 Клімкін про відставку Волкера: Перша реальна, а не політична втрата для України

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Курт Волкер - це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі - це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок", - написав Клімкін.
Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.
У РФ уже встигли заявити, що відставка Волкера "відтермінує виконання Мінських угод".
Специальный посланник США в Украине Курт Волкер подал в отставку со своей должности в пятницу после того, как его имя появилось в жалобе заявителя, которая ускорила расследование по поводу импичмента в Палате представителей президенту Трампу, сообщает CBS News, согласно двум источникам, знакомым с его решением.
В жалобе утверждается, что Волькер отправился в Киев в конце июля и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими политическими деятелями и, как сообщается, предоставил совет украинскому руководству о том, как «ориентироваться» в требованиях, которые предъявлял президент г-ну Зеленскому.
Комментарии, о которых ранее не сообщалось, были частью печально известной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл секретную информацию, которая раскрыла источник информации об Исламском государстве. Во время встречи он также сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б. Коми накануне оказало на него «большое давление».
Озабоченці *****...