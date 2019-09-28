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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:акція (638) Гандзюк (379) Офіс Президента (111)

 Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили

Учасники акції "Ніч на Банковій. Знову", які вимагають розслідувати напади на активістів і звернути на цю проблему належну увагу, заявляють про відсутність на цей момент реакції влади.

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ми прийшли з вимогою до нової влади – не бути статистами нових вбивств, побачити та вирішити проблему нападів на громадських активістів, журналістів та правозахисників. Ми запрошували президента та представників офісу прийти до нас. Ніхто не вийшов. Ми залишили напис "Хто наступна Гандзюк?". Його вже стерли. Реакції від президента досі немає. Чи може стертий напис – це і є та реакція на заклик не мовчати про десятки нападів на активістів?" - заявляють учасники спільноти.

"Сподіваємося, що це не так", - резюмують вони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150971
 
   
 Топ коментарі
 
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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Главное, что не барыга у власти. да, зебилы?
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сегодня подумалось о Нацженах, что то они замолчали или были просто созданы как физ.и бардак противостояние Порошенко.
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Да таки да, при Порохе ни дня не проходило, чтобы они не гавкали по поводу и без повода, а ща тишина как у раю, наверное у нас все хокей-больше не крадут, коррупции нет, кнопкодавов тоже "нет", интересы Украины нигде не сдаются!
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Для нас - ні. Для зебілів, серед яких немало журналістів - так. Вони повірили у те, що "народний Голобородько" зійде з екрану в іпостасі преЗедента Зєлєнского... Пи.Си. Я не дивуюся рядовим звичайним Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам, які повірили у свою ж рекламу.
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Rostyslav Komarnytsky

Я не дивуюся рядовим звичайним
Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам,
які повірили у свою ж рекламу.
Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили - Цензор.НЕТ 1387

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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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Главное, что не барыга у власти. да, зебилы?
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еге ж,потужного хрячка відтягнули від бюджетного коритця.
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а притянули хряков и мародёров ещё намного хуже 73% ЗЕбилов.
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И хорошо, что эти 6 % ілітних імбіцилів тут на цензоре. В жизни не гадят и не воняют.
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Че там Гандзюк? Или статья про пороха, что ты шарахапшься от ответа как шалава в церкви?
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в жизни и зебильской вони во все 73 процента,куда по этой части тягаться с последователями Моники Зеленски)))
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Зелемойского теперь так просто не оттащишь от корыта
Доказано февралем 2014 года
Этого тоже придется большой кровью сносить
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Та не, он преЗЕдент одного квартального шута.
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А яка разница?все прут до корыта шо свиньи шо бобики
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Они хотели, чтоб Клован вышел на ганок, ришуче скомкал брови и брынящим голосом прохрюкав "Це справа чести!" Ну так это к пану Свыне. Правда активисты его бы не услышали, бо на Будковую их тогда юы не пустили
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Не забув шо у тебе порядковий номер 10 в списку тріпачів?
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Слышь, порохобот, а порохоботы в твоем спыску есть? Нет. Отож бо
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В списку ті хто стверджує шо я порохобот, а довести це не може.
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А Зеленский уже в Украине?
Или они ходят, когда его нет, чтобы потом попрекнуть в зраде?
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У холопов именно сам царь батюшка должен выйти, у них понятие -- власти не реагируют - это просто царя дома не было. . ЗЕбил хуже кацапа.
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Їм не до Ганзюків, вони аналізують своє турне і шукають, хто ж саме винний у провалі місії.
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Скільки раз вони були під адміністрацією Порошенка, скільки надписів залишили, де результат і надписи?
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Ну ты откровенно забрехался..впрочем не первый раз замечаю от тебя беженца под левым флажком, так так перед выборами эти активисты чуть не в глаза Порошенко прыгали, и вой стоял с Катей Гендзюк ежедневный. зачем откровенно брешешь ЗЕбил?? И кстати шо там со свинарчуками ЗЕбил? Посадили уже, ну хоть уголовное дело завели? Что такое зебильчик... расскажи нам про свинарчуков.
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Модери, як на пороха тут цілодобово кремлівську пропаганду лили, то ви це не бачили і комєнти не удооляли, а як про ЗЕ почали правду писати, то дієте миттєво.
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Не туда пришли,надо идти до Пеца и Луценко,они причастны
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Так они пришли к новой власти как раз шоб посадить причастных. Или по версии ЗЕбила Петя и Луценко должны сами себя посадить?? ВО ЗЕбил даёт..
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Точно! И так все пять сьедущих лет 👏😂
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Якщо президент буде виходити до кожного цілу добу то це буде звичайний швейцар! Протестуючі поночі сплутали будівлі з генпрокуратури чи МВС. Нічого буває.....
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Зебілокацап,мова йде про реакцію влади,а не особисто пані Моніки.
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Власть засунула свой язык в ж... Это вам не в Трускавце на одной ножке поскакать. И Зе, после блистательных побед на дипломатическом фронте. стал в стойку позу страуса...
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он теперь на Монику отзывается, глупыши
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Щось не бачу інтересу зебобів хто замовив Ганзюк. Вже не цікаво?
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так вон уже вся ЗЕбилятня говорит что они не по адересу пришли, намекают шо к Пете нужно идити. По версии ЗЕбилов выходит шо это Петя президент.
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Да їм про свінарчуків, і про розтріл Майдану і про офшори і про кумів, друзів не цікаво, або не Порошенко!
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Зеленая ботоферма в ступоре, ждет новые методички...
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2 квітня 2019 року:
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых, информирует Цензор.НЕТ.
"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно, за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.
После этого Закревская, по ее словам, подала заявление о слежке в СБУ.
"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.
Также на Цензор.НЕТ: Инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" обратилась к Порошенко с требованиями: "Остался 21 день. Другого шанса не будет. Думайте"
Хромых утверждает, что Закревская теперь фактически лишена голоса в процессе, и выступать на суде могут только прокуроры.
Сейчас Шевченковский суд в Киеве рассматривает изменение меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Заседание суда продолжается уже более 9,5 часов.Источник: https://censor.net.ua/n3120125
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе

