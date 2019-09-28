EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1826  33
Все про:Зеленський (2953) СБУ (4758) звільнення (672) Демчина Павло (20)

 Колишнього заступника глави СБУ Демчину звільнено в запас, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленським звільнив у запас колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі №719/2019 від 28 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив Демчині не оприлюднювати декларацію

Нагадаємо, Павло Демчина подав у відставку 17 травня 2019 року.

19 травня тодішній президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом.

Раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150976
 
 
 Топ коментарі
 
а на його місце планують якусь чергову "кухарку" чи навіть її родича.
 показати весь коментар
 
Уволен за то что в квартале не замечен был и в квн не участвовал, не профессионал значит...
 показати весь коментар
 
Как обычно для коррумпированного до мозга костей негодяя самое большое наказание - Увольнение! Да ещё и в запас! А расследование его деятельности и проверка доброчесности, имущества "непосильным" трудом кошмаривания бизнеса?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а на його місце планують якусь чергову "кухарку" чи навіть її родича.
 показати весь коментар
 
 
а что в вашей методички этого нет? вы же тоже можете себя считать профи-ботом на все вкусы и на всех хозяев.
 показати весь коментар
 
 
мадама узбагойтесь, если у вас методичка то не надо по себе о других судить. На вопрос ответь.
 показати весь коментар
 
 
сера, вы же знаете, я не продаюсь и кеды не меняю.
 показати весь коментар
 
 
вот и отличие зеботов от нормальных. Что пример с телохранительницы зе берете?
 показати весь коментар
 
 
Уволен за то что в квартале не замечен был и в квн не участвовал, не профессионал значит...
 показати весь коментар
 
 
він майже 1976р. народження одноліток твого резидента ...
 показати весь коментар
 
 
Харя старая. Значит вел неправедную жизнь. И он служил коррупционерам.
 показати весь коментар
 
 
оно бедняга в общаге приписан, всё на гражданской жене с 3-мя детьми...дома, квартиры, 12 автомобилей...........
 показати весь коментар
 
 
Как обычно для коррумпированного до мозга костей негодяя самое большое наказание - Увольнение! Да ещё и в запас! А расследование его деятельности и проверка доброчесности, имущества "непосильным" трудом кошмаривания бизнеса?
 показати весь коментар
 
 
Ооооо... и даже в сватах не снимался..? И не сын школьной училки???? И не сосед Моники по лестничной клетке??? Гнать в шею таких!!!
 показати весь коментар
 
 
Какие тупые методички у порохоботов. Рашисткие братья по разуму, типа скабеевой, соловьёва и прочие недо - их учителя. Печалька...
 показати весь коментар
 
 
Девочькам из Мисс Украина приготовиться. Скоро будет кастинг.
 показати весь коментар
 
 
уволен в запас, - указ Зеленского/ Сажать мародёров коломойских в СБУ после увольнений некому кроме Баканова. Но Баканов без образования и когда выучится на оперативника не извесно.- Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник"
 показати весь коментар
 
 
Он спец по "чертям". И этово достаточно. Колишнього заступника глави СБУ Демчину звільнено в запас, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7253
 показати весь коментар
 
 
Розвідники більше не портібні. Вони заважають миру з ввх
 показати весь коментар
 
 
За пять лет из подполковника стал генерал-полковником (хотя "Википедия" говорит, что он генерал-лейтенант - подкинули еще одну "ромашку" на погон?)
 показати весь коментар
 
 
Демчину давно называли. «Вартовий корупції» в СБУ
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору