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 Політика України, За кордоном
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Все про:Клімкін (1503) Волкер Курт (474)

 Клімкін про відставку Волкера: Перша реальна, а не політична втрата для України

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін із жалем сприйняв рішення спеціального представника Держдепу США з питань України Курта Волкера про відставку.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Курт Волкер - це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі - це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок", - написав Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ уже встигли заявити, що відставка Волкера "відтермінує виконання Мінських угод".

Клімкін про відставку Волкера: Перша реальна, а не політична втрата для України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150959
 
   
 Топ коментарі
 
Дійсно, зараз таке саме відчуття, як коли ми втратили Джона Маккейна.
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Порошенко уже пол года как не президент какие порохоботы ? Тебе не кажется что пора уже зелёной шмаре вопросы задавать ? Или тебе до сих пор Порошенко мешает ? Ох и дебилы мама родная. Бувай ✋
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ЗеДебилы, вы это сделали вместе. Клімкін про відставку Волкера: Перша реальна, а не політична втрата для України - Цензор.НЕТ 6656
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причина увольнения не ясна, но соевые испытывают множественные оргазмы, как и положено врагам Украины.
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Независимые эксперты и комментаторы считают, что отставка Курта #Волкера станет "катастрофой для #Украины".
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"незвисимые"? -хехе. никакой катастроф не будет. всё будет по прежнему.
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Причина ясна!
Специальный посланник США в Украине Курт Волкер подал в отставку со своей должности в пятницу после того, как его имя появилось в жалобе заявителя, которая ускорила расследование по поводу импичмента в Палате представителей президенту Трампу, сообщает CBS News, согласно двум источникам, знакомым с его решением.
В жалобе утверждается, что Волькер отправился в Киев в конце июля и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими политическими деятелями и, как сообщается, предоставил совет украинскому руководству о том, как «ориентироваться» в требованиях, которые предъявлял президент г-ну Зеленскому.
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это их там какие-то рабзорки. Оргазмируете?
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Знакомьтесь ! Президент Украины Моника Зеленски !
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Новый то будет назначен, но это будет не то: всё равно, что вместо Порошенко, прошедшего с Украиной самое трудное военное время, пришел новый, но ничего не проходивший.
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Та то все фігня. От Петро пішов - це дійсно велика втрата. Сусід каже, що у нього аж кури нестись перестали. )))
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читаю вас и диву даюсь - вы продали Украину. продажа началась когда вы ублюдки простили убийц людей на Майдане. у вас нет совести и вы не имеете права говорить, - Зеленский сволочь. вы вообще не имеете права говорить. нет у вас совести.
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Президент Трамп сказал двум высокопоставленным российским чиновникам на встрече в Овальном кабинете в 2017 году, что он не обеспокоен вмешательством Москвы в президентские выборы в США 2016 года, потому что Соединенные Штаты сделали то же самое в других странах, что побудило встревоженных чиновников Белого дома ограничить доступ к По словам трех бывших чиновников, осведомленных об этом, высказываются замечания необычайно небольшому количеству людей.

Комментарии, о которых ранее не сообщалось, были частью печально известной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл секретную информацию, которая раскрыла источник информации об Исламском государстве. Во время встречи он также сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б. Коми накануне оказало на него «большое давление».
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що Волкер.що ******** .а війна як тривала так і триває .і ці так звані "друзі" вміють тільки ******* блаблабла.
Озабоченці *****...
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Кто мене ответит,что реально сделал Волкер для Украины ???
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