врачи,которые не знают анатомию; юристы,имеющие смутное представление о праве. 3 закон диалектики в нашей науке не работает
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А маленькі колективи вчених, тих, яка не мають референтів із Кабміну, аспірантів із ОПи, заручників із інших державних структур - у Польщу на яблука.
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завтра юзик идёт покупать диплом доктора наук)
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А Юзик, давно дохтур, слідкує за боссом. і на руцях носить, коли треба, бо добрий.)
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юзик пока не доктор наук, а санитар наук
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Вітаю Андрія!
Здоров'я, творчой наснагі, хай більше тролить вату!
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Объявлят мне дикторша новости,
Про успехи в космической области.
И, как только пропел Эскамилио,
Тут свою я услышал фамилию... (с)
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Шо я могу сказать за "партию" Голос? -- это тоже самое, шо Разумкова переимовать в Непоняткина, всех голосовиков оставить в СН, ...а денег не дать!
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Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
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Слухай, ти ідіотка, як ти збираєшся визначати "великі колективи вчених"? Є публікації в поважних міжнародних виданнях, є індекс цитування, є патенти і авторські права, а якщо це все робить одна людина?! Найчастіше, так і є. В науці, як в приказці - "один с сошкой, а семеро с ложкой".
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...а 100500 з ложкою....
От в прадавньому континенті Америка, так і не знайшлось того, хто б винайшов колесо...
Ні у Майя, ні у Ацтеків...
А хтось же був, ПЕРШИМ у Світі.
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Интересно что она понимает под "качеством науки", всё это сильно напоминает перераспределение средств в пользу крупных "научных феодалов" и попахивает совецким НИИ "Защиты животных от окружающей среды".
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Скажите, сколько богатых украинцев в год жертвуют в Украине на науку, то есть, строят здания университетам, покупают им оборудование и прочее?
Сколько уже можно по совковому сидеть и ждать пока даст государство, во всем мире, все, даже самые известные учебные заведения, и не только, ищут и находят меценатов.
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Добраніч , Україно без порошенка і януковича !
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Є така народна прикмета - Все до чого торкається рука "слуги урода" перетворюється в лайно 😕
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В принципе правильно, бо у нас каждый техникум стал университетом, а одно ПТУ даже доросло до академии! Да еще какой! МАУП! Делающей из винницких двоечников, продавцов труселей великих реформаторов и даже немножко премьер-министров!
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Ну ви капризні які...От випускник Київського Національного Університету те ж вам не підійшов...
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Фонвизинские недоросли в минздраве,минобре ,и сх командуют.
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