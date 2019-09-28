EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  4772  19
Все про:Атлантика (4) моряки (749) українці (1112) шторм (19) Кирилич Василь (38)

 Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці

І затонулого після шторму в Атлантичному океані судна "Bourbon Rhode" вдалося врятувати трьох членів екіпажу, в тому числі - двох українців.

Про це повідомив у своєму твітері заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває", - написав Кирилич.

Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці 01

Раніше повідомлялося, що 26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Консул України у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника, зазначили в МЗС.

Тим часом, джерела повідомили, що на борту могли бути десять українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150986
 
 
 Топ коментарі
 
даже в 21 веке профессия моряк - опасна для жизни
 показати весь коментар
 
Держим кулаки за остальных!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
даже в 21 веке профессия моряк - опасна для жизни
 показати весь коментар
 
 
Связи не было с ним? Че значит новость сперва - "исчезло"? Может "терпело бедствие"?

Может кто-то заминировал, от Рашки всего мона ждать.
 показати весь коментар
 
 
Был сигнал sos, в трюмы вода пошла. Экипаж покинул судно, но там шторм был, вряд ли всех найдут.
 показати весь коментар
 
 
а, ок. понаписывают всякого. Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці - Цензор.НЕТ 7402
я уже подумал что Россиюшка причастна раз мол ВНЕЗАПНО посудина пошла ко дну.
ах да, дай Яхве шоб побольше нашли живых.
 показати весь коментар
 
Ну, на спасательных плотах должны быть аварийные передатчики, фонарики и ракетницы. Будем надеяться на лучшее.
 показати весь коментар
 
 
Ценители гениального Сралина и еще более гениального Путина, тоже по-своему гениальны. В своей готовности быть тупым рабом. Ошейник не жмет? Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці - Цензор.НЕТ 3134

посм. что Рашка недавно сделала японцам - те обосрались и с выпученными глазами хватали воздух - а потом высерай о том что Рашка подлая не на сто процентов, а хотя бы на 99.
иди к Мотороле, краснопуз
 показати весь коментар
 
В Україні на дорогах гине +-3000 людей в рік.
 показати весь коментар
 
 
В результате шторма??? ??? ...Не верююю!!!!
На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, сообщает Daily Mail 27 сентября!!!
Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись.
А теперь пик Луны, т.е.точка максимального излучения именно 28 сентября. И это все пояс экватора.
Понятно, что колбасит дельфинов? Именно гравитационные волны Луны, которые собственно и разогревают нашу планету.
 показати весь коментар
 
Завтра ми налетимо на земну вісь, ото буде катастрофа. А нагрівання Землі випромінюванням Місяця- це лише квіточки)
 показати весь коментар
 
 
> гравитационные волны Луны, которые собственно и разогревают нашу планету <

...
*ку-ку*
 показати весь коментар
 
 
В Атлантиці восени сезон штормів. Ось знімок корабля під час шторму, який зроблено з літака. Це корвет, довжина 144 метри.


 показати весь коментар
 
 
Восени-взимку Атлантика штормує. Один шторм закінчується - починається інший. Ллють дощі. Ось і зараз піднімається шторм.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору