 Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили

Про це йдеться в повідомленні групи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
"Учора ми прийшли з вимогою до нової влади – не бути статистами нових вбивств, побачити та вирішити проблему нападів на громадських активістів, журналістів та правозахисників. Ми запрошували президента та представників офісу прийти до нас. Ніхто не вийшов. Ми залишили напис "Хто наступна Гандзюк?". Його вже стерли. Реакції від президента досі немає. Чи може стертий напис – це і є та реакція на заклик не мовчати про десятки нападів на активістів?" - заявляють учасники спільноти.
"Сподіваємося, що це не так", - резюмують вони.
Я не дивуюся рядовим звичайним
Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам,
які повірили у свою ж рекламу.
Хахаха
Доказано февралем 2014 года
Этого тоже придется большой кровью сносить
Или они ходят, когда его нет, чтобы потом попрекнуть в зраде?
стойкупозу страуса...
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых, информирует Цензор.НЕТ.
"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно, за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.
После этого Закревская, по ее словам, подала заявление о слежке в СБУ.
"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.
Также на Цензор.НЕТ: Инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" обратилась к Порошенко с требованиями: "Остался 21 день. Другого шанса не будет. Думайте"
Хромых утверждает, что Закревская теперь фактически лишена голоса в процессе, и выступать на суде могут только прокуроры.
Сейчас Шевченковский суд в Киеве рассматривает изменение меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Заседание суда продолжается уже более 9,5 часов.Источник: https://censor.net.ua/n3120125
а ЗЕбилы чего не вернули? Кто щас при власти, Петя что ли?? ЗЕбил совсем уже забрехался. Слышь ЗЕбил..ты наверно скоро обвинишь Петю в том шо это сам Петя виноват в том что твой ЗЕкловун его не посадил))))
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www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/25/7207594/index.amp
Семен семеныч.
Так это порохоботы во всем виноваты.
вони цього домоглись.
тому - ніяких розслідувань по Майдану. ніяких справ проти ращкі. ніяких вироків ригам.