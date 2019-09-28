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 Політика України, За кордоном
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Все про:відставка (562) США (5524) Волкер Курт (474)

 Волкер подав у відставку, - джерела

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку наступного дня після публікації доповіді співробітника спецслужб США, в якій ідеться про приховування Білим домом дзвінка між президентом Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

Першою про відставку Волкера повідомила газета Університету штату Аризона The State Press. Волкер є виконавчим директором Інституту міжнародного лідерства Маккейна при цьому університеті.

Представник університету підтвердив відставку Волкера в п'ятницю і сказав, що не може говорити про його майбутнє в навчальному закладі, тому що університет не коментує кадрові питання.

У п'ятницю Волкер зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, щоб оголосити про свою відставку, пише газета.

У Держдепартаменті поки не коментували інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150941
 
   
 Топ коментарі
 
Це погано.
Не хоче працювати або із ЗЕ, або з Трампом. Або з ними двома.
Тяжко буде Україні. Нас фактично штовхають в обійми фуйла.
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зеля мастерски рушит всю систему обороны, что построил петя...
в этом и есть его основная миссия )))) вот за это 73-тьи и голосовали
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порівняй армію, якулишив янік, і яку лишив Петя.
чому ж зелєбоби настількі тупеньки...
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А Зеленский то при чем? Думаешь он ушел из-за него? Пфф... типичные порохоботы
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тебе даже не чего думать шо отвечать - ну ты и - наглая морда)))))))))
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жадность коломойского приведет его не в ростов, а в ад
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интересы бени это попутно.
основной заказчик у зели - путя
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Курва ... Мабуть єдина людина з американського вищого ешелону влади який реально знав ситуацію на фронті і хто такой *****, дуже шкода ..
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Як по-моєму, так постать Волкера не дуже однозначна. Якось віш шарахався із сторони в сторону. То наче на стороні України, то явно х-лу підспівує.
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Согласно минским соглашениям с террористами отправлен на пенсию 😁 😇
Чмо одолбаное
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"хуже уже не будет". С таким лозунгом инфантильная Зе масса шла на выборы...

итог за 3 месяца (и это только в международных делах):
- МВФ- денег нет, делегация уехала
- С США - помощь остановлена, Украина втянута в скандал, украинского посла нет... Курта Волкера теперь тоже нет.
- с ЕС - делегация РОссии снова в ПАСЕ, Франция и Германия напряглись по поводу высказываний Зеленского-Трампа, Макрон начал напрямую договариваться с Пуйлом...
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Ага - высрал шо "не ожидали захвата Крыма". Это как бы ПВО "не ожидала" шо в их сторону направится вражеский самолет. А если еще и выпустит ракету, то штаны сразу становятся гораздо тяжелее бронежилета Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 2970
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Да...Жаль конечно...Ну а шож вы хотели...Сейчас не в моде оборона-сейчас смотрят как бы побыстрее сдаться,и чтоб от ответственности уйти,скинув вину на "наріт"...А жаль...имели шанс ...
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Це було очевидно, після розголошення того, що саме Волер надав Джуліані інфу про людину в оточенні Зе для розмови
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хтось знає чого Свыночолий ховається від слідства і уникає допитів?
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Очень жалко. Мне кажется Волкер по настоящему переживает за Украину и ненавидит российский шовинизм.
В замен пришлют очередного невнятного дипломата, которому больше интересна не борьба с РФ, а карьера и дизайн будущего дома.
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Ага. "Переживає" за Україну. Недоїдає. Ночами не спить і страждає від нервового проносу. Америкоїди так переживають за нас, як і ми за них
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В омериганському політикумі є лише особисті інтереси, лоббі інтересів мільярдерів та трішки так званих "національних інтересів". Говорити про якісь емоції, прихильність заокеанського (як і гейропського) політика до України, яка керує його вчинками - це все одно, що запідозрити силіконову вагіну в любові до власника
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Компания Рошен,в тоже время,способствовала уничтожению КРУПНОЙ партии боеприпасов к советского калибра на складах Калиновки и под Харьковым и Т.д.Всего то 5 складов.
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Та не, там зельман партизанил...снимали сценку про зою космодемьянскую с поджиганием...местные жители балаклеи сами мне рассказывали, мол, юзик под проволкой поолез и поджег. А нынешний президент членом искры высекал...
Так, зебил, родятся сплетни.. а, забыл, зеленпоц за полгода в 86 раз разбогател, но всё в авшторы вывел и трумпу Украину сдал...
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Теперь Трампушке никто не помешает слить Украину в унитаз.. Полет нормальный, - падаем..
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У него есть пол года, - более чем достаточно для слива безвольной зеленой Украины!
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если Петя неуспел слить за 5 лет, то уже никто не сможет этого сдалать.
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Зе (беня) талантливый, у него получиться.
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Поздоровляю Зекоманду, ви позбавили Україну від друзів, які її захищали. А Волкер був "однієї крові" з Маккейном
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скажи спасибо Пете спасибо за длинный язык своего дурака Луценко.
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А, так то клятый Луценко трепался с Трампом по телефону! А то ведь напали все на молодого перспективного президента по чем зря!
Теперь все стало на свои места, вот умеешь же все разложить по полочкам.
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Еще одна победа молодой команды реформаторов, браво!!!
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Я рад. Ничего этот полезный идиот Волкер для Украины не сделал. Да, он решил одну проблему - свою, в личной жизни, женившись на грузинской журналистке.
А в отставку Волкер подал потому, что именно он организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.
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судя по всему Волкер оказлся не в то время, не в том месте. Может еще на этом заработал....
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Та не, они меняются, регулярно))) ну ещё и бутылки
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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Что значит не давил? Трампу достаточно было намекнуть и Зеля сразу встал бы в положение готовности - "Чего изволите-с!"
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Теперь Спецпредставителем Госдепартамента станет Сурков. Тьфу, не так. Surkov. Так правильно.
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Зато землі оказался ивовремя и в нужном месте...
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можливо з подачі Трампа, дає зрозуміти що підтримки більше не буде . хай блазень з ****** сам домовляється! я не підтримую блазня- профан повний,але Трамп виявився ще те *****!
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Данилюк, Волкер.... Пора Зеленському купувати хатинку в Ростові...
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Волкер давно свою миссию выполнил, показал всему миру кто агрссор, больше от него ничего не завсилио. Случайно оказался в дерьме полсе заявлений дебила Луцнеко от которых он теперь отказывается. Йвавич тоже это оценила....
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Ну предположим что мир не знал кто агрессор а Волкер раскрыл миру глаза и что дальше?
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можно надеяться на какое то человеческое сопереживание.
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У меня как раз была закладка на статью но там много букв поэтому напишу своими словами.
Очень странная сложилась ситуация - гибридная.
Весь мир знает что россия агрессор но пути решения предлагает такие будто бы это внутренний конфликт.
И что дальше?
Гибридность это тупик.
Это что бы вы понимали к примеру как гибртдная реальность сложившаяся в Украине.
Все знают что и кто ворует и об этом говорят по телевизору потому что у нас демократия и дальше ничего не происходит.
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"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)
Т.е. не нужно все усложнять. Все данво очевидно, что мы имем дело с замороженным конфликтом, все ждут пока ***** ласты склеит. Боятся его беспокить. Сегодня никакие решеня недадут нужного резульата. Все рассостся само собой, как это было при распаде СССР.
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Замороженный конфликт это в Молдове и в Грузии.
А у нас не замороженный.
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В твоей гибридной реальности которой не существует для людей?
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это уже почти свершившийся ФАКТ! Минск ничего не решает, переоворы почти не ведутся.
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Ты понимаешь что такое замороженный конфликт?
К примеру в Грузии на линии разграничения вообще нет грузинских военных.
А у нас ты предлагаешь называть конфликт замороженным при продолжвющихся военных действиях при постоянно существующей угрозе перехода в полномасштабную агрессию?
И так до какого то мифическоро конца путина?
А что произойдет после его конца?
Будет не путин а ******?
И ?
Что ?
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Нас отличет от Грузии и Молдовы только санции *****! Есди их убрать, будет одно и тоже.
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Нас отличает то что путина устраивают замороженные конфликты в этих странах.
Если смотреть на план путина по восстановлению ссср или созданию ссср 2 то становится понятно почему.
Для Грузии и Молдовы эти конфликты это якоря.
На нашей стране другой этап плана.
Ему нужна вся Украина.
С момента получения контроля над Украиной ссср 2 будет восстановлен.
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тут ты и попался кацапчик, у нас ***** никто не наызвает путиным.
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У кого это у вас?
У ольгинских троллей?
Судя по тому как модер оперативно удаляет поедупреждение об этом это так и есть.
Кроме как предраться к названию путина у тебя возражений нет как я понимаю.
Видишь как бывает если называть все своими именами.
Вот и чудесно.
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

