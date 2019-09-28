 Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив у себе на сторінці у Facebook глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи вчорашні інциденти на пресконференції Володимира Зеленського, коли речниця президента Юлія Мендель завадила журналістам поставити запитання Президенту.
"Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися", - написав Томіленко.
Також глава НСЖУ висловив солідарність із колегами з програми "Схеми" Схеми: корупція в деталях - RFERL та американським журналістом Міллером, який працює у Києві на "Радіо Свобода".
"Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природно. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади", - написав Томіленко.
Також НСЖУ закликала Офіс Президента і речницю Президента Юлію Мендель переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися.
"І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа - це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами", - переконаний Томіленко.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави.
Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Прячет в грозных титьках Миндель...."
А.Пешков "Месня о Моника Левински"
Алексей Пешков, конечно же писал о величайшем политике буревестнике современности
Моника ЗЕБИНСКИ
Что бы гордая еврейская девушка перед этими вот.....?
Она скорее под поезд бросится...
Зе для рососми время нашел и мендель у них под ногами не пусталась.
Хорошо хоть пользуясь случаям коллегам из Москви привет не передал.
ДРИМТИМ
А что это правдолюб Данилюк не дает интервью? Так интересно было слушать его нытьё про х*евого Пороха и коррупцию. Пусть расскажет, почему ушел из прекрасной молодой команды. Как поимели его, как девку. Или братве с чекистами может не понравится длинный язык?
Дбл блть.
Бо вона часу не гає- до спортзалі ходить й качається , поки вони терплять!
Ще двоє журналістів поскаржилися на агресивну поведінку Юлії Мендель
"Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко с силой ударил по плечу журналиста «Схем», который попытался задать ему вопрос, находясь в его штабе. Видео инцидента опубликовано на странице «АнтiПор» в Facebook
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190406/1023240948.html"
"Зе-свобода слова:
- Речниця ПреЗедента применяет физическую силу относитильно журналистов ("РадіоСвобода"). ВИДЕО как она это делает гуляет по Западным сми.
- Журналистам теперь ЗАПРЕЩЕНО присутствовать на заседаниях КабМина (последние 5 лет - журналисті постоянно присутствовали на таких заседаниях и даже вели трансляцию)
- Глава ОП Богдан заявляет, что "журналисты не нужны"
- Оппозиционному блогеру Андрею Полтаве сегодня "заминировали" дом.
- Министр культуры Бородянский (от партии "слуга народу", пришедшей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет манипуляций общественным сознанием) - сегодня призывает к "уголовным наказаниям для журналистов "[sic] "за манипуляции общественным сознанием."
Что дальше? Неугодным будут просто л@мать ноги и ж&чь дома?
Хотя нет, это уже делается (См. - Валерия Гонтарева).
"ХужєНєБудєт"" Аллан Левітов
Согласен на все 100...
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
·3 ч
Отже, перший великий заокеанський візит Зе.
Коротко: весь світ побачив , що Україна обрала собі лідером фріка. Це дуже погана новина. Україна перестає бути суб'єктом великої політики, і слідом за своїм президентом також стає державою-фріком. А проблеми фріків нікого не цікавлять.
Щоб зрозуміти, чому наразі Україну бачать саме фріком, треба подивитися на неї збоку, згадати основні ознаки державності, і відшукати їх у України.
Отже, спробую:
1) Державна влада. Вочевидь, про якусь владу сьогодні навіть смішно говорити. Всі гілки влади просто окуповані блазнями, від Уряду, Кабміну до СБУ і ВР. Блазні на самокатах, блазні-ламберсексуали, хіпстери, пі**олизи, шоумени, і їх родичі, коханки і коханці. Нічого не переплутав?
2) Суверенітет. Ось тут пригадаємо знаменитий скетч про порноактрису. Про який суверенітет можна говорити, коли з одного боку телефонуємо Путіну, з другого Трампу? Не дивно, що Трамп з огляду на таку зовнішню політику публічно пропонує Зеленському йти домовлятися з Путіним. Так?
3) Територія. Наразі є окупованою. І вирішення цієї проблеми потребує жорсткого міжнародного втручання. Визнаємо чесно: США і ЄС сплять і бачать, коли це питання можна буде закрити з будь-яким результатом. І вочевидь, нема змісту боротися за того, хто сам за себе не бореться.
4)Народонаселення. І ось тут повний пі**єц. Адова суміш з національностей, віросповідувань, політичних переконань і пріоритетів. Мудрий нарід, коротше. Якщо думаєте, що ніхто не бачить, чого цей нарід прагне, ви глибоко помиляєтеся. Свати, і Колбаса по 2.20 - ось ваш вирок.
Світ переконується: Україна знаходиться на такій пострадянській орбіті, виштовхувати з якої її, при власній інертній масі - не має змісту, і неефективно. Краще залишити так, як є. Отже, на найближче майбутнє Україна - не частина Європи, а її сіра, буферна зона. Токсична зона.
"оттолкнули" журнашлюху!!!!..вот и все дела))))))