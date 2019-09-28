 Поліція встановила особи трьох людей, які загинули під колесами поїзда в Запорізькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Інформація про трьох загиблих, виявлених на залізничних коліях у селі Павлівське Вільнянського району, надійшла в поліцію пізно ввечері 27 вересня.

Поліція встановила, що загиблі - жителі Вільнянська: жінка, 1994 р.н., двоє чоловіків, 1977 і 1972 р.н. За попередніми даними слідства, їх збив поїзд.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Раніше Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що біля залізничних колій поблизу с.Павлівське Вільнянського району виявлено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропоїздом.