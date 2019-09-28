 Новосад знає, як підвищити зарплати вчителям: "У мене особисто є кілька варіантів"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.
Вона нагадала, що вимога постанови Кабміну, коли ним керував Володимир Гройсман, щодо збільшення з 1 січня 2020 року зарплат вчителям у розмірі від 20 до 70% не була врахована у проєкті держбюджету на наступний рік.
"І, власне, до другого читання у нас завдання від прем'єра спільно з Мінфіном та Мінсоцполітики під керівництвом прем'єра напрацювати різні варіанти того, як ми можемо все-таки цю постанову виконати та зробити так, аби чи усі, чи окремі категорії все ж таки відчули підвищення заробітної плати. Ми зараз над цим працюємо. В мене особисто є вже кілька варіантів та розрахунків, як зробити так, щоб це підвищення відбулося", - зазначила Новосад.
Вона додала, що на завтрашньому засіданні уряду буде нагода обговорити це питання, і до другого читання проєкту держбюджету (2 листопада) визначитися з офіційною позицією Кабміну.
"Але ми робимо все можливе, аби наблизитися до виконання норм закону про освіту про чотири мінімальні прожиткові мінімуми", - наголосила Новосад.
а у лилии гриневич не было такого, все монотонно повышалось, рутина
1. Уволить 31% педагогов, остальным повысить зп на 70%;
2. Снизить зп до 69% в 12.2019, а с 01.01 поднять на 70%;
3. Поднять зп на 70%, но платить ее только 7 месяцев в году.
Кстати, последний вариант можно использовать и для повышения заработной платы до 4000 долларов - зп просто нужно выплачивать не каждый месяц, а раз 2-2,5 года.
а може опісля звільнення данилюка дадуть задню і фінансування рнбо, з якогось дива підвищене аж у 150!!! разів...і залишать на рівні, як було за часів "кривавого пастора", без втрати показників по об.ємах пролитої ворожої крові....
- У кого? - подозрительно спросил Зеленский.
- Говна кусок, - сказал Богдан, в сердцах бросая айфон на стол. - Я уже практически высчитал, как со следующего года повысить зарплату учителям, но потом что-то нажал, и все пропало.
- Калькуляторы на айфонах всегда были фуфло даже в решении таких простейших задач, как зарплата для учителей, - солидно махнул тряпочкой Ермак. - Иногда мне кажется, что они разрабатывались при Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3150845»
глядишь, училок попустит
выбрали тех,
кто увеличивает расходы на офис президента, кабмин, раду и прочих чиновничьих упырей
Putsch is coming!
Снова говорим и обещаем...
чи ти з Африки?
вона шо, не дивилась передвиборчу брехню зюзі?
Ну украли олигархи у курицы лапки, давайте вернем в общий котел.можно накормить 50 человек после этого? Нет.
У нас катастрофически низкий ВВП, страна ничего не производит, 85 % населения вообще ничего не производят.
вывод для того. чтобы накормить 50 человек, нужно 10 куриц, то-есть стимулировать реальное производство.Тогда и деньги из офшоров будут возвращаться, сейчас их тупо некуда вкладывать.Но ни одно правительство в Украине никогда не занималось законами, стимулирующими производителя, скорее наоборот.Тем более Зе-шобла
Как работаешь, так и получаешь!
Разучил с детьми песню о Зеленском - получи прибавку к жалованию 5 процентов!
Сочинил новую песню о Зеленском - вот тебе 10 процентов!
Или там много ума нужно - повторять из школьного учебника ...
- Мало ли на ком и что я обещал...
Частный сектор имеет право повышать зарплаты, а гос. сектор нет, людей делят на белых и черных, это настоящая дискриминация, апартеид, нарушение прав человека.
Если гос. сектору не повышают зарплату, тогда государству нужно влиять на частный сектор, чтобы не было огромных перекосов в оплате труда.
Мадам, а по делу у вас мысли есть ? Например: как уменьшить чудовищное количество отчётов и прочей дребедени, чем сейчас заняты учителя ?
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