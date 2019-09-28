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 Події
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Все про:вибух (1775) завод (117) Суми (155) ДСНС (2087)

 У Сумах стався вибух на заводі, поранено 8 осіб. ФОТО

На заводі, що виробляє пластикові пляшки і кришки, стався вибух у виробничому цеху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"28 вересня о 10:51 у м.Суми на вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. Унаслідок вибуху попередньо травмовано 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули пожежники. До 11:55 пожежу вдалося загасити.

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За даними ТСН, вибухнув один із верстатів. При цьому журналісти повідомляють про 10 постраждалих.

Італійська компанія Guala Closures Group, якій належить завод, - великий виробник пластикових пляшок і ковпачків для спиртних напоїв. По всьому світу в неї 27 заводів і регіональних представництв.

У Сумах стався вибух на заводі, поранено 8 осіб 01
У Сумах стався вибух на заводі, поранено 8 осіб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150962
 
 
 Топ коментарі
 
Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Да все что угодно но реально не станок
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Нехай італійці виплачують компенсації.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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Їм можна пробачити - "гуманітарії". Для них резервуари з пастмасою - теж станки.
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Собсно уровень кандидата филологических наук и журнализдки Мендель, это подтверждает.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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Какой станок ? Вы вообще о чём там только тены стоят для прогрева гранулы и матрицы или попросту формы в которые производиться отливка
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Хз но если посмотрите на фото там видно газовую трубу в цеху... Так что бахнуть могло все что угодно.
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Ну к примеру поломался датчик температуры. Оно температуру не знает и греет бак пока не взорвётся. Может оно газом грело. Тогда вариантов взрыва еще больше.
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Понимаете в чем дело если бы вы хоть немного понимали о чем идёт речь вы бы никогда таких примеров не приводили
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Может по ошибке привезли биг-бэг с перхлоратом аммония.. Всяко бывает..
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в 10:51 взрыв---К 11:55 пожар удалось погасить
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там не один такой станок..есть надежда, что колпачков на все горячительные напитки хватит...но также есть опасность, что другие станки могут взорваться...
пожарники куда смотрели...число проверяющих нужно увеличить
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Нарущшена ТБ и ПБ.Нет средств пожаротушения.Клубок проблем.Виноват вахтёр.
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после данилюка, авакову на выход?...тот же аваков у пожарников, а при петре такого не было
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