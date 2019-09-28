 Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що міністерство працює разом із Верховною Радою над законопроєктом. Новий закон передбачає поділ "Укрзалізниці" на три оператори: інфраструктурна мережа, пасажирські і вантажні перевезення.
"Розробляємо спільно з парламентаріями законопроєкт. Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, електрифікацію тощо. Другий оператор буде займатися пасажирськими операціями, збитковими, проблемними. А третій, прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави, - це вантажні перевезення", - сказав Криклій.
не скажеш ,кому зараз підмастити,щоб влаштуватись на "інфраструктуру" ?
\Дубневич.
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Регионали, теперь , что не доделал Азіров, доведут до финала новие реформатори
попробую угадать - одна и самая вкусная порция для бени?)
Укрзалізницю туди, Укрзалізницю назад та Укрзалізницю на всяк випадок
1. Управляет ЗЕ.
2. Управляет Богдан.
3. Управляет Разумков.
Надо бабки отбивать зак выборы.
Піджак, пошитий, як на опудало. Розборки: «Вапроси к пуговіцам єсть?, К матєріалу?»