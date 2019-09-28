 Адвокат Трампа Джуліані відмовився свідчити в Конгресі без консультацій зі своїм клієнтом, - CNN

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на CNN.

Джуліані сказав, що поки не обговорював зі своїм клієнтом Дональдом Трампом можливість надання свідчень. Але наголосив, що не може свідчити проти нього.

"Врешті-решт, якщо б я сказав "так", а він сказав "ні", я не міг би давати свідчення", - сказав він.

За словами Джуліані, члени Палати представників поки не зв'язувалися з ним щодо питання надання свідчень. На запитання про те, чи не побоюється він одержання повістки, адвокат Трампа відповів сміхом.

"Я б розцінив це як жарт. Як сумний жарт. Вони нелегітимні. Я б оскаржив цю повістку на підставі того, що в комітету (який розслідує розмову Трампа із Зеленським. - Ред.) немає легітимності", - додав Джуліані.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.