 Судно з українцями зникло в Атлантичному океані

Про це виданню "Українська правда" заявив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України", - сказа він.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

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Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які зі свого боку наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців