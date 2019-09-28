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 Потяг на смерть збив трьох людей у Запорізькій області, - поліція

У Вільнянському районі Запоріжжя через ДТП на залізничній колії три людини загинули. Обставини події встановлюють співробітники поліції і ДСНС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, 27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії на вулиці Соборній виявлені трупи жінки та двох чоловіків. Попередьо встановлено, що їх збив потяг.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС. Співробітники поліції встановили особи загиблих. Це жителі Вільнянська: два чоловіки, 1977 та 1972 років народження, і жінка, 1994 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із постраждалих у ДТП у Черкаській області помер у лікарні, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150991
 
 
 Топ коментарі
 
Скока можно одних людей сбивать!
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
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Слідчий експеримент?
Нє?
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Ага. Которую тот самый "Цензор" еще утром выкладывал...
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Скока можно одних людей сбивать!
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
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Могу добавить свежины: Томас Кук, шо пассажиров на самолётах возит, на прошлой неделе обанкротился... -- за бугром осталось 600 000 пассажиров!
... позавчера им дали 200 мульёнов инсольвенса и юбербрюкунгса -- это безвозвратные кредиты от Государства (сам такие получал) -- сказали, шо, пока бабки на счёт не пришли -- не летаем!
Вчера, другие авиакомпании вывозили дойче-туристов -- со всех дыр... ...ещё 200 000 осталосью
Томас Кук до середины октября не летает!
...кого там поезд сбил? -- оч. интересно...
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...не скажи... ...там куча народу заторчало -- все на полном пансионе остались... Государство гарантирует! Немецкое Государство -- уточняю...*)
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иди на немецкие форумы там тебя и отпуйлососят.
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-- я б пошёл... -- токо там про Украину нихто не знает... -- типа, токо мешает торговать и жить нормально -- цены на газ взлетели!
Сам иди -- доказывай...*)
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-- а, зачем тогда посылаешь, где сам не бываешь? ...
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А зачем ты офтопишь про каких то фрицев?Тут что, дойчевелле?
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Я Баерн-3! -- в рейсах слухаю -- исключительно!
...а шо ты слышал про Дойче Велле? Немецкая Волна -- ...скажи и я послухаю...
Правда, по секрету -- я ДВ слухаю с 1979 года... -- токо никому не говори! *)
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то особливий знак людини з синдромом Дарвіна...
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Бежали навстречу поезду с криком "Задавлю!"
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Шо ето за поїзд, що він токо по трьох людей вбиває?
Перший потяг-маняк?
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циничный бандера-машинист пойихав на червоне свитло, бо воно йэ ворожим кольором.
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А еще этот поезд контузил кого-то из редакторов до полной потери памяти.
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Распяли на рельсах проклятые бандеровцы??? Расея уже на ушах, там "жареные" факты с Украины на ура.
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циничный бандера-машинист пойихав на червоне свитло, бо воно йэ ворожим кольором.
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На смену заступил другой дежурный редактор, пробежался по новостным сайтам страны и в отсутствие в выходные дни жареных политических скандалов начал копаться в привычной украинской чернухе - ДТП, мордобой, пожары, утопленники, самоубийства и т.д. Глядь, а тут оригинальная новость аж три трупа под поездом! Ну как не порадовать своих читателей. Еще раз.
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справа не в цьому. А в тому шо бандера-машынист побачыв червоне свитло на свитлофори и выришыв його игноруваты як комуняцьку заразу.
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