2019-09-27

Данилюк уходит? Шум ни о чем...

Шум вокруг отстранения Данилюка - это та же самая дымовая завеса призванная хоть как то укрыть от общественности и отвлечь внимание от катастрофических провалов самого Зеленского. Что решал и чем был этот человек на посту секретаря СНБО, который возглавляет сам Зеленский и состав которого состоит на половину из сотрудников президентской администрации? Ничего. Чем он там был? Всего лишь жалкой ширмой прикрывающей дичайший непотизм и не профессионализм самого Зеленского и его команды.

Чем отличился Данилюк на этом посту? Затопленным Закарпатьем и поисками дверей в таинственную комнату?
За четыре месяца своей деятельности он даже не интересовался ни разработкой оружия, ни ситуацией в зане конфликта. Именно при этом "секретаре" руководителями разведывательных структур становились налоговики и бухгалтера. при нем руководителем "Укроборонпрома" стал минотарный акционер российского "Сбербанка".
Зеленский вычеркнул его из списка делегации в США ? Вообще то секретарь СНБО в отсутствие президента берет на себя исполнение его функций по СНБО и покидать страну права не имеет. Ни Богдану, ни Коломойскому он не мешает. Уйдет он или останется - это не важно.
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1. ***** и Свыня скрывали свои телефонные терки от загалу...
Вывод: Свыня - патриот и спаситель
2. Трамп и Зеленский скрыли свой разговор.
Вывод: Клован сдает Украину
Смотрите не перепутайте! Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 4756
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Все логично. Если позеневшая Украина не желает сопротивляться российской агрессии и предлагает снова дружить с мышибратьями, то почему американский гражданин Уолкер должен воевать за Украину?!
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ольгинец, у тебя ус отклеелся.
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это уже анаконда? кто там почитывает консерву пономарио?
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Зеленский умница. Кремлядские либералы в лице Радзиховского исходят на гамно.
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а любому из команды зелёного овнеца хоть бы хрен, катается по миру и шаурму в лесу проглатывает.
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Хотелось бы, чтобы тех, кто так рьяно поддерживал в США в свое время демократов хорошенько за это наказать.
Нельзя нашей стране кого-то поддерживать так открыто, потому что наша страна целиком и полностью зависима от США.

