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 Політика України
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Все про:Укрзалізниця (813) реформи (1677) Криклій (18)

 Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Міністерство інфраструктури України готує поділ АТ "Укрзалізниця" на три частини.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що міністерство працює разом із Верховною Радою над законопроєктом. Новий закон передбачає поділ "Укрзалізниці" на три оператори: інфраструктурна мережа, пасажирські і вантажні перевезення.

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"Розробляємо спільно з парламентаріями законопроєкт. Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, електрифікацію тощо. Другий оператор буде займатися пасажирськими операціями, збитковими, проблемними. А третій, прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави, - це вантажні перевезення", - сказав Криклій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150988
 
 
 Топ коментарі
 
Воровать будут в три раза больше?
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прибыльным, которые перевезут его убыточным, накапливающим долги лет 5
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Ахха. Тариф для тебя увеличится раза в 3. Правда, это хорошо? ))
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... всё по теории шарикова..** Чего там думать....взять и поделить!!!**))))
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"Дзвінок Другу".
не скажеш ,кому зараз підмастити,щоб влаштуватись на "інфраструктуру" ?
\Дубневич.
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так кому там кум юзика щебень отгружать будет Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій - Цензор.НЕТ 3245
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прибыльным, которые перевезут его убыточным, накапливающим долги лет 5
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Разчленение Укрзалізниці винашивали еще
Регионали, теперь , что не доделал Азіров, доведут до финала новие реформатори
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З"явиться купа нових теплих місць. Посади, портфелі, зарплати тощо. Ще не весь квартал при дєлє.
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и во всех трех операторах будет свое управление, свой куратор и своя политика. сокращаем расходы на чиновников. красота то какая! лепота!
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Значить так, вантажопотоки - прибуткові. Будуть приносити прибуток. Спочатку - державі, потім приватизують. Пасажирські перевезення - збиткові. На шию державі, тобто б'юджету. На деякий час. Потім будуть виводити на прибуток - збільшувати ціну. Інфраструктура - ні те, ні се. Залежить від власника. Можна приміром поповнення води зробити платним. Або стоянки платні. Придумати можна, що хочеш. Тут питання, чи територію віддадуть привокзальну. Там - парковки, МАФи, гуляй-душа! Коли це все було в одній структурі, то дешеві квитки покривалися за рахунок прибутків від інфраструктури і особливо - вантажних перевезень. Одним словом, всього на всіх вошьдів не вистачає. Тому будуть дрібнити. Але зебілам від того нічого доброго не буде. Навіть електрички для пенсіонерів і купи халявщиків стануть платними. Можливо, добрим буде те, що циганські табори і бомжі будуть рухатися пішки.
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три машиниста на один паровоз . и ни одного кочегара...
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Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий
попробую угадать - одна и самая вкусная порция для бени?)
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Отсекли пассажирские перевозки, а теперь за счет чего будут покрывать дырки. Похоже нас ждет жд колапс, ведь то что не рентабельно умирает и оно умрет, а это уже антисоциальная политика, прежде всего по отношению к самым бедным слоям населения, которые и пользуются этим транспортом.
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Я тоже против.Соя гипербул обещала,ну не могли такие честные люди обмануть.
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Укрзалізницю розділять на 3 структури:
Укрзалізницю туди, Укрзалізницю назад та Укрзалізницю на всяк випадок
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Усе вірно. Інфраструктура має залишитись у держвласності, а рухомий склад приватній.
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Нормально.
1. Управляет ЗЕ.
2. Управляет Богдан.
3. Управляет Разумков.
Надо бабки отбивать зак выборы.
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Це як у Райкіна: Типа, за матерію відповідає один, за пошиття дугий, за гудзики третій...
Піджак, пошитий, як на опудало. Розборки: «Вапроси к пуговіцам єсть?, К матєріалу?»
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чтобы украсть чтото большое нужно его сначала назделить на несколько частей, и тогда этими частями его мыролюбно реформировать.
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"Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий" - всю сразу Коломойскму нельзя отдать, решили отдать по частям. После будут говорить - посмотрите, как эта часть у Коломойского хорошо работает, давайте ему ещё одну часть отдадим, чтобы народу было хорошо. И две части хорошо у Коломойского работают !!! Чтобы украинцам было совсем хорошо, давайте Коломойскому и третью часть отдадим. И отдадут, ведь всё для блага украинцев.
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