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Все про:потяг (324) смерть (3551) Запорізька область (413) ДСНС (2087)

 Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області

У Запорізькій області знайдено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропоїздом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу, 28 вересня, повідомили в пресцентрі ДСНС.

"27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявлено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропотягом", - повідомили в пресслужбі.

Також наголошується, що нині встановлюються обставини їхньої загибелі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150943
 
 
 Топ коментарі
 
Лит приехал.
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.
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Так заспокоюють тим. Я вже давно запримітив, що кожного дня почали викидати побільше новин, що по Україні гине дуже багато в автокатастрофах, пожарах та ін. А на війні наче й не багато, так що все в порядку. Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1423
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хутін - ПУЙЛО!
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Странно что не сообщают об умерших от всевозможных болезней.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
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Странно что не сообщают об умерших от всевозможных болезней.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
 показати весь коментар
 
 
Так заспокоюють тим. Я вже давно запримітив, що кожного дня почали викидати побільше новин, що по Україні гине дуже багато в автокатастрофах, пожарах та ін. А на війні наче й не багато, так що все в порядку. Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1423
---------------------------------------------------
хутін - ПУЙЛО!
 показати весь коментар
 
 
Лит приехал.
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.
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Как вести с фронта.Убиты ,зарезаны,изнасилованы.ДТП.Страна маленькая ,а ужасов через край.90е в натуре.
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