а ЗЕбилы чего не вернули? Кто щас при власти, Петя что ли?? ЗЕбил совсем уже забрехался. Слышь ЗЕбил..ты наверно скоро обвинишь Петю в том шо это сам Петя виноват в том что твой ЗЕкловун его не посадил))))
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Інтерв'ю Мангера порталу "Українська правда".
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www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/25/7207594/index.amp
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Выборы прошли, власть ЗЕмародёров прикрыла лавочку. Стало не актуально. Теперь надо делом занимаца - страну активно грабить на благо папы Бени.
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Кум Пеца иродивый Югик все дела надежно разваливал которые касались Пеценой власти,и что толку теперь из протестов
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То есть личный прокурор ЗЕкловуна ничего делать не будет??? Слушай так это отличная новость для Порошенко , значит его не посадят !!! Луценко то все дела развалил, и по версии ЗЕбила толку то теперь нет! А свинарчуки то как обрадуются!!
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Меня очень удивляет почему пришли к Зеленскому.Ведь поэтому делу Ничего не сделал Порошенко и Луценко,а требуете с Зеленского. Наверное надо идти к маетку Порошенко. Я думаю что это было бы правильно.
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иван! а за авакова вы почему забыли!? он в те временя как и сейчас министр мусоров! или это новое лицо?
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а где же наш герой билецкий с его нацженами? он уже забыл про гандзюк, или команды фас нет? вот это наши националисты-проститутки)))
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А а а а.
Семен семеныч.
Так это порохоботы во всем виноваты.
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Думаю, на активістів нападала ригівська мразота та конкуренти діючої тоді влади, щоб зіпсувати репутації, та привести до керма своїх людей.
вони цього домоглись.
тому - ніяких розслідувань по Майдану. ніяких справ проти ращкі. ніяких вироків ригам.
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эти активисты какбудто в купи слона играют
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