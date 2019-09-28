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Все про:Зеленський (2953) наука (156) освіта (626) спорт (766) фонд (36)

 Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту

Президент України Володимир Зеленський заснував Фонд глави держави з підтримки освіти, науки і спорту.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Зеленський вніс зміни в указ президента від 6 листопада 2018 року №357 "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх і наукових програм для молоді".

Так, глава держави заснував Фонд президента України з підтримки освіти, науки і спорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливо, організую благодійний фонд на підтримку української книги, - Луценко щодо свого майбутнього

Цей Фонд надаватиме підтримку для:

-продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

-стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

-участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях;

-залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

-заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності;

реалізації проектів у сферах освіти, науки та спорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишнього заступника глави СБУ Демчину звільнено в запас, - указ Зеленського

Кабінету міністрів президент доручив забезпечити кошти на фінансування фонду.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150981
 
   
 Топ коментарі
 
а Зеленский - это жлоб с провинциальными комплексами
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Зеленский основал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта - Цензор.НЕТ 7397

Виталий Портников
"В интервью московской газете «Коммерсантъ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.
Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.
Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором «ПМР» фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.
Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение «народных республик» как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация «народных республик» в состав Украины с сохранением всей их «государственной инфраструктуры» и, разумеется, российского военного присутствия. Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к «тихой капитуляции».
На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, когда российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: «закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено».
В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения «народных республик». Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в «республиках».
Когда Лавров говорит «закон законом», он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение «народных республик» и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.
Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлём на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину."
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Порох своих денег залил много, и тратил их на конкретные вещи. Винтовки, например. А наш злой комик может только шутить, когда его не перебивают и не задают вопросов... А деньги Вова на хатынку в Италии потратилж у него ничего за душой нет. Вот выделят 28 млрд. на СНБОУ, тогда будет...
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Не создаёт, а трансформирует созданный Петей "Фонд по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", на который из бюджета 2019-го года выделили миллиард гривен.
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Все эти фонды для замыливания глаз и пускания пыли. Они бесполезные.И по этим фондам видно ,что вся деятельность президента бесполезная и тупая.Он не заинтересован ни в научном прорыве страны, ни в развитии Украины как государства. Я писала уже,что нужно объявить конкурс с высокой премией тому, кто подаст научное или рационализаторское предложение на внедрение нового вида альтернативной энергии,экологически чистой и без использования нынешних грязных ресурсов с зависимостью от Кремля. Ну и где это? И почему не объявляется этот конкурс? Потому что это не выгодно олиграхату, которому служит Зеленский и он этого никогда не будет делать.А бесполезные фонды - пожалуйста. Ганьба!
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А я думал, что он отличается от Пети. Такая же коррупционная морда.
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Вообще нормальные богатые люди создают фонды для поддержания молодых талантов страны.ГРОБОВ С КАРМАНАМИ НЕ БУДЕТ а добрые дела войдут в историю
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Лучше бы он создал "Фонд по поддержке линии фронта"... Гений отвода войск, пля....
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ух ты, шоколадный песик в ЗЕлёнку перекрасился
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в породах я не разбираюсь, но по фотке могу сказать - пєс знатный
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Это типа как Педро для себя миллиард на фонд и Марине 700 лямов? Или реально для взносов меценатов?
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Меценаты - это мы все налогоплательщики... "Кабинету министров президент поручил обеспечить средства"
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та этот же фонд и переоформил.
Только петя из него ни копейки не потратил
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мародер у нас смениля.
Ты все проспал.

Фонд прихватил, война идет - заробатывает на торговле с россией, блокирующих российский уголь разгоняют.

