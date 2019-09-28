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Все про:імпічмент (108) США (5524) Трамп (2071) Джуліані (33)

 Адвокат Трампа Джуліані відмовився свідчити в Конгресі без консультацій зі своїм клієнтом, - CNN

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані відмовився свідчити в межах розпочатої процедури імпічменту без згоди свого клієнта - Дональда Трампа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на CNN.

Джуліані сказав, що поки не обговорював зі своїм клієнтом Дональдом Трампом можливість надання свідчень. Але наголосив, що не може свідчити проти нього.

"Врешті-решт, якщо б я сказав "так", а він сказав "ні", я не міг би давати свідчення", - сказав він.

За словами Джуліані, члени Палати представників поки не зв'язувалися з ним щодо питання надання свідчень. На запитання про те, чи не побоюється він одержання повістки, адвокат Трампа відповів сміхом.

"Я б розцінив це як жарт. Як сумний жарт. Вони нелегітимні. Я б оскаржив цю повістку на підставі того, що в комітету (який розслідує розмову Трампа із Зеленським. - Ред.) немає легітимності", - додав Джуліані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані анонсував публікацію доказів незаконного втручання України у вибори США

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150978
 
 
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В Америке правда восторжествует. Завидую им белой завистью.
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если импичмент.. на основании разговора и возможного давления Трампа..
то можно представить. если б опубликовали его разговоры с пуйлом
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Это ты так тонко намекаешь - что посадят рыжего клоуна?

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Выкручивается,значит понимает,что находится вне рамок закона.
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Всі думали, що Вінок попереджував януковича. Але виявилося, що він попереджував всіх прєзєдєнтів України ватніків, як сам якукович і зє.

Адвокат Трампа Джулиани отказался давать показания в Конгрессе без консультаций со своим клиентом, - CNN - Цензор.НЕТ 5461
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Более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США обратились в конгресс с открытым письмом, где высказали необходимость привлечения американского президента Дональда Трампа к ответственности в связи со ставшим достоянием общественности телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу американский телеканал CBS News.
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-Поздравляю вас и импичментом , Дональд .!!

-Спасибо .. Всё шутишь Владимир .! Не зарекайся !
Адвокат Трампа Джуліані відмовився свідчити в Конгресі без консультацій зі своїм клієнтом, - CNN - Цензор.НЕТ 316 .
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- Изя, шо ты думаешь за импичмент, который демократы объявили Трампу?
- Фима, я тебя умоляю. То не импичмент, а спасение рядового Байдена.
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А я еще в 2016 писал, шо с Рыжим никому скучно не будет. Интересно будет наблюдать результат вброса очередной порции дрожжей в личный сортир Трампа. А самое интересное - эти дрожжи Украинского производства. Вот Украина и доросла во "взрослой лиги", стала способна влиять на политическую жизнь в США.
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Трамп сидить в ***** на кукані не достойний керувати такою могутньою державою,як США. Маю надію,що після імпічмента Трампа американська система очиститься від корупції,яку розвів Трамп. Україна зараз у всіх на слуху про нас не забули,як про Осетію і Абхазію,тому впевнений підтримка Україні буде 100%.
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