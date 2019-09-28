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 Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн

27 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, ще 6 порушень зафіксували від початку поточної доби.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ООС: тричі поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Пищевика – із гранатометів різних систем; неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій: п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС: двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій: поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.

Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн 01
Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн 02
Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150942
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять загиблому воїну.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
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А саме страшне те, що ми вже звикли до таких новин і вони вже проходять поза нашу увагу.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
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Ну шо стадо, закінчив війну ваш "народний"?
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Проклятый Порошенко продолжает наживаться на войне несмотря на устойчивое перемирие Владимира Александровича Зеленского
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макнуть зебила в его лужу, всегда уместно
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Надапростоперестатьстрелять . (С). Презик.
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А что, есть приказ перестать стрелять? Нет. Так к чему это??
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А военные говорят, что есть...Кому верить? Вам?
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да, мне лично. Ответку нормальным калибром дать нельзя.
А вы сами давно видели как отрабатывает наша арта по позиции врага? После инаугурации The Шмаркли, подобных видео больше нет.
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Вот в 14 году соевая алкоголическая мразь реально запрещала стрелять, поэтому Донбасс и заняли. Сейчас этого нет.
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Есть негласный ! 🤡🤢💩это зеленое позорище - трус,стоящий на коленях ,перед убийцами Кто приказал сорвать украинский флаг ,на украинской земле ?Пристайко ,увидев весь этот кошмар ,подал в отставку
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Все да, только Данилюк, а Пристайко..или я что-то упустил?
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Вічна пам'ять загиблому воїну.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
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Одне питання:
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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3 питання до депутатів вр, км, оп:
- #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли?
- За добу 24 обстріли та один вбитий - скільки український бюджет понесе витрат за одну добу обстрілів, каліцтв, вбивств? Сума?
- чому уряд дзеркально обстрілам/каліцтвам/вбивствам не стягує з агресора матеріальні збитки на користь бюджету України? Суму.
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А саме страшне те, що ми вже звикли до таких новин і вони вже проходять поза нашу увагу.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
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Я вам так скажу.
Нариду все равно на все это от слова совсем.
Единственное что может по настоящему тронуть нарид это падение благосостояния.
Т.е. ухудшение содержимого холодильника.
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Ну шо стадо, закінчив війну ваш "народний"?
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин

Плахой враг, плахой! А зеля харошый, он стрелять строго-настрого запретил, он так войну прекращает, **** драная.
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Еще одним героем мньше.Он защищал ЗЕМЛЮ от иностранных загарбникив.Пом'ятаемо його.
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...любо братцы любо,любо бро жить,да снашим зелебобой не приходится и тужить...
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Вже атакував, а не "порушив перемир'я"? Якщо "Цензор" став називати речі своїми іменами всупереч офіційним рекомендаціям, то респект його співробітникам і редактору. Бо ворог таки вирішив тиснути на слабохарактерного президента-пацифіста і буде збільшувати кількість обстрілів і надалі, змушуючи Зєлєнского піт на свої умови. І про це потрібно говорити. Вічна пам'ять українському Воїну. Ми повинні бути достойними пам'яті про нього. Герої не вмирають!
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Он никакой не пацифист ,он мерзкое тупое быдло -предатель,марионетка в руках дядей олигархов и маньяка-путлера
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Це не заважає йому бути пацифістом. Хоча б всилу вродженого боягузтва. ☺
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так и в ответ стреляют, надо симметрично сообщать.
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А КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ СВИНАРЧУК-ПАРАШЕНКА?
И ЕЩЕ А КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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Почему не возмущаются военные,которые видят все изнутри ?Неужели у них нет чести и достоинства?И нет среди них патриотов? Сколько можно терпеть сафари от проклятого ублюдочного недонаполеончика,слуги олигархата?
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Наши ребята гибнут на передовой , а хозяева страны решили информационно сделать вид , что все идёт на лад .
По ТВ практически нет новостей с передовой . Да и цензор выдаст утреннюю сводку , и иногда про совместные учения .
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