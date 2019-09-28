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 Поліція встановила особи трьох людей, які загинули під колесами поїзда в Запорізькій області

Загиблі - жінка 25 років і двоє чоловіків 42 та 47 років. Усі троє - жителі найближчого райцентру Вільнянська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Інформація про трьох загиблих, виявлених на залізничних коліях у селі Павлівське Вільнянського району, надійшла в поліцію пізно ввечері 27 вересня.

Поліція встановила, що загиблі - жителі Вільнянська: жінка, 1994 р.н., двоє чоловіків, 1977 і 1972 р.н. За попередніми даними слідства, їх збив поїзд.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Раніше Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що біля залізничних колій поблизу с.Павлівське Вільнянського району виявлено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропоїздом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150975
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю все шли с наушниками, слушая винника. Понятно, это мое мнение.
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елементарно, стояли ждали пока товарняк проедет, после проезда последнего вагона пошли, а овторых путях вылетает интерсити под 150 км, или вагоны осаживали,или стопятсот вариантов, при СССР работал на жд , регулярно травмировалось и давилось енно число людей но не менее парочки за год, работал в Запорожье на промпредприятии, естественно тогда никто ничего не публиковал,политика такая была, да и сейчас не публикуют, сейчас другая политика, не верю что на промпредприятиях что-то поменялось
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Все трое были настолько слепые (или пьяные), шо всех троих одновременно сбил поезд?
А может их под поезд специально кинули, шобы тупые мусара не копали дальше? Такая версия не рассматривается?
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Нет слов. Как можно не слышать поезд ночью* Наркота или алкаши на прогулке.
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как можно машинисту электропоезда не заметить 3-х попавших под колеса...иначе не оставил бы это происшествие в тайне
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елементарно, стояли ждали пока товарняк проедет, после проезда последнего вагона пошли, а овторых путях вылетает интерсити под 150 км, или вагоны осаживали,или стопятсот вариантов, при СССР работал на жд , регулярно травмировалось и давилось енно число людей но не менее парочки за год, работал в Запорожье на промпредприятии, естественно тогда никто ничего не публиковал,политика такая была, да и сейчас не публикуют, сейчас другая политика, не верю что на промпредприятиях что-то поменялось
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Я жил рядом с железной дорогой. Скажу что когда один поезд прошел а следом идет второй то можно и не понять откуда шум. Или еще две полосы когда один идет в одну сторону а второй в другую то ночью вообще потеряться легко. Плюс когда ты часто ходишь по жд (потому что после дождя иной нормальной дороги нет) то есть элемент привыкания и звук поезда уже не такой сильный раздражитель для внимания как раньше.
Еще неизвестно куда там машинист смотрел, давал ли сигнал, и (если) когда увидел что сбил людей то что тогда решил сбежать? Может там и машинист был подвыпивший.
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Думаю все шли с наушниками, слушая винника. Понятно, это мое мнение.
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да вот на днях посмотрел видео Мьянма..бывшая Бирма.. и что железная дорога ну криворукая и поезда и все же до 70 км-час... а народу похрень идут себе по шпалам и вдоль путей поезд все время ту ту ту ту кстати такое отношение во Вьетнаме... поезд до 120 км час гудит все время переезды мало что закрыты от упора до упора в два ряда так еще и дежурная полиция на каждом перезде стоит .. иначе кто то да выпрыгет впереди состава... тупой народ или у них это вид спорта... хрен его знает...а тут два мужика за 40 и женщиа и никто не услышал ничего ни колебаний ни интуитивно женщину никто не оттолкнул.. какие быне были наушники все равно вибрация состава по шпалам отчетливо чувствуется... да и шли то чай не по зарборошенной дороге ветке а по интенсивным движением линии неужели было в падло думать -а что сзади .... речь то шла о их безоасностии жизни...люди какие то тронутые ....
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Все трое были настолько слепые (или пьяные), шо всех троих одновременно сбил поезд?
А может их под поезд специально кинули, шобы тупые мусара не копали дальше? Такая версия не рассматривается?
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сложно если они ДО ПОЕЗДА БЫЛИ УЖЕ В СЛАДКОМ СНЕ ИЛИ БЕЗ СОЗНАНИЯ ИЛИ УЖЕ ТРУПАМИ.... а зачем такой гембель то...прооще в пустой вагон полувагон трупы сбросить и пусть катаются по краине или в Россию...
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Невже йшли в навушниках, як зазвичай ходить нинішня недолуга молодьож?
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а если к примеру парочку мощных водометов на состав присобачить и если что - автоматом сливать персонажей - и сильно тормозить наверное уже не надо будет... с машиной конечно такое не прокатит, но таких "шпалоходов" - запросто, все лучше чем железом, а потом машинисту лишний раз нервы лечить. да и пути чище станут, и животных отгонять можно
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Сбил поезд ? Сразу троих ? Поліція встановила особи трьох людей, які загинули під колесами поїзда в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 2053И кто в эту херню поверит ?
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