А ты все бухаешь.
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в зеркало небось смотришь, чокаешься с отражением...ню...ню...не злоупотребляй.
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ПОРОХОБОТ Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 789 ДЕЛО В ТОМ, ШО ПАРАШЕНКО МАРОДЕР - НАСТОЯЩИЙ

А ЗЕЛЕНСКОГО ТАК НАЗВАЛИ В ТВОЕЙ МЕТОДИЧКЕ.
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трепло ты. Как раз зеленскому заходили на счета деньги выводисмые мародером Коломойским
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ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ, ПОТОМУ ШО С ОДНОГО РАЗА ПОРОХОБОТЫ НЕ ПОНИМАЮТ

ГДЕ ССЫЛКИ!!! Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 9301
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ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ, ПОТОМУ ШО С ОДНОГО РАЗА ЗЕБИЛЫ Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 1075 НЕ ПОНИМАЮТ

ГДЕ ССЫЛКИ!!! Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 1075 Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 1701
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А ты ватный балабол. Брякнул про Петин фонд. Там есть доказанные судом злоупотребления?
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Позволю себе небольшое уточнение : ни копейки не потратил по прямому назначению...
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трепешься.
было б такое - уже было б кучу расследований а не козюли в носу искали
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ТАК НА ПАРАШЕНКО УЖЕ ВЕДЕТСЯ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА РАССЛЕДОВАНИЙ

А ТЕПЕРЬ ВОТ ЕЩЕ ДОБАВИТСЯ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ КОРРУПЦИИ СЫНА БАЙДЕНА В УКРАИНЕ

И КАНЕШНА БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕЗИКДЕНТА ПАРАШЕНКО ТУТ НЕ ОБОШЛОСЬ

ШОКИН УЖЕ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ В АВСТРИИ О ДАВЛЕНИИ НА НЕГО ПАРАШЕНКО, А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ЛЕГКО ДОКАЗАТЬ

УЖЕ ПРОИЗОШЛО ШИРОМАСШТАБНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В ВЕДУЩИХ СМИ ВСЕГО МИРА

ПАРАШЕНКО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!
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ТАК НА ЗЕЛЕНСКОГО УЖЕ ВЕДЕТСЯ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА РАССЛЕДОВАНИЙ ГОТОВИТСЯ

А ТЕПЕРЬ ВОТ ЕЩЕ ДОБАВИТСЯ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ КОРРУПЦИИ СЫНА БАЙДЕНА В УКРАИНЕ

И КАНЕШНА БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕЗИКДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ТУТ НЕ ОБОЙДЁТСЯ

ТРАМП УЖЕ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ В АМЕРИКЕ О ДЕЙСТВИЯХ ЗЕЛЕНСКОГО, А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ЛЕГКО ДОКАЗАТЬ

УЖЕ ПРОИЗОШЛО ШИРОМАСШТАБНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В ВЕДУЩИХ СМИ ВСЕГО МИРА

ЗЕЛЕНСКИЙ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!
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Позволю себе небольшое уточнение : ЗЕЛЯ УЖЕ С ФОНДА ВЫВЕЛ 450 000 000 баксов Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 6213
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Становится похожим на парашешко..Какие-то фонды,группы,ячейки... Это не главное сейчас. Неужели выдохся после высокого старта ?
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Порох своих денег залил много, и тратил их на конкретные вещи. Винтовки, например. А наш злой комик может только шутить, когда его не перебивают и не задают вопросов... А деньги Вова на хатынку в Италии потратилж у него ничего за душой нет. Вот выделят 28 млрд. на СНБОУ, тогда будет...
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Порошенко - это провинциал с повадками жлоба. Мы все его хорошо знаем. Сказки оставь себе.
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а Зеленский - это жлоб с провинциальными комплексами
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Да начхать на обоих. Сидеть будут рядом,если шо. Но последний себя еще не показал полностью. А напраслину лепить,последнее дело.
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Ты тут напраслиной на Пороха годами занимался и не чихал
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Откуда у савецкого человека заводы и мллионы долларов ?
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туповато пошутил.

