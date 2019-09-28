 Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці

Про це повідомив у своєму твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває", - написав Кирилич.
Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).
Консул України у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника, зазначили в МЗС.
Тим часом, джерела повідомили, що на борту могли бути десять українців.
Может кто-то заминировал, от Рашки всего мона ждать.
я уже подумал что Россиюшка причастна раз мол ВНЕЗАПНО посудина пошла ко дну.
ах да, дай Яхве шоб побольше нашли живых.
посм. что Рашка недавно сделала японцам - те обосрались и с выпученными глазами хватали воздух - а потом высерай о том что Рашка подлая не на сто процентов, а хотя бы на 99.
иди к Мотороле, краснопуз
На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, сообщает Daily Mail 27 сентября!!!
Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись.
А теперь пик Луны, т.е.точка максимального излучения именно 28 сентября. И это все пояс экватора.
Понятно, что колбасит дельфинов? Именно гравитационные волны Луны, которые собственно и разогревают нашу планету.
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*ку-ку*