EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  1549  32
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (108) США (5524) Трамп (2071)

 Стенограми телефонних розмов Трампа з "делікатних" питань зберігають у секретній комп'ютерній системі, - New York Times

Після розмов із главою МЗС РФ Лавровим Трамп велів зберігати в особливо захищеній комп'ютерній системі інформацію не лише про секретні переговори, але й про розмови на "делікатні" теми.

Про це із посиланням на колишніх і нинішніх співробітників Білого дому повідомляє New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, в системі зберігаються, зокрема, деталі переговорів Трампа з президентом Росії Путіним і представниками еліти Саудівської Аравії.

"Нещодавні сенсації свідчать про те, що офіційні особи в Білому домі забезпечують особливе збереження не тільки секретної інформації, а й даних про телефонні розмови з Трампом, витоків деталей яких не бажають в адміністрації", - пише The New York Times.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я висушую болото", - Трамп опублікував ролик проти Байдена з кадрами з України

Зберігати розшифровки розмов у секретній комп'ютерній системі Трамп вирішив після того, як у пресу просочилися деталі його переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, стверджують журналісти.

В адміністрації Трампа повідомили напередодні, що рішення помістити розшифровки телефонних розмов в особливо секретну комп'ютерну систему, доступну вкрай обмеженому колу офіційних осіб, ухвалили юристи Ради з національної безпеки.

"Юристи Ради з національної безпеки керувалися тим, що секретні документи необхідно зберігати належним чином", - цитує газета слова високопоставленого представника адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150969
 
 
 Топ коментарі
 
Разговоры с Зеленским это так , ерунда. Конгрессу бы послушать его "переговоры" с Путиным. Я думаю там не то что демократы, но и поголовно все республиканцы "выпали бы в осадок" и потащили Дохлую Белку на электрический стул или линчевали его прямо в Зале Конгресса.
 показати весь коментар
 
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якби люди почули ті перемовини особливо з фуйлом, то йому би точно імпічмент зробили.
 показати весь коментар
 
 
Разговоры с Зеленским это так , ерунда. Конгрессу бы послушать его "переговоры" с Путиным. Я думаю там не то что демократы, но и поголовно все республиканцы "выпали бы в осадок" и потащили Дохлую Белку на электрический стул или линчевали его прямо в Зале Конгресса.
 показати весь коментар
 
 
Хто саме? Вони ж рилами наче два брата акробата, пардон, два брата бурята.
 показати весь коментар
 
ти бурята живого у житті бачив ? ...у його мама гггуССкая а папа "якутский" "югггист" ...це більш схоже
 показати весь коментар
 
А ти бурята живого у житті бачила? Бурятські гени дуже моцні, вони навіть єврейські гени переборють .
 показати весь коментар
 
Президент Трамп сказал двум высокопоставленным российским чиновникам на встрече в Овальном кабинете в 2017 году, что он не обеспокоен вмешательством Москвы в президентские выборы в США 2016 года, потому что Соединенные Штаты сделали то же самое в других странах, что побудило встревоженных чиновников Белого дома ограничить доступ к По словам трех бывших чиновников, осведомленных об этом, высказываются замечания необычайно небольшому количеству людей.

Комментарии, о которых ранее не сообщалось, были частью печально известной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл секретную информацию, которая раскрыла источник информации об Исламском государстве. Во время встречи он также сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б. Коми накануне оказало на него «большое давление».
 показати весь коментар
 
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
 показати весь коментар
 
 
А еще этот комик шутил на счет сеньера Голодомора, а тут вот как вышло...
 показати весь коментар
 
 
Ржу не могу!Ну и придурки же эти ослы дымократы,как и поросяты-слон республиканский в их посудной лавке всё покрошил,а они "и-г-г-м-пи-ч-ч-ч-ме-е-е-нт" 3-и года блеют и это когда у республиканцев больше 20-и голосов.Повозили их мордами по гомну с звонком Трамп-Зеленский,а они теперь секретные файлы хотят,придурки.Верните переписку Хиллари вначале!Зеля,давай бумаги Конгрессу-Порося точно на разборки загребут с Гонтахрюхой ,да там и посадят за шантаж вице-премьера США, захваченным под следствие о корупции, сыном Байдена.Заодно и миллиард у барыги из оффшора отберут.Кстати уже шушукаются, крысы.Будка скоро пойдёт ко дну-американец Волкер умыл от них руки-в отставку подал,а плёнки вскоре Джулиани опубликует-будет веселуха.
 показати весь коментар
 
 
Если долго ля у рвы лижут чёрный шоколад у песа сзади-то он превращается в белый.Свинособакам этого не понять,поскольку видят всё в зелёном цвете.
 показати весь коментар
 
Забористі у тебе аргентинські борошна.
 показати весь коментар
 
 
Трамп, напевне, в тел розмові запропонував ЗЄ зіграти партію рояля на передвиборному корпоративі
 показати весь коментар
 
Не напевно,а точно і не по роялі,а по губам рошенки поводити,тільки нагадай,чим він там водив,бо ноти "мільярд поросяті від байди"лишився в США.
 показати весь коментар
 
Воно під кайфом. Ольгинським почали видавати аргентинські борошна.
 показати весь коментар
 
стопроцентный импичмент Трампа стопроцентно находится у секретній комп'ютерній системі.. и мокша сделает всё, чтобы получить доступ раньше служб США, отформатировать всё и спасти своего Трампа-пама
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору