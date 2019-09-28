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Все про:рейтинг (278) Гончарук_Олексій (109)

 Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B"

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах з рівня "В-" до "В".

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Довіра до України у світі поступово відновлюється. Міжнародна рейтингова агенція S&P підвищила довгострокові рейтинги України з "B-" до "B".

Це означає дешевші ресурси і потенційно менші витрати на обслуговування боргів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить переговори з МВФ, щоб отримати рекомендації для відкриття нової програми співпраці, - Гончарук

"Стабільний прогноз відображає сподівання агентства, що новий уряд України продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводились протягом останніх років. Водночас економіка відновлюється та співвідношення державного боргу до ВВП знижується. Агентство зазначає, що Україні слід зберегти доступ до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу, що дозволить країні здійснити погашення комерційних запозичень протягом 2020 року", - повідомляє пресслужба Кабміну.

Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з B- до B 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150951
 
   
 Топ коментарі
 
Зрада! При Пэце такого не было!
Эта фсе тишина перед бурей! Скоро дефолт каламойскава
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Зеленский все правильно делает. Экономические рейтинги Украины растут. Украина стала суверенной страной, с которой считаются. А не шестеркой демпартии США и попрошайкой, как было при Пеце.
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Ну а зекоманда после прихода начала наращивать госдолг
И не просто наращивать, а через овгз по высоким процентным ставкам



порохоботи,стверджуєте,що краще взяти кредити мвф з виконанням всіх їх умов? Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B" - Цензор.НЕТ 9102
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Что В-, что В, это "в высокой степени спекулятивные кредитные обязательства". Три позиции вниз - дефолт ( Раша на 7 позиций выше Украины) При таком рейтинге, инвестировать в Украину будет тот, кому жизнь без риска, как еда без соли.
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Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B" - Цензор.НЕТ 7406http://rusjev.net/2019/02/05/rossiya-ostalas-bez-inostrannyih-investitsiy-i-sdaet-neftedollaryi-v-kitay/
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" В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы"
это конечно заслуга самокатчика )))))
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По факту звр нарастили завдяки "злочинной владе"

на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 5766.66 +76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 2239.34 +16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 3269.12 +21.04%
на 31.12.2018 20 820,43 2011.98 +10.70%
на 31.08.2019 22 015,18 1194.75 +5.74%

Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Шо буде далi, побачимо через рiк
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