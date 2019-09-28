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Все про:Конгрес США (283) США (5524) Помпео (142)

 Конгрес США повісткою вимагає від Помпео надати документи, що стосуються України

Керівники відразу трьох комітетів Палати представників надіслали держсекретареві США Майку Помпео повістку про обов'язкове надання документів, зокрема звернень Дональда Трампа і Руді Джуліані до українського уряду, які глава Держдепу мав надати ще раніше.

Законодавці зазначили, що подальше зволікання чи відмова розцінюватимуться як обструкція розслідуванню Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця повістка видана Комітетом у закордонних справах після консультацій з Постійним комітетом з питань розвідки, а також Комітетом з питань нагляду та реформ. Документи, надання яких вимагається офіційною повісткою, мають стати частиною розслідування з питань імпічменту та будуть розподілені між комітетами. Недотримання вами вимог або відмова у виконанні повістки стануть свідченням перешкоджанню розслідуванню Палати представників з питань імпічменту", - зазначається в листі.

При цьому нагадується, що перший запит Конгрес надіслав Помпео ще 9 вересня.

"Ми попросили вас подати ці документи до 16 вересня 2019 року. Ви не виконали запит комітетів. 23 вересня 2019 року Комітети надіслали повторне повідомлення, у якому наголосили, що ми розглянемо примусовий процес, якщо ви опиратиметеся нашому запиту. Ми попросили вас надати ці документи до 26 вересня. Ви знову не виконали цього", - наголошується в листі.

Остаточний дедлайн для держсекретаря США встановлений 4 жовтня.

"Ваша тривала відмова в наданні запитуваних документів не лише заважає нашим комітетам повністю розслідувати ці питання, але й погіршує здатність Конгресу виконувати свої конституційні обов'язки щодо захисту нашої національної безпеки та цілісності нашої демократії", - попередили законодавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо допомогти Зеленському подолати корупцію в Україні, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150939
 
   
 Топ коментарі
 
попала Украина под етот бипартизанский американский срачь.
ну ничего - епоха клованов не на долго....
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Плохая новость.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уходит в отставку, сообщает телеканал CNN.


Наверное нужно сказать спасибо Зеленскому.
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та не причем тут зеля на самом деле, сопля она сопля и есть - ни больше и не меньше.
просто все, хоть немного вменяемые, валят.
с рыжим дураком работать? - себя не уважать....
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Доба на Донбасі: один загиблий та 24 обстріли

#деукраїнськісанкціїзаобстріли?
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Пане президент України, ви вимагаєте (ли) санкцій від Європи та США, 3 питання:
- #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли?
- За добу 24 обстріли та один вбитий - скільки український бюджет понесе витрат за одну добу обстрілів, каліцтв, вбивств?
- чому уряд дзеркально обстрілам/каліцтвам/вбивствам не стягує з агресора матеріальні збитки на користь бюджету України?

Дякую
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Не буде нічого.
Хоч скільки москалі вб'ють.
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Если ранше американцы не знали где находится Украина, то сегодня они это выучили наизусть. Хорошо это или плохо время покажет.
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разочарую наверное - никто ничего не выучил, кроме слов Украина, коррупция и импичмент...
глобус замахается крутится, когда они Украину там искать будут...
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Ну, твоя антиукраинская позиция вполне всем ясна уже, так что можешь более не повторяться. Обычный бот-псевдопатриот)
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если ты и правда в Украине, то я не удивляюсь почему клован...
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Какая-то узколобое переругивание, как будто кацапы на кухне между собой по ночной пьяне разговаривают.
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Теперь есть причина и американцам взяться за Свыночолого Мародьора.. Не только Неньке гадил, засцянец, а и мировому гегемону
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Мотают половой тряпкой Моникой Зелински во все стороны, успевая ею пол вытерать, а зебил все Пороха вспоминает и плачет от злости))))
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Окупанты-терористы рахи долбитесь в очко:"Зеленский сказал" В американском учреждении по национальной безопасности и внешней политике и особенно в Конгрессе США достаточно людей - и демократов, и республиканцев - которые понимают, что в наших национальных интересах очень важно поддерживать независимую, демократическую и свободную Украину в этот критический момент""
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дожили, новое слово все чаще и чаще в новостях - ukrainegate
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а если серьезно - идиотичнее выбора сложно и представить
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хотя мы тоже плотно идем за вами вторым номером - в затылок практически дышим....
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Молодец Зеленский! Зашевелились гаранты по Будапешту!
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"МАлАдец", не те слово. Ми залишилися, завдяки Вовочці сам на сам з гарантом по Будапешту! "Российская Федерация, ... подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины"
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Гарантами по Будапешту выступили США и Великобритания, а не Франция с Германией.
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Ага, "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают ..." То як, яого вартий той договір, підписаний з кацапами?
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Слова из песни не выбросишь, и за паРашку разговора совсем нет, там диагноз давно всем известен, разговор о том что США и Великобритания должны разруливать ситуацию, как стороны подписавший меморандум, а не Германия с Францией, которые никаким боком его не касающиеся.
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Я про те, що всі вже плюнули на цей договір. " Они нам ничего не должниы" Кацапи, стоячи, аплодують "геніальному дипломату" Моніці Зеленські
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Питерки три перовые войте!Пишут:"Зеленский абсолютно прав, говоря, что он не хочет участвовать в выборах в США."
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