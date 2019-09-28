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 Політика України, Події
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Все про:журналістика (860) НСЖУ (26) Мендель (28)

 Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ

Речниця Президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив у себе на сторінці у Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи вчорашні інциденти на пресконференції Володимира Зеленського, коли речниця президента Юлія Мендель завадила журналістам поставити запитання Президенту.

"Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко.

Також глава НСЖУ висловив солідарність із колегами з програми "Схеми" Схеми: корупція в деталях - RFERL та американським журналістом Міллером, який працює у Києві на "Радіо Свобода".

"Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природно. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади", - написав Томіленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває"

Також НСЖУ закликала Офіс Президента і речницю Президента Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися.

"І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа - це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - переконаний Томіленко.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150965
 
   
 Топ коментарі
 
Моника Зеленски одобряет твой пост
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Та після такої "поляни" які можуть бути претензії? Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7203
Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 408

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Зеленський має дати інтерв'ю Свободі та журналісту Андрушко, де той зможе поставити всі свої питання без обмежень і це зніме всю напруженість у відносинах Офісу Президента та ЗМІ.
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Эта су…борзая,не извинилась,за то ,что оббрехала ВСУ,подмахивая путлерастам,якобы они обстреливают школы и больницы
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"Тельце тщетное ЗЕБЕня

Прячет в грозных титьках Миндель...."

А.Пешков "Месня о Моника Левински"
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пардон, в тексте приключилась описька по Фрейду

Алексей Пешков, конечно же писал о величайшем политике буревестнике современности

Моника ЗЕБИНСКИ Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5606
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А все тому, що Порошенко їх розбалував...


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Обязанность? Серьезно? Вы с какого дуба впали?
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Не ті часи. Які там обов'язки. Конституція з одного слова - ХАЧУ!
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ни за что!
Что бы гордая еврейская девушка перед этими вот.....?
Она скорее под поезд бросится...
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Преставляю ремейк Анни Карениной с Медель в главной роли...
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Журналисты не кидаются на президентов как собаки, только порохоботы.
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Мендель, а лучше иди виучись на провизора! Тебе сама то!)
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Да ну нах, если у нее будет диплам провизора, то сразу же ее назначат руководить МОЗ вместо нынешней юристки... Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8310
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Та після такої "поляни" які можуть бути претензії?


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РС Свободу Богдан отправил в бан давно.За хамство Схемных бандюг.Никуда не будут приглашать.
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Ты уже писал об этом, немытый. У вас в мокшандии "наклейки на машине" могут быть только с изображением фаллоса. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7474
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Тебе, ольгинскому труженнику, виднее, какие там у вас на паРашке наклейки, но про свою наклейку ты уже сам написал...
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Узбагойся, немытый. про ваши "шедевры" знает уже весь мир!
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Это ты про недавнее шоу "95-го квартала" в Нью-Йорке?...
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немытый, последнее "шоу в Нью-Йорке" было под туалетом, где Трампа поджидал барыга. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 9734
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Странно, но весь мир увидел шоу имени Моники Левински... Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 6719
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Много в этом мире для вас, немытых, "странного". Одичали вкрай за железной занавеской. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5946
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Ти що замість Зе + 1 собі на авто зображення фалосу приклеїв? Хоча чому ні, десь одно й те саме.
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Читай внимательно, Фрося в кокошнике. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8542 И не мучай гугл-перекладач. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7169
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надо ж было, как раньше, просто "гражданских отсечь".
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Ну не матом же
Зе для рососми время нашел и мендель у них под ногами не пусталась.
Хорошо хоть пользуясь случаям коллегам из Москви привет не передал.
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Мендель ему несколько раз повторила "вибачте" і "будь ласка". Но он всё равно лез. На видео всё есть.
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Де вона була коли кацапські пропогандони твою зелену бубочку питали...
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Богдан мендель, зелемендель и сама мендель извиняться бегом!
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Призываю мандель написать заяву на увольнение!!!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5061

ДРИМТИМ
А что это правдолюб Данилюк не дает интервью? Так интересно было слушать его нытьё про х*евого Пороха и коррупцию. Пусть расскажет, почему ушел из прекрасной молодой команды. Как поимели его, как девку. Или братве с чекистами может не понравится длинный язык?
Дбл блть.


Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 408
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Вот как-то другая ассоциация появляется при взгляде на эту фотку...вовсе не дримтим. Одеть бы им всем очки, и точно плакат к Бешеным псам Тарантино.
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Проснулися журналісти! Краще запізно ніж ніколи! Бо вона часу не гає- до спортзалі ходить й качається , поки вони терплять!
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Что то *********- менделины молчат, и тихонько попукивают.
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В нормальных странах, сразу отставку, импичмент вспоминают. А тут, как с гуся вода.
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Та шо ты гаваришь? Барыге был "импичмент" за срывание шапок, пощечины и рукоприкладство к журналистам (к этому же со Свободы)? Не говоря уже про воровство, коррупцию, мародерство и предательство!
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А че у нас до той поры барыга президент?
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Сами, немытые, такого который год выбираете. Так шо вопрёсы к себе.
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Ага, клали бенины рейдеры на ваши призывы
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А вод. Зеленский не вор, а предатель! И это хорошо, что он сразу показал "Это". А то как с пороШенко возились 5 лет. ***** зе, пока не наступили плохие времена.
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Скоро перед Андрушко весь мир извиняться будет.Хлопчик пузатый и лысый пострадал от буйной и тщедушной девушки.Зверюга -девушка.Буль -терьерша.В следующий раз мальчикам из Схем дельный совет.броню одевайте.особенно на брюки.Сделайте загодя укол от бешенства.Профессия у схем очень опасная.По замочным скважинам и шторкам заглядывать.
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Хм...А когда они, "схемы", за Порошенком следили тебя все устраивало....Так чего теперь хай поднял?!
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Когда Президент Порошенко публично отметелил Андрушко за вопрос о прокуроре тебя тоже устраивало, так что теперь хай поднимаешь? Девушки испугался?
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Не припомню.Их на пушечный выстрел Гелетей не подпускал и гав не ловил.
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Отшибло память? У все жуликов и воров так часто бывает.
"Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко с силой ударил по плечу журналиста «Схем», который попытался задать ему вопрос, находясь в его штабе. Видео инцидента опубликовано на странице «АнтiПор» в Facebook

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190406/1023240948.html"
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А чьто Порошенко еще президент? То ж уже вродь выгнали батыгу? Не? Уже новые незапятнанные литса? Не? Все празрачьные и аткрытые? Не?
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Профессия у них такая, зебил, всюду заглядывать, не? Не слышал? Или ты хотел бы чтоб журналисты раствор мешали или трактора ремонтировали?
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Все больше и больше похоже на спланированную провокацию. То типа отказ замминистра отвечать на вопрос журналистки, но никто не может даже приблизительно сказать а какой вопрос был и был ли он, на видео слышно только невнятное бесконечное бормотание, но даже на видео нет вопроса. Здесь также есть попытка проварться на физический контакт (в США могли и пристрелить за это) но опять не было никакого вопроса.
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За "попытка проварться на физический контакт" отвечает охрана и если не было ее реакции, то есть два обяснеия - охрана является лузерами или угрозы не было, хотя Мендель может на две ставки работать..... Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 3138
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Так перед кем теперь извиняться, Президенту перед журналистом или охране перед Президентом или Андрушко нужно свечку в церкви ставить что живой ушел?
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Пхе ! З'їсте ,ще й добавки попросите !(аби іноземця не зачепила,й досі б у тряпочку мовчали).

