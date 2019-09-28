 Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа

Про це повідомляє Kyivpost, інформує Цензор.НЕТ.

У своїх свідченнях, даних під присягою, Шокін стверджує, що віцепрезидент США Джо Байден чинив тиск на адміністрацію колишнього президента України Петра Порошенка, щоб не тільки звільнити його з посади Генпрокурора, аби захистити свого сина від можливого розслідування, але і з метою заблокувати повернення Дмитра Фірташа в Україну в 2015 році.

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Копія документа, який, імовірно, є афідевітом свідчень Шокіна, завірена 4 вересня, була опублікована 26 вересня в США Джоном Соломоном, автором новинного сайту The Hill. Раніше Соломон був одним з авторів, які поширювали твердження про Джо Байдена і його сина, а також стверджували, що українські високопосадовці втручалися в президентські вибори 2016 року в США.

"Мене вигнали, бо я проводив широкомасштабне розслідування корупції в Burisma Holdings", - заявив Шокін у письмових свідченнях.

За словами Шокіна, тодішній президент Порошенко кілька разів просив його згорнути розслідування у справі Burisma, але він відмовився. Потім Порошенко попросив його піти у відставку, тому що Байден пригрозив заблокувати 1 мільярд доларів допомоги для України, поки його не буде усунуто з посади.

Шокін заявив, що це був не єдиний випадок, коли Байден вплинув на Порошенка й українську владу. За словами ексгенпрокурора, Байден також чинив тиск на українську адміністрацію, щоб заблокувати повернення Фірташа в Україну в грудні 2015 року, коли Шокін був ще на своєму посту.

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Міністерство юстиції США звинувачує Фірташа у змові з метою підкупу посадових осіб в Індії на загальну суму 18,5 млн доларів США за дозвіл на розробку титанових рудників в індійському штаті Андхра-Прадеш. На думку слідства, отриманий титан міг бути проданий американській компанії Boeing.

Фірташа вперше заарештовано у Відні в 2014 році. Протягом останніх п'яти років він бореться з екстрадицією в США. Зовсім нещодавно австрійський суд і міністр юстиції країни дозволили його екстрадицію в США, але адвокати Фірташа подали прохання про повторне слухання справи до суду першої інстанції. Раніше, у квітні 2015 року, австрійський суддя відхилив екстрадицію Дмитра Фірташа в США, визнавши наявність політичної складової в справі і запиті на екстрадицію українського бізнесмена. Після цього Фірташ планував приїхати до Києва.

Однак, згідно зі свідченнями Шокіна, українські чиновники зробили все, щоб цього не сталося, "під сильним тиском Байдена".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що Фірташ буде заарештований відразу після повернення в Україну. Крім того, він мобілізував добровольчий батальйон "Азов" - крайню праву націоналістичну організацію, яка, як вважається, підкоряється Авакову, для патрулювання київських аеропортів як методу залякування. Уряд також закрив український повітряний простір для приватних літаків.

Ексгенеральний прокурор України стверджує, що не було жодних доказів того, що Фірташ скоїв якийсь злочин.

"Я б ніколи не допустив, щоб Генеральна прокуратура використовувалася в політичних цілях для необґрунтованого кримінального переслідування особи за відсутності достатніх доказів того, що такі злочини були скоєні", - сказав Шокін у письмових свідченнях.

Згідно з австрійським законодавством, екстрадиція неможлива, якщо обвинувачення політично мотивоване.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один із заступників спецпрокурора Роберта Мюллера Ендрю Вайсман пропонував Дмитру Фірташу дати свідчення щодо Трампа в рамках розслідування Мюллера в обмін на закриття його справи в США.