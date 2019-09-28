EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  2193  27
Все про:Косачов (7) відставка (562) Росія (20019) Волкер Курт (474)

 "Відтермінує виконання Мінських угод", - у РФ відреагували на відставку Волкера

Глава міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов вважає, що відставка спецпредставника США з питань України Курта Волкера відтермінує виконання Мінських домовленостей.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Косачова, Волкер "зробив ведмежу послугу Україні", коли подав у відставку, і своїми діями відклав реалізацію Мінських домовленостей.

"У цьому сенсі Курт Волкер зробив ведмежу послугу Києву, своїми діями лише відклавши і затягнувши реалізацію Мінських домовленостей усіма (усіма!) зацікавленими сторонам", - написав Косачов.

Відтермінує виконання Мінських угод, - у РФ відреагували на відставку Волкера 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, вранці в суботу, 28 вересня, CNN із посиланням на три джерела повідомив про відставку Курта Волкера з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150958
 
 
 Топ коментарі
 
а ты рада его отставке ?

почему ?
 показати весь коментар
 
Инвестор сбежал
и не дает в кредит

МВФ ни цента!

Смотрите! Завидуйте!

Я - идиот!

И нас семьдесят три процента! © ЗеМаяковский
 показати весь коментар
 
Я достаю из широких штанов
долблю по клавишам в наслажденье
Завидуйте,

я президент ослов - трех четвертей населенья!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вот и кацапы как и мальдивский Кнур бидкаються, шо Волкер в отставку подал. Горе то како "Отсрочит выполнение минских соглашений", - в РФ отреагировали на отставку Волкера - Цензор.НЕТ 2610
 показати весь коментар
 
 
это несомненно,
но хотелось конкретики
 показати весь коментар
 
 
навпаки Волкер был самым вменяемым из США политиком именно после того как Волкер покрутил у виска пальцм.. типа вы что Зеля сумасшедший? какие перемирия и вливание ОРЛДО в Украину..без вывода Россиян и войск из ОРЛДО и тема Крыма обязана быть в одной увязке... тема как ура мир любофЪ то у Зебобиков затухла...
 показати весь коментар
 
 
А свинособакам какое дело??? Они ж, скот лапотный, сторона экстерриториальная... шо их так волнует "гражданская война" "браццкава народа", после захвата крыма и тушения пожара на востоке бензином для бронетехники... скотская народность эти козломордые...циничные гнусные твари...
 показати весь коментар
 
 
Їм є до того діло. Це груба спроба дискредитувати Волкера. Самі кацапи аж пищать від радості.
 показати весь коментар
 
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внезапно сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем. Это не случайная оговорка, уверен известный журналист Виталий Портников. Именно такой сценарий Кремль уготовил для "Л/ДНР". Но в Москве еще не определились, каким образом это реализовать.
Скандальное заявление Лаврова Портников прокомментировал в своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

В интервью московской газете "Коммерсантъ" глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.

Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.

Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором "ПМР" фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.

Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение "народных республик" как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация "народных республик" в состав Украины с сохранением всей их "государственной инфраструктуры" и, разумеется, российского военного присутствия.

Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к "тихой капитуляции".

На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: "закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено".

В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения "народных республик". Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в "республиках".

Когда Лавров говорит "закон законом", он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение "народных республик" и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Получается Петя и Косачев в одной лодке. Обоим жалко...
 показати весь коментар
 
 
а ты плюсы в отставке Волкера видишь ?
 показати весь коментар
 
 
Не пойму, чего ты со свинособаками диалоги устраиваешь, их видно за 3 километра
 показати весь коментар
 
 
Инвестор сбежал
и не дает в кредит

МВФ ни цента!

Смотрите! Завидуйте!

Я - идиот!

И нас семьдесят три процента! © ЗеМаяковский
 показати весь коментар
 
 
Я достаю из широких штанов
долблю по клавишам в наслажденье
Завидуйте,

я президент ослов - трех четвертей населенья!
 показати весь коментар
 
 
от скажіть..
На..уй Україні здалась думка якогось

"Відтермінує виконання Мінських угод", - у РФ відреагували на відставку Волкера - Цензор.НЕТ 4098"Глави міжнародного комітету Ради Федерації РФ "
 показати весь коментар
 
 
Ты судя по всему за зеленский голосовал ? Я отвечу тебе на вопрос . По действиям врага можно примерно составить картину какие между шмарой и Пуйлом идут договорняки и как это существо сливает Украину
 показати весь коментар
 
 
Можно подумать украинцы горят желанием минские договорняки воплотить в жизнь и взять на баланс даунбаситов с особым статусом и выдавать им пенсии и платить за газ о котором все уже забыли, что даунбас потребляет газа больше всех в Украине. Как по мне так лучше чтобы даунбас всю жизнь висел в подвешеном состоянии как х***й у старого деда. Украине ето даже выгоднее.
 показати весь коментар
 
 
так Порох его так и написал, чтобы можно было с нашей стороны его не выполнять.

но пришло молодое зелёное говно, которое выполнит.
 показати весь коментар
 
 
Як зебіли з кацапами радіють відставці Волкера. Прямо, свято у них. Зебіли, зрозуміло чому кацапи радіють і аплодують, а ви чому?
 показати весь коментар
 
 
Волкер был абсолютным нулём. От его отставки никому ни холодно, ни жарко.
Вопрос кого поставят.
 показати весь коментар
 
В отставке Волкера нет ничего странного - он ведь был специальным представителем Госдепа по Украине, поэтому даже чисто формально в случае политического прокола (а довести до импичмента это серьезный прокол) он должен подать заявление на отставку. У западных демократов в отличие от нашей "элиты" так принято, стратил - уходи (даже если по делу ты не виноват, но по должности это твой участок работы).
 показати весь коментар
 
 
Лавруша с Пу взяли за стандарт"ПМР", так что готовимся взять предприятия с Лугандона под юрисдикцию Украини, а наш олигархат им поможет.
Какие минские договарняки?
 показати весь коментар
 
В жопу этот минский договор вместе с донбассом населенным мокшанами.Колючей проволкой, как зону чернобыльскую обнести.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору