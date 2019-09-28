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Все про:Данія (86) Росія (20019) Північний потік (367)

 Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" не тільки затягується, а й стає все дорожчим.

Про це повідомляє німецька радіокомпанія NDR, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будівництво трубопроводу через Балтійське море буде для підприємства Nord Stream 2 набагато дорожчим, ніж заплановано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, це пов'язано із затримкою процедури затвердження в Данії. Данське енергетичне агентство, яке відповідає за процес затвердження, повідомило NDR 1, що заявки переглядаються. Зараз неможливо оцінити, коли процес буде завершено.

Представник Nord Stream 2 назвав дії Данії тактикою зупинки. Багатомісячна затримка з отриманням дозволу може призвести до додаткових видатків у "кілька сотень мільйонів євро". Трубопровід уже коштує понад 9 мільярдів євро. Наразі вже прокладено понад 2000 кілометрів труб.

Читайте також: Пристайко обговорив із главою МЗС Данії загрози Nord Stream 2

ЗМІ нагадує, що влада Королівства не схвалила першу заявку на будівництво Nord Stream 2 у 2017 році через свої територіальні води. В результаті газотранспортний консорціум був змушений подати на розгляд два альтернативних маршрути. Довелося здійснювати подальші дослідження морського дна та робити нові оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до інформації компанії, обидва альтернативні маршрути тепер можуть бути затверджені відповідно до Конвенції ООН про морське право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко обговорив із главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Очікується, що судно-завод, який прокладає труби для "Північного потоку-2", досягне вод Данії в жовтні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150989
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему при Порохе Украина получала каждый год 3млрд $ за транзит газа, а при зебиле Украина совсем скоро полностью лишится транзита ? На данный момент невозможно оценить, когда Дания согласует строительство "Северного потока-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7473
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У меня создается впечатление, что страны, через территорию которых мокши тянут свою пердачную трубочку, тянули тайный жребий, кто из них впендрючит мокшей. Победила Дания...
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ну он таки всё сделал . что мог \ пока\ помог кацапам с Морским Трибуналом и конвенцией ООН по морскому праву . всё для победы северного потока .
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То ли дело Петя с иркой.))Уже Малоярославец взяли ,а вы тут Клавы рвение))).Стыдно))
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Ну это уж просто пистец... Это ж каким надо быть "зебилом", чтобы и в эту тему такой бред писать? 😂
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А кто ещё пару дней назад мог подумать что из за ЗЕбила и его телефонных договорняков Трампу запустят импичмент, скажи?? То то же...
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Зебилы, а почему при Порохе Украина получала каждый год 3млрд $ за транзит газа, а при зебиле Украина совсем скоро полностью лишится транзита ? На данный момент невозможно оценить, когда Дания согласует строительство "Северного потока-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7473
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Дебілко, хіба пєтя не заявляв, що у нас війна із росією? Тобто ти сам визнаєш, що твій шоколадний кумир торгував із ворогом?
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А, зрозумів. Твій рівень розвитку настільки низький, що його вистачає тільки на відповіді у вигляді картинок
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та то такое . шоколадный барыга конфету новую запускает в продажу - сосательную . зелёного цвета с названием Моника . вот где намарадёрит на 73 %
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Петя бы нормально трольнул выпустив коробку конфет с названием Моника ЗЕленская...ну и дизайн там коробочки в тему сообразить ядовитый такой шоб у ЗЕбилов глаза вытекли.... кокок царя обижають, ото б визгу было зебилячего.
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или соевые ириски с названием лукьяновский централ. для него это более актуально.
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Не. Моника Зеленски бренд уже оформленный и миром признанный за использование торговой марки барышевский суд накажет
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патамучто контракт закончился. и не факт, что не заключат новый, или газпром будет выкупать нужные ему мощности на аукционе согласно 3-го энергопакета. Зеленский то каким боком к газовым контрактам ?
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У меня создается впечатление, что страны, через территорию которых мокши тянут свою пердачную трубочку, тянули тайный жребий, кто из них впендрючит мокшей. Победила Дания...
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Ничо... Зеленский и тут подсобит путенгу.
Ждемс.
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От тебе идиотке наверное и спать не дает, да?
О чем статья?
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Уже Зеленский,чего ж так методички сменились)).А как же дебил неудачник,все слились)))
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И беги скорее жаловаться админу, что тебя за написаную тобой бредню типа там назвали тем, кем ты есть.
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Зачем ? Пускай, на вас,быдлоту, народ полюбуется.
Вы же сюда не зря пришли - себя во всей красе продемонстрировать и блеснуть "талантами".
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Т. е. это типа там я в теме совершенно не касающейся Украины (статья о Дании) тулю бредни о Зеленском? Так выходит?
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бостууга - эээ, как это не касается?

Газопровод в обход Украины нас не касается, да?
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Тема как раз таки касается и Украины. Более того, затрагивает международную политику и требует неких действий от нашего шута в президентах.
Или глупые зебилы настаивают, что Украина в лице Зеленского никак не должна во все это вмешиваться, потому что их идол ни черта не понимает и не знает ?
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Кингдом Денмарк еще с мордвы крови попьет, и бабла закосит немеряно.
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От би і Херсонська область не дала води на Крим кацапам😣
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Ага . Моника Зеленски ещё сама будет вёдрами носить воду
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не даст. Завтра буду в Армянском посмотрю по месту что и как.
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Спасибо тебе Господи, что я поданный Датского Королевства !
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Просто так сталося, але усі люди рівні.
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Зебилы , не может Ху и ло купить разрешения на строительство трубопровода у маленькой Дании? И нагнуть не получатся маленькую Данию ? Не , то , что вашу Монику зеленски ? Хахаха
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Прогнило, что-то в датском королевстве...
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Це все звіздьож,що шось там прогнило в датському королівстві.Там все ОК!
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Читаю, ДЕТВОРА. ПОТОКУ - 2 БЫТЬ. Все этим сказано. А теперь в ЭКСТАЗ. ****** .......... ки.
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В Тюмени горит исправительная колония №4. Причина пожара пока неизвестна. -- красиво горит, мне нравится
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28 сентября 1939 г. в Москве был подписан т.н. "Договор о дружбе и границе" между двумя союзными тоталитарными режимами, который окончательно закреплял полную ликвидацию Польского государства.

Напомните, пожалуйста, кто-нибудь российскому МИДу
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