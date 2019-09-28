 Польща переказала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу

Про це представництво Польщі при ООН в Женеві повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всього було передано понад $1 млн для гуманітарної допомоги жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Необхідна допомога буде надана найнужденнішим, в тому числі літнім людям і людям з інвалідністю.

У заяві ООН сказано, що на сході України близько 5,2 мільйона осіб будуть змушені пережити шосту зиму збройного конфлікту.

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