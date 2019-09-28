 Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в суботу, 28 вересня, повідомили в пресцентрі ДСНС.

"27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявлено тіла трьох осіб, які, імовірно, були смертельно травмовані електропотягом", - повідомили в пресслужбі.

Також наголошується, що нині встановлюються обставини їхньої загибелі.

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