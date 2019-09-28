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 Політика України
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Все про:Байден (140) Фірташ (194) Шокін (213)

 Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа

Ексгенеральний прокурор України Віктор Шокін, також залучений у скандал навколо імпічменту президенту США Дональду Трампа та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, дав свідчення австрійському суду у справі Дмитра Фірташа, який бореться з екстрадицією в США у зв'язку з обвинуваченнями в корупції.

Про це повідомляє Kyivpost, інформує Цензор.НЕТ.

У своїх свідченнях, даних під присягою, Шокін стверджує, що віцепрезидент США Джо Байден чинив тиск на адміністрацію колишнього президента України Петра Порошенка, щоб не тільки звільнити його з посади Генпрокурора, аби захистити свого сина від можливого розслідування, але і з метою заблокувати повернення Дмитра Фірташа в Україну в 2015 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокін подав до суду заяву про перегляд відмови в його поновленні на посаді Генпрокурора у зв'язку з " нововиявленими обставинами"

Копія документа, який, імовірно, є афідевітом свідчень Шокіна, завірена 4 вересня, була опублікована 26 вересня в США Джоном Соломоном, автором новинного сайту The Hill. Раніше Соломон був одним з авторів, які поширювали твердження про Джо Байдена і його сина, а також стверджували, що українські високопосадовці втручалися в президентські вибори 2016 року в США.

"Мене вигнали, бо я проводив широкомасштабне розслідування корупції в Burisma Holdings", - заявив Шокін у письмових свідченнях.

За словами Шокіна, тодішній президент Порошенко кілька разів просив його згорнути розслідування у справі Burisma, але він відмовився. Потім Порошенко попросив його піти у відставку, тому що Байден пригрозив заблокувати 1 мільярд доларів допомоги для України, поки його не буде усунуто з посади.

Шокін заявив, що це був не єдиний випадок, коли Байден вплинув на Порошенка й українську владу. За словами ексгенпрокурора, Байден також чинив тиск на українську адміністрацію, щоб заблокувати повернення Фірташа в Україну в грудні 2015 року, коли Шокін був ще на своєму посту.

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Міністерство юстиції США звинувачує Фірташа у змові з метою підкупу посадових осіб в Індії на загальну суму 18,5 млн доларів США за дозвіл на розробку титанових рудників в індійському штаті Андхра-Прадеш. На думку слідства, отриманий титан міг бути проданий американській компанії Boeing.

Фірташа вперше заарештовано у Відні в 2014 році. Протягом останніх п'яти років він бореться з екстрадицією в США. Зовсім нещодавно австрійський суд і міністр юстиції країни дозволили його екстрадицію в США, але адвокати Фірташа подали прохання про повторне слухання справи до суду першої інстанції. Раніше, у квітні 2015 року, австрійський суддя відхилив екстрадицію Дмитра Фірташа в США, визнавши наявність політичної складової в справі і запиті на екстрадицію українського бізнесмена. Після цього Фірташ планував приїхати до Києва.

Однак, згідно зі свідченнями Шокіна, українські чиновники зробили все, щоб цього не сталося, "під сильним тиском Байдена".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що Фірташ буде заарештований відразу після повернення в Україну. Крім того, він мобілізував добровольчий батальйон "Азов" - крайню праву націоналістичну організацію, яка, як вважається, підкоряється Авакову, для патрулювання київських аеропортів як методу залякування. Уряд також закрив український повітряний простір для приватних літаків.

Ексгенеральний прокурор України стверджує, що не було жодних доказів того, що Фірташ скоїв якийсь злочин.

"Я б ніколи не допустив, щоб Генеральна прокуратура використовувалася в політичних цілях для необґрунтованого кримінального переслідування особи за відсутності достатніх доказів того, що такі злочини були скоєні", - сказав Шокін у письмових свідченнях.

Згідно з австрійським законодавством, екстрадиція неможлива, якщо обвинувачення політично мотивоване.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один із заступників спецпрокурора Роберта Мюллера Ендрю Вайсман пропонував Дмитру Фірташу дати свідчення щодо Трампа в рамках розслідування Мюллера в обмін на закриття його справи в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150977
 
 
 Топ коментарі
 
Шокіна вигнали за дещо інше. Його звільнення вимагали і українці.
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Ну шо, даже после этого порохоботы будут всех собак вешать на Зелю? Вина Байдена только в том, что он ЗАСТАВЛЯЛ "честного" Петю убрать казнокракда Шокина, что бы тот не позорил Украину, потому что хвтит всем позора от казнокрада Порошенко. Вина Байдена в том, что он с дуру втащил своего сына, что бы тот инвестировал СВОЙ бизнес в Украину! Вина Байдена в том, что дружбан хуйла Трамп все это превернул в свою пользу, благодаря заялениям петиного дурака Луценко!!!!
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Как творчество может быть нечестным ? Вот ты примеру - кривляешься на Цензоре,но никому ты при этом неинтересна. Поэтому ты и не заработаешь.
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Если у Трампа будет импичмент, то без разницы.
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Не будет никакого импичмента. Какая уже это попытка демократов, 10-я?
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в это траз выглядит серьезно, уже Джулиани истерит.
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...и думали, что он будет молчать за третье! Ржунимагу! Так они всю петину будку развалят.
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Один чудак просил пецю уволить шокина, другой мудак просил Зеленского ге увольнят югика. Два омериканских сорта овна
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Як би я хотів бачити:фірташа,ахмєтова,пінчука,порошенка,коломойського,таруту,чєрвонєнка,трухановатимошенко,балогу на нарах,а мєртвєчука,гєпу,допу,рабіновіча,бойка,шуфрічя повішених навпроти кацапської амбасади в Києві.
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