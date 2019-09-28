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Все про:вибух (1776) завод (117) Суми (156) ДСНС (2089)

 У Сумах стався вибух на заводі, поранено 10 осіб (оновлено). ФОТО

На заводі, що виробляє пластикові пляшки і кришки, стався вибух у виробничому цеху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"28 вересня о 10:51 у м.Суми на вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. Унаслідок вибуху попередньо травмовано 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули пожежники. До 11:55 пожежу вдалося загасити.

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Пізніше поліція Сумської області повідомила, що в результаті вибуху постраждали 10 осіб, 2 з них - в реанімації.

"В результаті вибуху, що стався в одному з цехів, постраждали 10 працівників. Двоє з них перебувають у реанімації", - повідомили в поліції.

Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Італійська компанія Guala Closures Group, якій належить завод, - великий виробник пластикових пляшок і ковпачків для спиртних напоїв. По всьому світу в неї 27 заводів і регіональних представництв.

У Сумах стався вибух на заводі, поранено 10 осіб (оновлено) 01
У Сумах стався вибух на заводі, поранено 10 осіб (оновлено) 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150962
 
 
 Топ коментарі
 
Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Нехай італійці виплачують компенсації.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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как вам удалось выяснить причины ЧП до экспертов? и даже открытия уголовного дела
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естественно, работодатель должен страховаться от несчастных случаев на производстве
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Легкого одужання.Не дай Боже нікому таких проблем.
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тем более в Украине, были ли работники оформлены и тд
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Їм можна пробачити - "гуманітарії". Для них резервуари з пастмасою - теж станки.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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Какой станок ? Вы вообще о чём там только тены стоят для прогрева гранулы и матрицы или попросту формы в которые производиться отливка
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Хз но если посмотрите на фото там видно газовую трубу в цеху... Так что бахнуть могло все что угодно.
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Ну к примеру поломался датчик температуры. Оно температуру не знает и греет бак пока не взорвётся. Может оно газом грело. Тогда вариантов взрыва еще больше.
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Понимаете в чем дело если бы вы хоть немного понимали о чем идёт речь вы бы никогда таких примеров не приводили
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Может по ошибке привезли биг-бэг с перхлоратом аммония.. Всяко бывает..
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в 10:51 взрыв---К 11:55 пожар удалось погасить
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там не один такой станок..есть надежда, что колпачков на все горячительные напитки хватит...но также есть опасность, что другие станки могут взорваться...
пожарники куда смотрели...число проверяющих нужно увеличить
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Нарущшена ТБ и ПБ.Нет средств пожаротушения.Клубок проблем.Виноват вахтёр.
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последние слова шутка? сажать нужно руководство на большие сроки. порочную практику совка - проворовался на повышение... нужно ликвидировать. я технарь и практика меня убедила - самый лучший контролер это знания, опыт, ответственность. контролеры как правило порочны априори т.к. в своем большинстве они осознанно стремились попасть в КОНТРОЛЕРЫ понимая, - а чем я хуже чем гаишник?
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там руководители итальянцы, кто же их посадит?...остаются вахтеры да ночные сторожа
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самый лучший контролер - это судабные иски. На Западе предприятие заплатит компенсацию пострадавшим такую что будет на грани разорения, поэтому там руководство само заинтересовано чтоб ничего не взрывалось и нанимают людей которые реально отвечают за ТБ, а также нанимают независимые компании для аудита ТБ чтоб видеть если свой ответственный по ТБ не справляется - уволить его и нанять нового.
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там судебная власть отвечает интересам государства. поэтому - судебные иски оптимальный вариант, кроме того откровенные уголовные преступления караются жестко, откупится не получиться, четвертая власть не даст, это их звездный час, и самое главное само общество не обманывается консолидируя все это вокруг себя.
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на фанфурики боярышника хотят такие же колпачки...а если нет, то и не доставайся ты никому
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Как-то интересно рвануло. Окна вывалены внутрь здания. Как мгновенная разгерметизация емкости, внутри которой вакуум.
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внутри помещения выгорел весь кислород воздуха и давление упало при постоянном(высшем) давлении снаружи
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Вполне вероятно. А взрыв? Хлопок от ворвавшегося снаружи давления?
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звиняюсь, пошутил)))...чуть ниже тоже пошутил, что в полимерные гранулы добавили взрывоопасные гранулы аммиачной селитры...
несколько лет назад, когда в париже в толпе празднующих были взрывы так же "пошутил", что проще их делать над толпой из дронов со взрывчаткой... после того началось такое на всех фронтах....так что гранулы селитры в полимере вполне возможны
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Скорее всего - что - то из газа - если там была котельная или пара на теплопункте, какой-нибудь резервуар высокого давления, горючие и взрывчатые вещества - бензин, растворитель и тп . Но пластиковые бутыли и крышки производят на экструдерах с раздувом или на термопластавтоматах - в них нечему взрываться, там есть гидравлика - но так сильно она взорваться не может. От взрыва, пластик,конечно, может загореться, факт .
При обилии всяческих проверок реального производственного сектора - тем не менее - такое происходит. Хотя, наверняка - след Бандеры. В Италии есть фирма "Luigi Bandera"- производитель оборудование для переработки пластиков.
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диверсия: в полимерные гранулы добавили практически неотличимые гранулы селитры и произошел объемный взрыв
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Я недавно был там на собеседовании для устройства на работу.Не перезвонили-Бог наверное отвёл,да и зарплата там фонарёвая.Фу-у-у-у-х.
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Скорее всего итальянцы не дали откупные, и их наказали - подкинули в гранулы для плавления взрывчатку.
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