 Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці

Про це повідомив у своєму твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває", - написав Кирилич.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Консул України у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника, зазначили в МЗС.

Тим часом, джерела повідомили, що на борту могли бути десять українців.