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Все про:Атлантика (4) моряки (749) українці (1112) шторм (19) Кирилич Василь (38)

 Судно з українцями зникло в Атлантичному океані

В Атлантичному океані після шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України. Триває пошукова операція.

Про це виданню "Українська правда" заявив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України", - сказа він.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

 Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок з представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

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Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які зі свого боку наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150982
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіле, спитай у свого "велікого діпломата". Він наших моряків "звільнили" по міжнародних, чи по мордорським законам, як злочинців? Коли з'ясуєш, зрозумієш де катери
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Что удалось выяснить в инете:

Буксир-снабженец (такие обычно снабжают буровые платформы)
длина - 50 м
ширина - 15 м
осадка - 5.8 м
Построен в 2006 году (то есть судно не старое)
про кол-во экипажа ничего не нашел..., но думаю человек 10-12...

Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 5411

Technical DataСудно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 5411Vessel type:
Tug/supply VesselGross
tonnage:1,375
tonsSummer
DWT:1,270 tons
Length:50 m
Beam:15 m
Draught:5.8 m
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иггорек, у тебя одна извилина забита в серое вещество, про порохоботов. Я порохобот, и горжусь этим, а ты гордишся куем на рояле? Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 1303
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26 сентября вообще проклятый день
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Меня больше интересует захваченные кацапами катера. Где трибунал,о котором порохоботы визжали ?
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А, ну да... Три корыта ж дороже , чем 10-ь жизней..
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иногда и миллиона жизней дороже даже одно "корыто"
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Тогда надо было корыта вытаскивать в первую очередь..., а не моряков, исходя из Ваших слов
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я имел в виду шо иногда из-за нехватки(ну, образно) "пары корыт" - приигрываются войны, а потом - привет Сибирь(образно о5 же)
и потом, если например у нас ВМФ - 30к. морячков, из них 50 адмиралов и у нас 2 БДК(например), то если 10 адмиралов возьмут в плен с одним БДК - то что важнее?

везде есть нюансы - в истории жертвовали тысячами солдат за то чтобы противник смягчил условия мира и т.д.
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Зебіле, спитай у свого "велікого діпломата". Він наших моряків "звільнили" по міжнародних, чи по мордорським законам, як злочинців? Коли з'ясуєш, зрозумієш де катери
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Тетка,трибунал постановил вернуть все. Моряки на свободе. А катера ? Где катера ? Шо трибунал присудил. Он решения не менял. Тогда получается,шо никто не собирался выполнять решение того трибунала.
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Для особливо упоротих. Наших моряків обміняли, як злочинців, що порушили територіальні води "кацапського" криму. Чому? Спитай у Вововчки.
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А насрать на те обвинения. Есть только один суд - международный. И он постановил. Но фиг кто выполнил. А кацапские доводы,ничтожны. Просто моряки сидели бы как и те катера до сих пор.
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"А насрать на те обвинения." - скрєпніть так просто не сховаєш.
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ти можеш хоч куєм грати грати на роялі, хоч дупою на цвяхах, але родичам звільнених байдуже за якими законами їх звільнили. Це зрозуміло усім адекватам, до яких, звісно "семівідсотники" не входять
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Ага, "Любой ценой", особливо, визнавши моряків злочинацями, а український Крим, кацапським. Це повинні розуміти, навіть, такі "адекватні", як "сорокадвохвідсоткові". І по роялю, це не до мене, а до вашого "геніального лідера".
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а ты шо,нефкурседела?зелебеня же всех и все освободил...
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иггорек, у тебя одна извилина забита в серое вещество, про порохоботов. Я порохобот, и горжусь этим, а ты гордишся куем на рояле? Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 1303
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І в скільки твоя гордість кондитеру обходиться?
Чи ти зовсім без клепки в голові?
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Не поверишь товарищть, больше чем тебе на раисе платят. СВОБОДА СЛОВА! а ты просто муравей в мордоре. Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 2495
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До речі, нє гордість а гідність, гугла хромает? Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 4335
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Гордість, лапотний, і гідність - це різні поняття.
Ну, тобі в такі матерії не треба вникати, це для тебе зайве.
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Ці дєшовкі за пару мінетів готові пердаки за мальдівську паскудь рвать!
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Если у тебя шо то на рояле,то сам этим и гордись. Олигархом и вором гордится может только сумасшедший.
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Малаток ПЕСюн гардисся шо сасешь рашен, бери глупче и саси тщательней, тока не падависся. Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 986 Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 347 Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 347
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А ты тупорылым был так тупорылым и остался. Твоя 47 я хромосома это не фунт изюма.
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Так зеля слил все нафиг, совершив обмен. Теперь вопросы ему.
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А де високі зарплати про які візжалі зе-бидляки, де дороги, де професіонали при владі, де низькі тарифи, де свинарчуки в тюрмі, де мир, де поборена корупція, де врешті реш хоча б велосипед, членорилий? Де це все?
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За все обещания нужно спрашивать власть. Он уже не так защищен как парашенко.
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Ещё одна трагедия с нашими моряками...Дай бог, чтоб обошлось.
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а что у мартиникийцев можно узнать? 2222км от мартиники это уже ближе к африке
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Что удалось выяснить в инете:

Буксир-снабженец (такие обычно снабжают буровые платформы)
длина - 50 м
ширина - 15 м
осадка - 5.8 м
Построен в 2006 году (то есть судно не старое)
про кол-во экипажа ничего не нашел..., но думаю человек 10-12...

Судно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 5411

Technical DataСудно з українцями зникло в Атлантичному океані - Цензор.НЕТ 5411Vessel type:
Tug/supply VesselGross
tonnage:1,375
tonsSummer
DWT:1,270 tons
Length:50 m
Beam:15 m
Draught:5.8 m
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Спасибо за адекватный комент... И за информацию...
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Відсотків що хоч хто небудь залишився y живих 0,1 (на превеликий жаль). Якщо судно навіть не встигло дати сигнал SOS то все сталося дуже швидко ...
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..Уточнення - вони все ж таки подали сигнал SOS і приготувалися до евакуації (14 осіб), потім зв'язок перервався і їх не можуть тупо знайти
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Странно! На фото морской буксир, современный, судя по всему норвежской постройки. Такой трудно потопить
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Вони потрапили у циклон «Лоренцо» четвертої категорії небезпеки з пʼяти можливих. Тобто це дуже небезпечно для будь яких типiв суден
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В ноябре 1987 года в Северном море, на барке Седов, мы попали в ураган. В час получали от 5 до 10 сигналов SOS. Никто никому не мог помочь кроме морских буксиров, которые обслуживали буровые.
Сомневаюсь, что это причина исчезновения
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Если заглох двигун или рулевка сдохла,то без проблем...Могла блуждающая волна лупануть..
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вони подали сигнал SOS ,запросили допомоги , приготувалися до евакуації (14 осіб) потім зв'язок перервався і їх не можуть тупо знайти
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Але ж це не океанічне судно, та ще й в такий шторм!
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***** мстит за санкции, скоро перекрасят и в Сирию.
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От же ж,пля,скільки дебілів повилазило...
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Втопити буксир, то тре дуже постаратися, якщо корпус цілий й двигуни в порядку...
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Вони чомусь потрапили в самий епіцентр циклону (
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епіцентр - це не центр .Це проекція над або під центром .Гереги неслабо вам мізки промили.
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27-09-2019 14:40 МОРСКИЕ НОВОСТИ 0
В районе Кабо-Верде с борта буксира BOURBON RHODE (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи.
Как оказалось, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон.
Сообщается, что в непогоду в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода.

Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судно было небезопасно.
Местный морской спасательной-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе аварийного буксира под названием SSI EXCELLENT (IMO 9693757).
Согласно последней информации, буксир движется с пониженной скоростью в северо-западном направлении.

http://www.seafarersjournal.com/marine-news/s-borta-sudna-aht-bourbon-rhode-ekipazh-otpravil-trevozhnyj-signal/
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Із затонулого в Атлантичному океані судна "Bourbon Rhode" врятовано трьох членів екіпажу, з яких двоє громадян України.
Джерело: Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі УП
Пряма мова: "За інформацією судновласника, коли судно тонуло, то з нього рятувалися 4 плотами. Наразі один пліт знайшли. Врятовано 3 людей, 2 з них громадяни України. Пошуково-рятувальна операція триває".https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/28/7227581/
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