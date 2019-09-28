 Колишнього заступника глави СБУ Демчину звільнено в запас, - указ Зеленського

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №719/2019 від 28 вересня.

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Нагадаємо, Павло Демчина подав у відставку 17 травня 2019 року.

19 травня тодішній президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом.

Раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.