тебе квартал шутки пишет или масляков с петросяном ?
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Где тут шутки ? Это трагедия. Всего украинского народа. Из за таких. Это по их вине,война. Потому,что люди так и не увидели разницы в независимости. А Донбасс стал тянутся к более благополучному соседу( по их мнению)
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Где тут шутки ? Это трагедия. Всего украинского народа. Из за таких. Это по их вине,война. Потому,что люди защищали родину, а клоун косил бабло в параше.
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А не пошел бы ты, вата " к более благополучному соседу" нах, запоребрик? Нечего тут вонять своим малороссизмом
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Дядя ,ты дурак. Я не одним словом не хвалил кацапню. И не зря взял в скобки "( по их мнению)".Поскольку сам так не считаю. А на 2014 год,зарплаты в рахе действительно были выше. Зачем обманывать себя. Разве заводя себя в заблуждения можно выиграть войну ?
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Зеленский - это провинциал с повадками жлоба. Мы все его хорошо знаем. Сказки оставь себе.
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Не тільки. Відновлення ППО Країни це його заслуга. Коштувала вона лярд.
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Вова у нас юрист с дипломом. Может быть, его временно на должность ГПУ назначить, пока дело Байдена-мл. расследует? Так мол и так мол, г-н Трамп, сделал все как вы велели...Лично-с....Без давления извне...
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А Фонд по підтримці пенсіонерів не хоче заснувати? Знизив би навантаження на державний пенсійний фонд. Наука у світі фінансується не з фондів, а корпораціями, для яких вона, власне і працює. Є результат - є фінансування. Спортсмени, особливо професійні тенісисти, футболісти заробляють достатньо. Це одним словом не найбідніший контингент в Україні. Це моя думка. Можливо і помиляюсь, але допомога потрібна найбіднішим.
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Він вже заснував. Фонд по підтримці ізраїльських пенсіонерів...
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Ну та звичайно ....... А як же тепер мити вагони бабла.... Звичайно через фонд !
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И как наполнять будут этот фонд? И кто? Государство? Или сам Президент? На свою зарплату в 20 тыс. грн. Или кто-то?Ну не взятки же брать.
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Фонд для поддержки это хорошо, только зачем он нужен, если для этой цели есть инвесторы, которые везде и всем помогают.
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инвесторы могут два ларька покрасить
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Я надеюсь, это был сарказм? Инвесторы, просто так помогать никому не будут.
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Молодежь, будущее страны. Дальновидный поступок президента.
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Несомненно, Петя молодец, что в 2018 основал этот фонд.
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Зеленский основал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта - Цензор.НЕТ 7397

Виталий Портников
"В интервью московской газете «Коммерсантъ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.
Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.
Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором «ПМР» фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.
Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение «народных республик» как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация «народных республик» в состав Украины с сохранением всей их «государственной инфраструктуры» и, разумеется, российского военного присутствия. Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к «тихой капитуляции».
На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, когда российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: «закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено».
В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения «народных республик». Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в «республиках».
Когда Лавров говорит «закон законом», он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение «народных республик» и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.
Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлём на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину."
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В українців один варіант-повернути Донбас військовим шляхом.6 років дипломатії показали що вона (дипломатія) в цьому випадку малоефективна.А перед тим треба нарощувати військову міць.І сподіватися що ***** раптово відкине копита. Думаю це буде через 5 років мінімум і не з цією владою.До тих пір санкції проти козлостану грають позитивну роль для України Варіант саморозпаду *****стану в результаті санкцій та падіння рівня існування кацапів самий бажаний варіант але довготривалий та не зовсім прогнозований. Громадянські заворушення у мордорі будуть подавлятися до останнього кацапа.
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переименовали бы сразу в фонд зеленых насаждений Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 6301
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И прячется, скорые себе вызывает-типа заболел
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А то все допытываются - откуда деньги? Откуда деньги? А вот откуда: из фонда./Легализация денежных средств через благотворительные фонды.Особенности российского опыта.
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во времена яныка, так давали взятки ,для "погон" - схема стара - это гос рекет - просто нет не матерных слов - все взад ,хоть бы шо то свое придумали - самки собак
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Если человек умный, то ему эти фонды до лампочки, он и сам знает что делать.


