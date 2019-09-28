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Все про:відставка (562) Данилюк Олександр (340) Волкер Курт (474)

 "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера

Секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував відставку уповноваженого Держдепу США з питань України Курта Волкера.

Про це Данилюк написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Високо ціную зусилля і компетентність спеціального представника з питань України - справжнього друга України. Вдячний за прихильність принципам і віддану службу українсько-американським відносинам", - написав він.

Справжній друг України, - Данилюк про відставку Волкера 01

Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ вже встигли заявити, що відставка Волкера "відстрочить виконання мінських угод".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Згідно з оцінкою колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, відставка Волкера - "перша не політична, а саме реальна втрата" для України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк також залишає свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150984
 
   
 Топ коментарі
 
Да. Волкер дійсно за нас вболівав.
Велика втрата для України.
Шкода, що він не зміг співпрацювати з новою владою, в якої свої шури-мури з москальнею.
Певно відчув себе третім зайвим.
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма! Хахаха
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Ну если друг, значит его надо пнуть. Да, зебилы? Это ваша логика? Кстати, а кем есть Данилюк для Украины, друг или не очень? Относительно Волкера по каким-то причинам сомнений нет. А вот относительно Данилюка и остальной своры гиеновидных у власти...тут есть сомнения нешуточные. Странно, правда?
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Все не просто, але у інших нема сили визнати свою професійну нікчемність.
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Спасибо мародеру. Именно он заварил всю кашу с компроматом.
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Волкер вболівав за Україну. Данилюк виявився людиною, яка має честь. Далі ми бачимо брехунів, які захоплюють владу.
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...доречі , захоплюючи владу маніпуляціями, закликають карати за маніпуляції журналістів ...
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Навіть є факт нападу Мендель на журналіста!
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Для представителей средств массовой информации должно быть предусмотрено наказание за манипуляции. Об этом в интервью "BBC Україна", которое вышло 27 сентября, сказал министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский. - єпоха небідності має наплаву владу чесних неманіпуляторів
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Якби Україна дотримувалася демократичних правил захисту прав людини, то були би відповідні закони щодо захисту журналістів. Але тепер ми маємо відкат у бік совка, де люди не є цінністю.
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в них Мендель - це секретар ПЕНДЕЛЬ-ПРЕСУ на ЗМІ
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фу кака какая...теперь ты шимпанЗЕ про друзей гутаришь?? с понедельника будешь сказки рассказывать как ты с маааладой ********** ошибся???
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Так для Волкера по сути чужая ему Украина со своими бедами ( оккупация) , Она была на много ближе чем для продажных ЗЕбилов капитулянтов ... А значит смысла подерживать Украину но работать с продажными слугами не Украинского народа а со слугами кремлёвских фашистов оккупантов кровавого маньяка )(уйла Волкеру буквально нет никакого смысла.
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КомандаЗЕ всеми силами избавляется от тех кто за Украину!
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