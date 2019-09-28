 Комітет ВР розгляне в понеділок законопроєкти про присвоєння статусу УБС добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

Ці ініціативи народні депутати, згідно з порядком денним, розглянуть першими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт закону №2045 ініціювала група народних депутатів з фракції "Європейська солідарність" на чолі з ексміністром у справах ветеранів Іриною Фріз, альтернативний законопроєкт №2045-1 запропонували депутати з фракцій "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина", зокрема лідери фракцій Святослав Вакарчук і Юлія Тимошенко.

Обидва документи містять додаток до ст. 6 закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Відповідно до запропонованих норм, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

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Водночас це положення не поширюватиметься на працівників підприємств, установ, організацій, яких залучали або які безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також на осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів).

Законопроєкти містять також порядок надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань, які брали участь в АТО, але не увійшли до складу силових структур.