магистров, докторов философии и докторов наук
Начните с низов поднимать образование. Если все будут докторами, то кто испекёт хлеб?
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Кажуть шмарклє вночі швидку з Феофанії кликали неодноразово - мабуть з передозу...
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В бюджете 2020 "народный преЗЕдент" увеличил бюджет своего охфиса почти на 30% по сравнению с барыжно-рошеновским в 2019-м. Вопрос, а почему же народный не увеличил зарплаты учителям на те же 30%? (Для справки: в след году увеличение зп педагогам не предусмотрено)
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Какие же они зечмо . В бюджете урезают расходы на это , а тут оно лживое и лицемерное со своим фондом . Фффффуууууу
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 7 ч.7 часов назад

Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 5504

ЮЗИК устроил своей семье Кiнець епохи бiдностi. А то они были совсем бедными.
Ну а чо, учителя получили з/п $4000, пенсии подняли, олигархов посадили. Можно и о родных подумать.
Словосочетание «слуга народа» станет ругательным через полгода или раньше?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-koriavchenkov/30186889.html


Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 3281
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ПОРОХОСОССЫ!!! Зеленський заснував Фонд президента з підтримки освіти, науки і спорту - Цензор.НЕТ 5645

ОН ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО БРАТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА СЕБЕ В ПОМОЩНИКИ

