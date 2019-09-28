 Ворог за минулу добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: загинув український воїн

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ООС: тричі поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Пищевика – із гранатометів різних систем; неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій: п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС: двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій: поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.
А вы сами давно видели как отрабатывает наша арта по позиции врага? После инаугурации The Шмаркли, подобных видео больше нет.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
- #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли?
- За добу 24 обстріли та один вбитий - скільки український бюджет понесе витрат за одну добу обстрілів, каліцтв, вбивств? Сума?
- чому уряд дзеркально обстрілам/каліцтвам/вбивствам не стягує з агресора матеріальні збитки на користь бюджету України? Суму.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
Нариду все равно на все это от слова совсем.
Единственное что может по настоящему тронуть нарид это падение благосостояния.
Т.е. ухудшение содержимого холодильника.
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
Плахой враг, плахой! А зеля харошый, он стрелять строго-настрого запретил, он так войну прекращает, **** драная.
И ЕЩЕ А КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
По ТВ практически нет новостей с передовой . Да и цензор выдаст утреннюю сводку , и иногда про совместные учения .