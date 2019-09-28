 Польща перерахувала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу

Про це представництво Польщі при ООН в Женеві повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, всього було передано понад $1 млн для гуманітарної допомоги жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Необхідна допомога буде надана найнужденнішим, в тому числі літнім людям і людям з інвалідністю.
У заяві ООН сказано, що на сході України близько 5,2 мільйона осіб будуть змушені пережити шосту зиму збройного конфлікту.
Или, пля, передадут "повстанцам" для распределения?
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хутін - ПУЙЛО!
В назидание украинцам.
Где они?делят межлу собой всякие пушилины...
Ибо распнут и вас растопчут
...ещё и Украине помогают.
Вчера прикол был: ...перегружаюсь, слышу: Геноссе, геноссе! ...и мужик бежит ко мне с бумажками в руках -- водила поляцкий-- токо зарулил.
Ну -- вас ист лос, Коллега?
...как начал он лопотать на непонятном всяком вперемешку... ...ему парковочных карту дали -- он не врубился...
Зато я врубился сразу *) Слава Украине! -- грю... ...разобрались мгновенно...
Мне понравилось, шо меня свои за немца принимают -- адоптировплся, наконец! *)