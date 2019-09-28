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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (9734) Волкер Курт (474)

 З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував відставку спеціального представника США з питань України Курта Волкера.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", - зазначив Порошенко.

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На його думку, Волкер встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику.

"Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!" - резюмував політик.

З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150954
 
   
 Топ коментарі
 
История циклична опять скоты проживающие на территории Украины просрали страну как и 100 лет назад . Понятно шо такие люди как Волкер не хотят с нами больше иметь никаких дел . А собственно на что можно было рассчитывать выбирая тупой кусок говнища в президенты за которым стоит кодов которая обворовывала страну 25 лет ? На то что запад будет с этим мериться ? Получите и распишитесь Зебилы
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давайте бути точними.

Сидить Пєтя на "чужом праздніке жизні"..сидить обісраний і сумний..покинула його Галя ..
тепер з молодшим,перспективнішим і за яким не бігають інші чоловіки(З НАБУ,Генпрокуратури,Сап і СБУ) З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 5937
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а давайте без давайте. когда твой комментарий будут так же цитировать сми - приходи. а пока не лезь своими лапами в чужие мысли.

это кто перспективный? моника зеленски? перспектива его только в одном - все к чему он прикасается превращается в говно.
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ти вже ЗМІ ,СТРЄЛОК ?

скромно,нічого не скажеш...)))
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ты тупой! прочитай первую строчку скрина и подумай если осталось чем
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ех.. хтось вже викинув ваш тупий скрін на..уй у спам..Зараз ваша черга..туди ж...)
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2) роботу НОВОГО УРЯДУ ОЦІНИМО через 100 днів..
порохоботам пораджу лише одне - менше літати по рашенІнтернетСмітникам..
З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 1147
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работу вазелина через 100 дней после инаугурации вся страна оценила уже. до сих пор в захвати от отчета
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А ******* увесь у белом и сасет рашен с причмоком. З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 9600 З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 8042 З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 8042 З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 786
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Злий Українець 🇺🇦‏ @Zlyuka__ 19 ч.19 часов назад

Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
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какая милая переделка кацапской речевки кремлеботов. браво. сам допетрил или в группе дефективных распространили?
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Мировые СМИ, гыга, это авторитетное издание "Жмеринка Альгемайне цайтунг" или еженедельник "Бюллетень порохобота", выпускаемый крыжопольским издательством тиражом 8% З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 4846
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ты только это и читаешь,вместе с ванькой сулимой? З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 9673
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Ну, ну, і які це "міровиє СМІ"?
Гиг і максім пєрєпєлітса?
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я вчора питала у гігантів порохоботської думки. З наведеного було лише одне джерело, що цитувало українські ЗМІ. І все. Ніхто зі світових ЗМІ його так не називав. А от на кацапських сайтах - безліч, бо саме вони й розповсюджують.
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Когда кацапы в своих СМИ брехали про то что Петро - их агент лолита , этому значить верить можно было , а когда говорят что Зелю называют Моникой то верить нельзя !!? З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 9759 .
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тобто ти зізнаєшся, що про "Моніку" то була брехня? так само запозичено з кацапозмі.
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Брехня. Если бы был Порошенко то писать надо было так - "Мы взяли и разграбили Москву"
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С сатанискай спижжыно ачередные 10 лярдов гриноф. ******* форева.
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- Військову допомогу Конгрес розблокував і збільшив на 120 млн. дол. після оприлюднення розмови Трампа і Зеленського
- Кредит МВФ таки кредит, а не подарунок, його віддавати треба ще й з відсотками, хоч і з невеликими. І у Петра були не зовсім безмарні стосунки з Фондом з за його корупції на вищому рівні.
- Навіть після захоплення моряків Раша санкцій не отримала. Бо видно було неозброєним оком, що Петро навмисно зробив провокацію
- За Петра товарообіг з Рашою ріс швидше, ніж Європою. І ріс з від"ємним сальлдо
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Конечно свинье так было приятней. Никому не известный Волкер мог говорить что и когда угодно. А США за эти разговоры никакой ответственности не несут. Но можно было орать 'Америка с нами!'
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Я чуток дополню - нормальный и бесполезный парень.
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Шо с Куртом, шо без Курта - никакой разницы не чувствуется.
Так что, Параша, не расписывайся за всех
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Pavlo Klimkin






@PavloKlimkin
Курт Волкер-це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі-це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок
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Клімкіну не вийшло заблокувати обмін полонених і він тепер кусає собі лікті. Краще нехай їде до своїх в Росію, провалу по референдуму в Голандії йому тут ніхто не забуде
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накаті бояришніка, ти перевершив самого себе...
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Кому интересно мнение вора, мародера, военного преступника, наконец, просто политического лузера, мощним пинком украинского народа выброшенным прямиком в политическую выгребную яму, кроме нескольких процентов дегенератов, до сих пор питающихся свисающей с ушей соевой лапшой? Польза от подобных "новостей" на цензоре, который превратился в зверинец для соевых макак, одна - понаблюдать за пылающими пуканами этой публики, разгоняющей в комментах очередную зраду
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Двухнедельный курс пропагандистов корпорации рошен.
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Уход Волкера означает одно: США меняет стратегию в отношении Украины !
В какую сторону, узнаем через пару месяцев.
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Российская пропаганда даже не успела вдоволь накричатся как Трамп "сливает" Украину и меняет её на Сирию и ещё на кого-то. За эту нерасторопность кремлёвские получили премию от Трампа - новую порцию санкций за поставку оружия и авиационного керосина Башару Асаду. "Премию" выдали компании ОАО "Совфрахт" в лице трёх её директоров - Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна. Связанная с ней компания ООО "Маритайм Ассистанс" тоже получила такую "премию". Ещё её были удостоены экипажи пяти кораблей РФ, возивших эту гуманитарку Асаду.

"Слив" и "обмен" Украины на Сирию продолжается. З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 2389
Трамп так увлёкся "сливанием" Украины, что публично, а не через Твиттер, в своей свободной манере обратился к Меркель и Макрону с призывом увеличить ей финансовую помощь для борьбы с российским империализмом. Перед этим Курт Волкер пояснил, что США от Украины не устали и не собираются уставать. От слов Волкера "ля" запало даже у Маши Захаровой. Всё это за пару дней до Генассамблеи ООН или во время неё, так сказать, на её полях и кулуарах. Украина и её противостояние российской агрессии вместе с юной шведкой Гретой, требующей от всех правительств чистого воздуха, стали по факту топ-темой Генассамблеи. Признанные лидеры загрязнения воздуха - Китай и Россия. Но если у Китая это побочный продукт производства, то у России ежегодное сжигание двух-трёх миллионов гектаров лесов стало чем-то вроде национальной забавы. По факту Грета тоже метала камешки в адрес Кремля, пусть и не упоминала Путина.
Пока Трамп "сливал" Украину, некий сторонник Демпартии из разведсообщества США "слил" самого Трампа Конгрессу, обвинив того в давлении на неё во время телефонного разговора с Зеленским. В результате вся читающая Америка, и не только, прочла разговор Трампа с Зеленским. От этого у Маши Захаровой (**** и Паравоза)не только "ля" запало, но и вообще всё отвалилось и опустилось
https://www.obozrevatel.com/abroad/sergej-klimovskij-tramp-i-zelenskij-sozdali-krizis-mirovozzreniya-v-rossii.htm

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Президент Америки Містер Трамп каже Зеленському: - Бажаю вам- пане президенте- успіхів у боротьбі з корупцією в Україні.
А Зеленський йому у відповідь: - Дякую- пане президенте! Я думаю- що у мене получиться. Ось тут у мене в кишені для того навіть власний генеральний прокурор є............
З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 3266
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Жителів України мало цікавлять дебільна творчість в картинках, якими тупі порохоботи хочуть їх в чомусь переконати. Їх навіть не цікавить чи власний це прокурор, чи не власний. Вони вже бачили не одного "власного" прокурора і проблема була не в самому прокурорі, а в тому, хто був його власником.
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Найбільші неприємності в Зеленського будуть не з тупими купленими порохоботами, які тут демонструють свої таланти вуличної шпани, а з тими, хто голосував не за нього, а проти кондитера.
Кілька слабих місць у Зеленського вже проявилися і вони мають тенденцію стати головними цілями в процесі його дискредитації, якщо йому не вистачить сил чи бажання виправити цю ситуацію.
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Зе не начал расследований против мародерской Свынюки и его окружения. Никто не посажен, дел толком и нет, судов тоже.

