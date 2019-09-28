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Все про:Укравтодор (178) Новак Славомир (40)

 Рішення про відставку обговорили з прем'єром кілька тижнів тому, - ексглава "Укравтодору" Новак

Ексголова Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак повідомив, що рішення про відставку він обговорив з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком та міністром інфраструктури Владиславом Криклієм ще кілька тижнів тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТБ.

"Вони знали моє рішення про відставку. Політична ситуація змінюється, потрібні нові люди, я отримав нові пропозиції, тож це моє особисте рішення", - наголосив Новак.

Він пояснив, що сумує за своєю родиною, яка залишилася в Польщі.

"Кожні вихідні я їду. Моя донька вступила до медичного університету, мій син зараз у сьомому класі.

Я вже на цій посаді три роки, і, як ми порахували, я є керівником, що найдовше керує "Укравтодором" від початку створення цієї установи. Три роки лише, але це найдовше", - додав глава "Укравтодору".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150938
 
 
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О,так это польская kurwa была,с гросей неплохо видать поднялся этот деятель на наших драных дорогах.
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