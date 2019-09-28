 Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу, 28 вересня, повідомили в пресцентрі ДСНС.
"27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявлено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропотягом", - повідомили в пресслужбі.
Також наголошується, що нині встановлюються обставини їхньої загибелі.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
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хутін - ПУЙЛО!
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.