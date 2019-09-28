 Судно з українцями зникло в Атлантичному океані

Про це виданню "Українська правда" заявив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України", - сказа він.
Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).
Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.
Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які зі свого боку наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.
За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців
и потом, если например у нас ВМФ - 30к. морячков, из них 50 адмиралов и у нас 2 БДК(например), то если 10 адмиралов возьмут в плен с одним БДК - то что важнее?
везде есть нюансы - в истории жертвовали тысячами солдат за то чтобы противник смягчил условия мира и т.д.
Чи ти зовсім без клепки в голові?
Ну, тобі в такі матерії не треба вникати, це для тебе зайве.
Буксир-снабженец (такие обычно снабжают буровые платформы)
длина - 50 м
ширина - 15 м
осадка - 5.8 м
Построен в 2006 году (то есть судно не старое)
про кол-во экипажа ничего не нашел..., но думаю человек 10-12...
Technical DataVessel type:
Tug/supply VesselGross
tonnage:1,375
tonsSummer
DWT:1,270 tons
Length:50 m
Beam:15 m
Draught:5.8 m
Можна простежити трек, якщо не помиляюся, за два останні дні.
Сомневаюсь, что это причина исчезновения
В районе Кабо-Верде с борта буксира BOURBON RHODE (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи.
Как оказалось, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон.
Сообщается, что в непогоду в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода.
Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судно было небезопасно.
Местный морской спасательной-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе аварийного буксира под названием SSI EXCELLENT (IMO 9693757).
Согласно последней информации, буксир движется с пониженной скоростью в северо-западном направлении.
http://www.seafarersjournal.com/marine-news/s-borta-sudna-aht-bourbon-rhode-ekipazh-otpravil-trevozhnyj-signal/
Джерело: Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі УП
Пряма мова: "За інформацією судновласника, коли судно тонуло, то з нього рятувалися 4 плотами. Наразі один пліт знайшли. Врятовано 3 людей, 2 з них громадяни України. Пошуково-рятувальна операція триває".https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/28/7227581/