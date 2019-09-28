 З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", - зазначив Порошенко.

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На його думку, Волкер встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику.

"Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!" - резюмував політик.