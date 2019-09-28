 Стенограми телефонних розмов Трампа з "делікатних" питань зберігають у секретній комп'ютерній системі, - New York Times

Про це із посиланням на колишніх і нинішніх співробітників Білого дому повідомляє New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, в системі зберігаються, зокрема, деталі переговорів Трампа з президентом Росії Путіним і представниками еліти Саудівської Аравії.

"Нещодавні сенсації свідчать про те, що офіційні особи в Білому домі забезпечують особливе збереження не тільки секретної інформації, а й даних про телефонні розмови з Трампом, витоків деталей яких не бажають в адміністрації", - пише The New York Times.

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Зберігати розшифровки розмов у секретній комп'ютерній системі Трамп вирішив після того, як у пресу просочилися деталі його переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, стверджують журналісти.

В адміністрації Трампа повідомили напередодні, що рішення помістити розшифровки телефонних розмов в особливо секретну комп'ютерну систему, доступну вкрай обмеженому колу офіційних осіб, ухвалили юристи Ради з національної безпеки.

"Юристи Ради з національної безпеки керувалися тим, що секретні документи необхідно зберігати належним чином", - цитує газета слова високопоставленого представника адміністрації.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.