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 Суспільство
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Все про:ООН (1299) Польща (1953) гуманітарна допомога (218)

 Польща переказала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу

Польща перевела в Управління з координації гуманітарних питань ООН кошти на допомогу нужденним на окупованих територіях Донбасу.

Про це представництво Польщі при ООН в Женеві повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всього було передано понад $1 млн для гуманітарної допомоги жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Необхідна допомога буде надана найнужденнішим, в тому числі літнім людям і людям з інвалідністю.

У заяві ООН сказано, що на сході України близько 5,2 мільйона осіб будуть змушені пережити шосту зиму збройного конфлікту.

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Польща переказала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150987
 
 
 Топ коментарі
 
это тем которые - мы не хотим кормить нахлебников из Евросоюза - ?
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Пушилин очень вам благодарен за деньги и за квартиру в Маскве. Пришлите еще, ему нужно ее хорошо умеблировать и сделать ремонт.
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Позвали до себе в домівку війну,дали себе пограбувати,а тепер ще й допомогу отримають ...
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это тем которые - мы не хотим кормить нахлебников из Евросоюза - ?
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польша в прошлом году официально закупала уголь из лднр. На расследование сказали что это в интересах польши дешевое сырье. Так что лям подкинули туда-сюда для дела.
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Пушилин очень вам благодарен за деньги и за квартиру в Маскве. Пришлите еще, ему нужно ее хорошо умеблировать и сделать ремонт.
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Ну что сепары гум помощь пустят на лево за кешь Польща перерахувала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 3633
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Скоро Пушилин и в Киеве квартиру купит , когда зебобик его сделает депутатом от СН Польща перерахувала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 7544
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Такое невозможно. Так как в этом случае Зеленского убъют националисты. И на этой волне придут к власти. Одобрение будет полное.
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Пля - ну эти то, надеюсь, пойдут на помощь переселенцам?
Или, пля, передадут "повстанцам" для распределения?
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Я тоже фигею, напали на нас, у нас куча переселенцев, а помогают тем, кто нас обстреливает и ведет дальнейшую агрессию !
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Спасибо братьям-полякам, от лугандонцев! Тему Львова обсудим после победы!
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Позвали до себе в домівку війну,дали себе пограбувати,а тепер ще й допомогу отримають ...
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Дебіли, пля!
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хутін - ПУЙЛО!
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Польша вы что творите вы что дурные куда перечислили в шаражкину контору там их покрадут там дуракакая-то сейчас керует, надо было в Украину
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Поляки молодцы ! По-настоящему великая нация, сумевшая высоко подняться после совковой разрухи. И я думаю уже в ближайшем будущем мы увидим, как именно Польша займёт место Германии в качестве лидера объединённой Европы ! Ведь немцы постепенно сливаются, становясь подкацапниками. И именно Польша и Прибалтийские тигры - вот новый костяк ЕС
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Вот именно. Они нация. А непонятно кто, что и зачем.
В назидание украинцам.
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Странная ты баба.Лицемеришь направо и налево. Хвалишь поляков,которые люстрировали коммунистов и не допустили возникновение олигархии из их рядов. И защищаешь парашенко с луценко и комсоргом-пастором - недолюстрированную партийную номенклатуру. Что это ? Слабоумие или раздвоенное стремление между патриотизмом и работой на этих олигархов ?
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Да не получают простые жители ничего.Только и слышишь о десятках тонн гуманитарки для Донбасса.
Где они?делят межлу собой всякие пушилины...
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в дыру пускают только определенных гейропейцев Польща перерахувала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 3583, т.ч. известно кто...
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Ага, они там еще наверное и премируют гуманитаркой кращого снайпера, кращого минометчика и т д
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Не мечите бисер перед свиньями (кацапскими)
Ибо распнут и вас растопчут
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Тобто це допомога Польщі, а не ООН. Дякуємо, що поляки знайшли можливість допомогти українцям.
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вони підтримують не українців , а зовсім навпаки.
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Уявіть, що тепер сім'ї мають різні політичні переконання. Послухайте Сенцова і зрозумійте суть. Можна знищити опонентів, але тоді ми будемо кацапами.
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нацизм і расизм - це також політичні переконання , і сталін вбивав мільйони не під тиском , а за власними переконаннями.А переконання вбивці чи гвалтівника Ви часом не захищатимете ?
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кому ти пояснюєш? воно ж дурне.
одним словом - порохобот...
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порохобот, так что - вы теперь братья с кацапами?..
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Приблизительно столько же перечислил Шарий от себя и подписчиков, но что то нет звона в прессе.
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Давно пора его посадить , тихо и без звона.Все равно он на подсосе у кремлевских отрабатывает , манипулятор еще тот. Похож на бобиков, так тема "не на руку", залегает на дно и молчит как партизан, а как спросишь, чего молчишь, скажи слово-сразу бан. Кремлевский пропагандон, все фсб у него в подписчиках
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Понятно, что ФСБ смотрит Шария, потому что у него можно увидеть истинное лицо наших начальников и пропагандистов, но по этой же причине его смотрят миллионы простых граждан Украины и РФ.
Что касается тем, которыми занят Шарий, так его право, о чем готовить материалы, нельзя объять необъятное, где то у него есть достоверная информация, где то нет, он не слишком образованный, хоть начитанный, так что далеко не во всем разбирается, кроме того у него много обычных человеческих пороков - зазнайство, резкость и т.д. В жизни я с ним никогда не подружился бы, но он мне полезен для познания укр. действительности и кухни пропаганды всех стран и повадок политиков, вот как бы Петя проявил бы свое хамское барское нутро, если бы не провокации Шаря?
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Паны в Германии ... ...плять! Пашут! В пятницу на автобане Нюрнберг-Берлин, не протолкнуться из-за них... -- домой на выходные едут.
...ещё и Украине помогают.
Вчера прикол был: ...перегружаюсь, слышу: Геноссе, геноссе! ...и мужик бежит ко мне с бумажками в руках -- водила поляцкий-- токо зарулил.
Ну -- вас ист лос, Коллега?
...как начал он лопотать на непонятном всяком вперемешку... ...ему парковочных карту дали -- он не врубился...
Зато я врубился сразу *) Слава Украине! -- грю... ...разобрались мгновенно...
Мне понравилось, шо меня свои за немца принимают -- адоптировплся, наконец! *)
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Это равносильно ,что подкармливать бандитов засевших в коммерческом банке с заложниками. Чем больше им даешь,тем больше они там будут сидеть.
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Конфликт для ООН. Где факт признания РОссии страной агрессии.
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"Польша перечислила ООН более $1 млн для помощи жителям оккупированных территорий Донбасса" -
"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛОКоллаборационистам, боевикам и ООН, и Красный крест, и РФ помогают, чтобы только не переставали воевать с Украиной. Зеленский о пожилых людях не забывает, будет им платить вторую пенсию.
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И нафига Польша это сделала?! Да в Лугодонии пенсионеры получше живут, получают по две пенсии в отличии от украинских.
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ИНТЕРЕСНО, А СКОЛЬКО УКРАИНСКИЕ ОЛИГАРХИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ !?) И ЕСЛИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЦЕЛАЯ СТРАНА, ТО КУДА МЫ ИДЕМ !!!???
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Если Россия и EC применят опыт "палестинцев", то через ООН будут оплачивать еще и боевые, и за каждого убитого украинца премиальные.
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