 "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера

Про це Данилюк написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Високо ціную зусилля і компетентність спеціального представника з питань України - справжнього друга України. Вдячний за прихильність принципам і віддану службу українсько-американським відносинам", - написав він.

Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ вже встигли заявити, що відставка Волкера "відстрочить виконання мінських угод".

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Згідно з оцінкою колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відставка Волкера - "перша не політична, а саме реальна втрата" для України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк також залишає свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.