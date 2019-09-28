 Клімкін про відставку Волкера: Перша реальна, а не політична втрата для України

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Курт Волкер - це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі - це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок", - написав Клімкін.

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Як повідомили американські ЗМІ, спецпредставник США з питань України Волкер подав у відставку.

У РФ уже встигли заявити, що відставка Волкера "відтермінує виконання Мінських угод".