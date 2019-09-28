 Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив у себе на сторінці у Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи вчорашні інциденти на пресконференції Володимира Зеленського, коли речниця президента Юлія Мендель завадила журналістам поставити запитання Президенту.

"Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко.

Також глава НСЖУ висловив солідарність із колегами з програми "Схеми" Схеми: корупція в деталях - RFERL та американським журналістом Міллером, який працює у Києві на "Радіо Свобода".

"Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природно. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади", - написав Томіленко.

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Також НСЖУ закликала Офіс Президента і речницю Президента Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися.

"І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа - це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - переконаний Томіленко.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.

Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.