И НЕ БУДЕТ СПРАШИВАТЬ КОГО БРАТЬ У ПАРАШЕНКО или ЕГО ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГЕРОВ ПОРОХОБОТОВ И ВСЯКОЙ ДРУГОЙ СРАНИ.
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Малорос, ватан, побережи себе. Навіщо в істериці битися? Ще лоба собі розіб"єш
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В Украине нужно ввести систему Big Data - большие данные интернет вещей! Это система, которая собирает в одно место все данные со всего, то бишь данные с кассовых аппаратов идут и в чек кассового аппарата и в центр Big Data и данные с интернет магазинов о покупках и оно работает в отдельных уже, что допустим ты смотрел в магазине Розетка товары и потом отвлекся и забыл, а Big Data запомнило то, чем ты интересовался и оно тебе потом в качестве банеров рекламы на других сайтах может тебе эти товары предлагать и еще и со скидкой. Big Data и с соц сетей людей собирает данные все про интересы и тебе допустим выдает новости и т.п. такие, какими ты интересовался и оно даже анализировать может психотип человека и т.д. Украине нужно создать огромный центр Big Data для сбора всей информации. Что собираются данные с карточек и платежей и если отказать от бумажных денег полностью, то тогда Big Data будет собирать данные про все покупки и все расходы и доходы и видеть все вообщем и так можно и коррупцию победить, если все данные про все переводы будут идти по любому в Big Data и укрыться невозможно! Big Data должно собирать все данные и даже медицинские карточки. Нужно также на этой базе можно создавать ИИ - искусственный интеллект! То бишь Big Data сможет видеть все видео записи со всех камер и видеть преступления и вызывать полицию. Также можно запустить суды на базе Big Data и ИИ, что суды смогут видеть все данные и все доказательства и выносить четкий приговор всем преступникам! Уровень преступности нераскрытой будет приблизителен к 0. Люди должны осознать, что восприятие человеком окружающей реальности сильно ограничено органами восприятия! мы видим мир - глазами, слушаем - ушами, нюхаем - носом, тактильным чувством - кожи и касаний, вкусом - языком. Машина же неограниченна и может дать развитие с мега скоростью. Еще нужно, чтобы в Украине заработала четвертая промышленная революция по которой все будет автоматизированно на всех предприятиях и всеми производствами будут управлять ИИ и Big Data и можно будет тогда столько предприятий запускать и на них практически не нужны будут люди и машины будут сами все производить и не нужно будет зарплаты платить и человеческий брак будет исключен потому что системы видят весь брак и не допускают его и машины неограниченны фактором усталости и это супер рабы бесплатные! Придет день, когда ИИ и Big Data будут сами управлять страной и делать это в бесконечное число раз лучше! Сейчас же для Украины лучший вариант, как побороть украино-российскую мафию, которая вся - это одно целое и она контролирует власти и Украины и РФ и США и по всему миру и олигархи все работают на мафию, а на олигархов работают власти и работают спецслужбы, суды, прокуратура, полиция и т.д. И мафия хотела присоединить Украину к РФ и единственное препятствие на их пути оказалось - это народ Украины, который сносит любого и снесет любого, кто захочет уничтожить Украину независимую! И лучший способ для Украинского народа их побороть - это добиться в Украине "прямую демократию" и при помощи нее захватить власть и завоевать столько власти, что народ сможет увольнять президента, премьеров, депутатов, судей, прокуроров, начальников спецслужб, начальников полиции, народ будет контролировать большой бизнес и олигархов, и т.д. Украине нужно быстрыми темпами проводить индустрию 4.0 и вводить систему Big Data и нужно разрабатывать ИИ. Украине нужно вкладывать деньги в суперкомпьютеры, как в передовых странах и они обеспечат Украине быстрый прогресс! Нужно вкладывать в науку деньги и разрабатывать квантовый компьютер! Украине нужно построить новый город с новой инфраструктурой в которой будут расположены здания всех наук и всех знаний человечества от древности до будущего и лаборатории строить и IT-сектор - силиконовые долины,технологичные долины, долины по биоинженерии, механические долины, бизнес долины, всемирные выставки, площадки для стартапов, исследовательские заведения, и т.д. и т.п. И все знания и науки должны быть там в этом городе и они должны соединяться и генерировать новые изобретения и по началу оно будет требовать больших вложений, а потом оно начнет нести золотые яйца для Украины!
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Похоже на сочинение школьника на тему "Какой я вижу Украину в 2100-м году".
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да какой 2100-ый год. во всем мире уже это все работает и в США и Китае и Европе и даже в РФ уже это все запущено. это все можно сделать за короткое время! Оно уже все изобретено и его нужно всего лишь запустить в Украине!
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нужно вкладывать в инновации и автоматизацию! Нужны исследовательские центры изучающие все новейшее во всем мире и внедрять это в Украине и это сэкономит средства и это сделает более все качественнее!!! Нужно запустить систему Big Data в государственном и мировом масштабе!
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Когда та Моника свое паскудное рыло высунет? А то сныкался и даже к важным гостям отказывается выходить, просырая всю внешнюю политику окончательно...
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Знаем мы эти фонды. Фонд по отмытию денег под лозунгом за науку!
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.Зе команда в турборежимі штампує ОВЗГ і продає направо і наліво... Минфин начал строить долговую пирамиду ОВГЗ, просто ускорил темпы этого строительства .... Украина сейчас делает примерно то, что делала Россия 20 лет назад, когда в 1998 году, выстроив подобную пирамиду ОВГЗ, она привела к резкому падению курса рубля и к дефолту страны, как только начался массированный отток капитала...
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Охрененно!
Сначала существенно порезать бюджет образования, науки, спорта, медицины, социалки. И забацать фонд. Деньги в фонд должен обеспечить Кабмин.То есть мы с вами.
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Владимир Александрович делает удивительные и необходимые для общества вещи и принимает взвешенные, продуманные,очень правильные и соответствующие сегодняшним реалиям решения и,крайне непонятные и непостижимые для клептоманского склада ума пана Порошенко, шаги.
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В прошлом году из бюджета на науку выделили 0,17% ВВП, но создали этот никому и на фиг не нужный фонд. Сколько выделят в следующем году? Не думаю что больше. ЗЕпоц и его команда тупые и абсолютно не понимают зачем нужна наука... А вот спорт в одной строчке с образованием под пивасик с чипсами для них понятный "кайф" - оле, оле , оле!... Наука и спорт никогда не стояли рядом. Спортсмен всегда глуп и умственно не развит, так как любая тренировка это повторяющееся до изнеможение однообразное физическое действие. От этого человек тупеет... Ну зебилы...
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