"Зе-свобода слова:
- Речниця ПреЗедента применяет физическую силу относитильно журналистов ("РадіоСвобода"). ВИДЕО как она это делает гуляет по Западным сми.
- Журналистам теперь ЗАПРЕЩЕНО присутствовать на заседаниях КабМина (последние 5 лет - журналисті постоянно присутствовали на таких заседаниях и даже вели трансляцию)
- Глава ОП Богдан заявляет, что "журналисты не нужны"
- Оппозиционному блогеру Андрею Полтаве сегодня "заминировали" дом.
- Министр культуры Бородянский (от партии "слуга народу", пришедшей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет манипуляций общественным сознанием) - сегодня призывает к "уголовным наказаниям для журналистов "[sic] "за манипуляции общественным сознанием."
Что дальше? Неугодным будут просто л@мать ноги и ж&чь дома?
Хотя нет, это уже делается (См. - Валерия Гонтарева).
"ХужєНєБудєт"" Аллан Левітов
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Рс Свобода в бане.и надолго,если не навсегда.
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Есть, есть хороший пример: извинения нардепа Ковалёва из слуг народа Коломойского./ Ковалев давил кнопку на месте Ефимова. Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после видео признал, что нарушил Конституцию: " видно, что я кнопку нажал? Если взять взвешивание грехов, это самый маленький грех. Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат. Ковалев победил, получив 220 голосов. Он раздавал избирателям продуктовые наборы,устраивал для них застолье. Во время избирательной кампании Ковалёв обвинял украинскую власть в обстрелах мирного населения Донбасса.
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"Свобода" закохалась в команду Зеленського. Коли вчергове Свобода хотіла взяти у Зєлі інтерв"ю то була згвалтована за допомогою Мендель у збочений спосіб. Тепер у команди Зє є лише два шляхи - або в РАГС, або до прокурора Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7630
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Десь в далекій Вашингтонщіні сидить лютий і жахливий прокурор Бар. Він вже гострить свою кулькову ручку на Вовіка Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8052
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Ваня -Схемы цилком заангажована схема!.Богдан их давно отправил в Бан вот они и бесятся.Намедни девушку -помошницу НД от СН чуть до суицида не довели ,своими сальными намёками.Прекрасную жену Кучерявенкова,многодетную мать в коррупции обвинили.Дескать,семейственность развели.Бред сивой кобылы.Блохи от журналистики.
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вот понравилось...
Согласен на все 100...




Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·3 ч

Отже, перший великий заокеанський візит Зе.
Коротко: весь світ побачив , що Україна обрала собі лідером фріка. Це дуже погана новина. Україна перестає бути суб'єктом великої політики, і слідом за своїм президентом також стає державою-фріком. А проблеми фріків нікого не цікавлять.
Щоб зрозуміти, чому наразі Україну бачать саме фріком, треба подивитися на неї збоку, згадати основні ознаки державності, і відшукати їх у України.
Отже, спробую:

1) Державна влада. Вочевидь, про якусь владу сьогодні навіть смішно говорити. Всі гілки влади просто окуповані блазнями, від Уряду, Кабміну до СБУ і ВР. Блазні на самокатах, блазні-ламберсексуали, хіпстери, пі**олизи, шоумени, і їх родичі, коханки і коханці. Нічого не переплутав?

2) Суверенітет. Ось тут пригадаємо знаменитий скетч про порноактрису. Про який суверенітет можна говорити, коли з одного боку телефонуємо Путіну, з другого Трампу? Не дивно, що Трамп з огляду на таку зовнішню політику публічно пропонує Зеленському йти домовлятися з Путіним. Так?

3) Територія. Наразі є окупованою. І вирішення цієї проблеми потребує жорсткого міжнародного втручання. Визнаємо чесно: США і ЄС сплять і бачать, коли це питання можна буде закрити з будь-яким результатом. І вочевидь, нема змісту боротися за того, хто сам за себе не бореться.

4)Народонаселення. І ось тут повний пі**єц. Адова суміш з національностей, віросповідувань, політичних переконань і пріоритетів. Мудрий нарід, коротше. Якщо думаєте, що ніхто не бачить, чого цей нарід прагне, ви глибоко помиляєтеся. Свати, і Колбаса по 2.20 - ось ваш вирок.

Світ переконується: Україна знаходиться на такій пострадянській орбіті, виштовхувати з якої її, при власній інертній масі - не має змісту, і неефективно. Краще залишити так, як є. Отже, на найближче майбутнє Україна - не частина Європи, а її сіра, буферна зона. Токсична зона.
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а может все журналисты объявят байкот - пока ее не уберут - вот она дура - а потом чем она будет заниматься - ведь не куда больше не возьмут на работу
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Из за таких как еврейки Мандел и Моника Зеленски , еврей Коломойский у меня одного рождается антисиметизм ?
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"схемы" это от анала "24" щоли???? Тогда поняно,перед выборами садовый ВДРУГ резко задружился с порохом,да так,что подставил на выборах гриценко)))),а теперь открыл мочилово на команду ЗЕ.
"оттолкнули" журнашлюху!!!!..вот и все дела))))))
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