 Волкер подав у відставку, - джерела

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.
Першою про відставку Волкера повідомила газета Університету штату Аризона The State Press. Волкер є виконавчим директором Інституту міжнародного лідерства Маккейна при цьому університеті.
Представник університету підтвердив відставку Волкера в п'ятницю і сказав, що не може говорити про його майбутнє в навчальному закладі, тому що університет не коментує кадрові питання.
У п'ятницю Волкер зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, щоб оголосити про свою відставку, пише газета.
У Держдепартаменті поки не коментували інформації.
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
основной заказчик у зели - путя
Чмо одолбаное
итог за 3 месяца (и это только в международных делах):
- МВФ- денег нет, делегация уехала
- С США - помощь остановлена, Украина втянута в скандал, украинского посла нет... Курта Волкера теперь тоже нет.
- с ЕС - делегация РОссии снова в ПАСЕ, Франция и Германия напряглись по поводу высказываний Зеленского-Трампа, Макрон начал напрямую договариваться с Пуйлом...
В замен пришлют очередного невнятного дипломата, которому больше интересна не борьба с РФ, а карьера и дизайн будущего дома.
Так, зебил, родятся сплетни.. а, забыл, зеленпоц за полгода в 86 раз разбогател, но всё в авшторы вывел и трумпу Украину сдал...
Теперь все стало на свои места, вот умеешь же все разложить по полочкам.
А в отставку Волкер подал потому, что именно он организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.
Что значит не давил? Трампу достаточно было намекнуть и Зеля сразу встал бы в положение готовности - "Чего изволите-с!"
Очень странная сложилась ситуация - гибридная.
Весь мир знает что россия агрессор но пути решения предлагает такие будто бы это внутренний конфликт.
И что дальше?
Гибридность это тупик.
Это что бы вы понимали к примеру как гибртдная реальность сложившаяся в Украине.
Все знают что и кто ворует и об этом говорят по телевизору потому что у нас демократия и дальше ничего не происходит.
Т.е. не нужно все усложнять. Все данво очевидно, что мы имем дело с замороженным конфликтом, все ждут пока ***** ласты склеит. Боятся его беспокить. Сегодня никакие решеня недадут нужного резульата. Все рассостся само собой, как это было при распаде СССР.
А у нас не замороженный.
К примеру в Грузии на линии разграничения вообще нет грузинских военных.
А у нас ты предлагаешь называть конфликт замороженным при продолжвющихся военных действиях при постоянно существующей угрозе перехода в полномасштабную агрессию?
И так до какого то мифическоро конца путина?
А что произойдет после его конца?
Будет не путин а ******?
И ?
Что ?
Если смотреть на план путина по восстановлению ссср или созданию ссср 2 то становится понятно почему.
Для Грузии и Молдовы эти конфликты это якоря.
На нашей стране другой этап плана.
Ему нужна вся Украина.
С момента получения контроля над Украиной ссср 2 будет восстановлен.
У ольгинских троллей?
Судя по тому как модер оперативно удаляет поедупреждение об этом это так и есть.
Кроме как предраться к названию путина у тебя возражений нет как я понимаю.
Видишь как бывает если называть все своими именами.
Вот и чудесно.
Попер по методичке своей.
Молодца.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
2019-09-27
Данилюк уходит? Шум ни о чем...
Шум вокруг отстранения Данилюка - это та же самая дымовая завеса призванная хоть как то укрыть от общественности и отвлечь внимание от катастрофических провалов самого Зеленского. Что решал и чем был этот человек на посту секретаря СНБО, который возглавляет сам Зеленский и состав которого состоит на половину из сотрудников президентской администрации? Ничего. Чем он там был? Всего лишь жалкой ширмой прикрывающей дичайший непотизм и не профессионализм самого Зеленского и его команды.
Чем отличился Данилюк на этом посту? Затопленным Закарпатьем и поисками дверей в таинственную комнату?
За четыре месяца своей деятельности он даже не интересовался ни разработкой оружия, ни ситуацией в зане конфликта. Именно при этом "секретаре" руководителями разведывательных структур становились налоговики и бухгалтера. при нем руководителем "Укроборонпрома" стал минотарный акционер российского "Сбербанка".
Зеленский вычеркнул его из списка делегации в США ? Вообще то секретарь СНБО в отсутствие президента берет на себя исполнение его функций по СНБО и покидать страну права не имеет. Ни Богдану, ни Коломойскому он не мешает. Уйдет он или останется - это не важно.
Вывод: Свыня - патриот и спаситель
2. Трамп и Зеленский скрыли свой разговор.
Вывод: Клован сдает Украину
Смотрите не перепутайте!
Нельзя нашей стране кого-то поддерживать так открыто, потому что наша страна целиком и полностью зависима от США.
И это же надо так умудриться порохоботам, что обвиняют во всем опять Зеленского.
Зеленский - неопытный политик, однако выкручивался из этой нелепой ситуации довольно мастерски, стараясь не обидеть ни демократов, ни республиканцев.
А ситуация эта нелепая из-за наших недальновидных, если не сказать больше - тупых, действий порошенковской команды.
Наоборот эта опция борьбы с коррупцией позиционировалвсь как антипорошенковская как борьба с коррупционером порошенко на волне кторой Зе и стал президентом.
Разве пОслица не крышевала коррупцию?
Прямо оруэловщина классическая.
Молодца.
Официально же, власти Украины не поддерживали ни одну из сторон . Ваше зебобики , желание "насолить " старой власти , выглядит уже маниакально . Мания преследования называется - паранойя . .
Устал старина Волкер работать с непоследовательними неадекватами.
Про Пу молчу, ему давно пора в Кащенко, в "мягкую камеру".
вы сделали это вместе - и пока что ничего хорошего, кроме возвращения на реально голубой экран Г+Г тупых "сватов" для зеботвы, что назвать позитивом могут только у хйла и местных подхйловников
а чего тут некоторые устроили плач ярославны "на кого ты нас барин покинул, всё пропало" вообще не понятно, почти, непонятно, неужели отношения между странами, да ещё с такой страной как Америка зависит от воли одного человека?
А может даже это не случайность, а так и задумано.
Чим менше таких "друзів" - тим краще для України.
Залишається ще поставити у стійло ублюдків і підбарижників. А то геть розперезались.
Будуть і ягідки коли почне спливати все говно.
Барига вже крутиться як в'юн на сковорідці.
Непосредственной угрозы американо-украинским отношениям нет, и в краткосрочной перспективе статус-кво, скорее всего, сохранится. Зеленскому придется публично оставаться в стороне от внутренних споров в США.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/expert-qa-hows-the-us-ukraine-relationship-after-new-york/