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 Ворог від початку доби відкривав вогонь 9 разів, захисників Новолуганського обстрілювали з мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 разів відкривали вогонь по захисниках України. Наші військовослужбовці у відповідь придушували ворожу активність.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 вересня, від початку доби російсько-окупаційні війська продовжили мінометні обстріли позицій захисників України. Загалом ворог здійснив вже 9 прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського. Від селища Доломітне окупанти випустили загалом 10 мін 82-го калібру та вели вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів", - сказав Гуцуляк.

Окрім цього, за його словами, бойові дії тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль, де окупанти прицільно застосовували по захисниках України переважно гранатомети різних систем, а також стрілецьке озброєння.

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Українські військовослужбовці декілька разів придушували ворожу збройну активність. Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає, зазначив представник Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150970
 
 
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ЗЄлєпузікі, де ваше, суки, перемиря? Главноє нє стрєлять?
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Нужно на каждый обстрел отвечать в 50 раз сильнее обстрелом с более мощного вооружения!
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Ні, рахуєш збитки, і через суд стягуєш+моральні, і стрілянина прикратиться швидко, відповідать то само собою і бажано привентивно, настамнєт.
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рогатих краще у пакунках бачити, по частках!!!!
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#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Бажано аналог Поправкам Джексона - Веніка який сенат США нажаль зняв 2012 році з московії.
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Смерть масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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