 Польща переказала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу

Про це представництво Польщі при ООН в Женеві повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, всього було передано понад $1 млн для гуманітарної допомоги жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Необхідна допомога буде надана найнужденнішим, в тому числі літнім людям і людям з інвалідністю.
У заяві ООН сказано, що на сході України близько 5,2 мільйона осіб будуть змушені пережити шосту зиму збройного конфлікту.
Или, пля, передадут "повстанцам" для распределения?
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хутін - ПУЙЛО!
В назидание украинцам.
Где они?делят межлу собой всякие пушилины...
Ибо распнут и вас растопчут
одним словом - порохобот...
Что касается тем, которыми занят Шарий, так его право, о чем готовить материалы, нельзя объять необъятное, где то у него есть достоверная информация, где то нет, он не слишком образованный, хоть начитанный, так что далеко не во всем разбирается, кроме того у него много обычных человеческих пороков - зазнайство, резкость и т.д. В жизни я с ним никогда не подружился бы, но он мне полезен для познания укр. действительности и кухни пропаганды всех стран и повадок политиков, вот как бы Петя проявил бы свое хамское барское нутро, если бы не провокации Шаря?
...ещё и Украине помогают.
Вчера прикол был: ...перегружаюсь, слышу: Геноссе, геноссе! ...и мужик бежит ко мне с бумажками в руках -- водила поляцкий-- токо зарулил.
Ну -- вас ист лос, Коллега?
...как начал он лопотать на непонятном всяком вперемешку... ...ему парковочных карту дали -- он не врубился...
Зато я врубился сразу *) Слава Украине! -- грю... ...разобрались мгновенно...
Мне понравилось, шо меня свои за немца принимают -- адоптировплся, наконец! *)
"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛОКоллаборационистам, боевикам и ООН, и Красный крест, и РФ помогают, чтобы только не переставали воевать с Украиной. Зеленский о пожилых людях не забывает, будет им платить вторую пенсию.