И это же надо так умудриться порохоботам, что обвиняют во всем опять Зеленского.
Зеленский - неопытный политик, однако выкручивался из этой нелепой ситуации довольно мастерски, стараясь не обидеть ни демократов, ни республиканцев.
А ситуация эта нелепая из-за наших недальновидных, если не сказать больше - тупых, действий порошенковской команды.
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Сытник не входит в порошенковскую команду.
Наоборот эта опция борьбы с коррупцией позиционировалвсь как антипорошенковская как борьба с коррупционером порошенко на волне кторой Зе и стал президентом.
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Он назвал вещи своими именами.
Разве пОслица не крышевала коррупцию?
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во-первых он уже отказывается от своих слов. во-вторых правда не всегда нужно, что толку если горить женщине что у нен ноги кривые. Никто этого нн хочет знать.
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А пОслица крышующая коррупцию под видом борьбы с ней это антикоррупция.
Прямо оруэловщина классическая.
Молодца.
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Ну такую чепуху пишешь ... За что - наказать .? За посты в фейсбуке .?

Официально же, власти Украины не поддерживали ни одну из сторон . Ваше зебобики , желание "насолить " старой власти , выглядит уже маниакально . Мания преследования называется - паранойя . Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 9519 .
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Волкера достал Дони своими приколами, а тут еще у нас появилась его мини-копия.
Устал старина Волкер работать с непоследовательними неадекватами.
Про Пу молчу, ему давно пора в Кащенко, в "мягкую камеру".
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как там эта припадочная Моника Зелински, не икается ей, интересно...
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считаю при полномасштабной войне на предке должны быть одни зебилы. нужно отвечать за свой выбор
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Юга и Пораженко-агенты ФСБ .Это с их подачи разгорелся скандал и Украина оказалась один на один с Путлером без поддержки США.Это они предоставили Трампу недостоверную информацию про сына Байдена ,от которой теперь открещиваются.
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если так дальше пойдёт, то можно дойти до ...страшно подумай-те кого
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зебилы, не забываем - вы со своим Вошьдём отвечаете за всё происходящее в Украине и связанное с Украиной..
вы сделали это вместе - и пока что ничего хорошего, кроме возвращения на реально голубой экран Г+Г тупых "сватов" для зеботвы, что назвать позитивом могут только у хйла и местных подхйловников
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я думаю у него с работой проблем не будет, стаж, образование, рекомендации
а чего тут некоторые устроили плач ярославны "на кого ты нас барин покинул, всё пропало" вообще не понятно, почти, непонятно, неужели отношения между странами, да ещё с такой страной как Америка зависит от воли одного человека?
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От этой отставки выиграет только россия и в этом заслуга Трампа.
А может даже это не случайность, а так и задумано.
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Волкер в послденее время ничего не решал.
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Вы сделали это вместе правда зебилы У Украины практически не осталось международной поддержки Одним махом испортили отношения с ведущими странами мира ФРГ Франция и США Вот куда еще наш ********** полетит чтоб испортить отношения Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 953
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Так - ми зробили це разом!......... Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 7492
Чим менше таких "друзів" - тим краще для України.
Залишається ще поставити у стійло ублюдків і підбарижників. А то геть розперезались.
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Просто Волкер в нервовому шоці після політики Зеленського... Він прдумав: "Як з цим клоуном можна щось спільно робити для оборони від ***** і його орків...?"
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Це лише квіточки...................... Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 172
Будуть і ягідки коли почне спливати все говно.
Барига вже крутиться як в'юн на сковорідці.
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There's no immediate danger to the US-Ukrainian relationship, and in the short-term the status quo will likely hold. Zelensky will have to stay on the sidelines publicly in internal US disputes.

Непосредственной угрозы американо-украинским отношениям нет, и в краткосрочной перспективе статус-кво, скорее всего, сохранится. Зеленскому придется публично оставаться в стороне от внутренних споров в США.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/expert-qa-hows-the-us-ukraine-relationship-after-new-york/
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это и так ясно, не обращай внимниния на наших порохоботов, у них раборт такая.
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Одна телефонна розмова між Трампом і зелєпукіним народила міжнародний скандал!!! Ось до чого може призвести тупость і не підготовленість людини яка в політиці ДЗЕРО!!! Далі буде!!!
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