Это уже очень скоро по нему больно ударит. Народ совсем не помилования свинопотама вонючего ждал, голосуя за Зе(против Хрю).
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зебилоид ты так и не понял что это был предвыборный развод лохов таких как ты от Коломойского???
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Та, звичайно, позбавити офшорну свиню можливості ще п'ять років хрюкати в кориті і добити Україну, це був явний "развод".
Судячи з його метушні перед виборами по роздаванню звань, нагород, трубопроводів і телевізійних ЗМІ, на сидіння до кінця у другому терміні він не дуже й розраховував.
Все відбулось би значно скоріше ніж падіння рейтингу у Зеленського.
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Совершенно верно! Украинцы еще смогут простить Зеленскому какие-то провалы во внутренней или внешней политике, но если соевый мародер и его банда останутся на свободе, это будет катастрофическим ударом по его рейтингу и очевидным признаком слабости как Президента
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Значит готовься к катастрофическому удару . З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 4406 .
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А зачем помилование человеку , который никаких преступлений не совершал . ?? Поэтому , собственно , и дел нету З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 9220 .. Та хрень что стряпают портнов со своей трубой , уже рассыпается на глазах . Да и там , Петро лишь - свидетель . З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 535 .
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Та всі п'ять років був свідєтєлєм.
Не самому ж спортивні сумки по ліфтах тягати.
А ти працюй і на хрєнь не звертай уваги, тобі не за неї платять.
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Фотофакты , тягания Петей сумок , в студию . !! А если нэма то и говорить не о чём .
Свои извращённые фантазии рассказывай своей жинке на ночь .. З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 9124 .
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З Онищенком зконтактуйся, він допоможе.
Я в детективи не записувався і на замовлення найманих ботів кримінальні провадження не відкриваю. Для цього є НАБУ, ГПУ, САПУ, НПУ, ДБР, СБУ, на які витрачаються мільярди грошей платників податків і я являюсь одним з таких платників
Ну, а те, що вони замість щось робити відпочивають в лісових хащах на сотні тисяч гривень і потім суд їх нещадно карає на три тисячі, так тут я вже нічого вдіяти не можу.
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дел нету З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 6199 .. Та хрень что стряпают портнов со своей трубой , уже рассыпается на глазах . Да и там , Петро лишь - свидетель .


не сци в глаза порохоботу...
нет смисла ,бризгі только отлетят... З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 4726
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Правильно . Сцы лучше зебилам . Там брызги не летят , всё уходит в мозги . З Куртом ми всі в Україні почувалися впевненіше, - Порошенко про Волкера, який пішов у відставку - Цензор.НЕТ 5467 .
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Ось є така версія відставки Волкера:
_________________
Igor Beloff

Специальный посланник США в Украине Курт Волкер подал в отставку со своей должности в пятницу после того, как его имя появилось в жалобе заявителя, которая ускорила расследование по поводу импичмента в Палате представителей президенту Трампу, сообщает CBS News, согласно двум источникам, знакомым с его решением.В жалобе утверждается, что Волькер отправился в Киев в конце июля и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими политическими деятелями и, как сообщается, предоставил совет украинскому руководству о том, как «ориентироваться» в требованиях, которые предъявлял президент г-ну Зеленскому. "
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Вот вам ЗЕбиллы - 73 процэнта (это практически ВСЕ) - и первый звоночек, ждите в гости *****, и начинайте готовиться вылизывать ему анус, или отсасывать - ну что кому, как говорится, нравится.
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І чого ти так хвилюєшся - котловодець, по інструкціях кума, давно всіх підготував.
Сиди спокійно і чекай.
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с таким преЗЕдентом и врагов не надо, ху@ло сейчас лопается от зависти наблюдая, как эта Бенина кукла блестяще выполняет то, чего ему за 5 лет не удалось со своими "ихтамнетами"... Тысячу раз был прав Петлюра: Нам не страшны московские воши, нам страшны украинские гниды...
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