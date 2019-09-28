 Потяг на смерть збив трьох людей у Запорізькій області, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, 27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії на вулиці Соборній виявлені трупи жінки та двох чоловіків. Попередьо встановлено, що їх збив потяг.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС. Співробітники поліції встановили особи загиблих. Це жителі Вільнянська: два чоловіки, 1977 та 1972 років народження, і жінка, 1994 року народження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
... позавчера им дали 200 мульёнов инсольвенса и юбербрюкунгса -- это безвозвратные кредиты от Государства (сам такие получал) -- сказали, шо, пока бабки на счёт не пришли -- не летаем!
Вчера, другие авиакомпании вывозили дойче-туристов -- со всех дыр... ...ещё 200 000 осталосью
Томас Кук до середины октября не летает!
...кого там поезд сбил? -- оч. интересно...
Сам иди -- доказывай...*)
...а шо ты слышал про Дойче Велле? Немецкая Волна -- ...скажи и я послухаю...
Правда, по секрету -- я ДВ слухаю с 1979 года... -- токо никому не говори! *)
Нє?
Перший потяг-маняк?