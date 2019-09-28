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Все про:Байден (137) США (5524) Трамп (2071)

 "Я висушую болото", - Трамп опублікував ролик проти Байдена з кадрами з України

Президент США Дональд Трамп оприлюднив відео, в якому звинувачує свого потенційного конкурента на виборах-2020 демократа Джо Байдена в тиску на Україну в інтересах його сина Гантера.

Як передає Цензор.НЕТ, 30-секундний відеоролик Трамп опублікував у Twitter, підписавши його "Я висушую болото!"

"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони (влада України. - Ред.) звільнять прокурора, який розслідував діяльність компанії його сина", - говорить диктор за кадром.

Далі в ролику цитують самого Байдена: "Якщо прокурора не буде звільнено, ви не отримаєте. І ... (брутальна лайка, яку чутно на відео. - Ред.) його було звільнено".

"Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи хочуть відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їхні медійні шавки вдалися до брехні. Вони програли вибори (у 2016 році. - Ред.), і тепер вони хочуть виграти ці вибори. Не дозволь їм!" - йдеться в ролику.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хворий" конгресмен Шифф повністю перекрутив мою розмову із Зеленським, - Трамп

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150937
 
 
 Топ коментарі
 
Під ігарьвалєрічя ви лягли. І Україну підклали 73%
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Поки країна перетворюється на квартал 95 ігарьвалєрічь отримує реальний профіт обростаючи енергетичними компаніями.
Зробимоцещераз нам для ігарьвалєрічя ніц на шкоди
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Найс ЗЕбилы...а тем временем папа Беня начал активный грабёж страны....Ну что ЗЕбилы вам теперь вообще нет другого выхода как визжать про Петю..Побьед от ЗЕмародёров точно не будет...
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Только проблем с США Украине для полного счастья не хватало. При этом никто из американских политиков спасибо не скажет. А вот как-то побольнее пнуть вполне может. Весь народ. Или забить на "токсичную" для них Украину. Это или глупость, или что-то похожее на действия Легитимного в 2013 году с подписанием ассоциации с ЕС.
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трампу уже ничего не поможет..он уже проиграл
Байден cледующий Презедент США
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А шо у байдена є 1+1? Що ви його вже президентом зробили?
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А в додачу хай забирає Богдана і Разумкова.
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Трамп красава. Дав атвєтку тою самою палицею, звинувативши байдена(у свій час офіційного високопосадовця) в тиску на іншу державу під дією якого звільнили генпрокурора. Цікаво чи будуть а ери обирати із двох г чи наступним президентом сша буде не із цих двох. Тут безперечно коломойський пригодився б обом цим зашквареним
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Да ну? А Уоррен и Сандерс на это уже согласились?
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Почему то вспомнился "Карлсоншвили". Которому Трамп якобы обещал 1трлн долларов помощи во время очередного "100500 майдана"
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Трампа только одно может спасти, это остановка строительства "Северного потока - 2".
Люди в США не любят Россию и на этом надо выезжать, я думаю такой должна быть победная стратегия на президенских выборах в США.
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Люди в США считают деньги в собственном кармане, которых за 3 последних года прибавилось. Экономика на подъеме, безработица снизилась, и, наверное, 95% никогда не слышали о северном потоке - 2.
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Ты мне будешь раскачивать, жителю США.
Твой бред это тупо вымысел и не соответствует действительности.
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Лови, "житель США". Переводить надо, или сам разберешься?

"The S&P 500 has gained 39 percent since its close on November 8, 2016, aided by Trump's tax cuts and deregulation. The benchmark average has set 102 records since Election Day, and Bank of America predicts the good times will keep rolling, at least for now."

https://www.foxbusiness.com/markets/trump-stock-market-miracle-on-wall-st
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Жека Восьмеркина,даже если допустить что он знает английский,не факт что он поймет смысл вами написанного.
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"Индекс S&P прибавил 39 процентов с момента окончания торгов 8 ноября 2016 года, благодаря уменьшению налогов и дерегуляции Трампа. Его среднее значение установило 102 рекорда со дня выборов, и Bank of America предсказывает, что хорошие времена будут продолжаться, по крайней мере в ближайшее время."

Т.е. фондовый рынок растет и экономика на подъеме.
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Прям пикейные жилеты.Трамп это голова и Байден голова. Им палец в рот не клади.
Вам самим то не смешно?
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Тоесть трамп пользуется хорошей репутацией у простого американца? Скандал с давлением на зелю повлияет на рейтинг трампа или нет?
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2 дня назад было 53%. Вообще, американское общество очень сильно поляризовано. Республиканцы поддерживают, демократы не поддерживают, независимые думают. В общем, все как всегда. Пока трудно сказать, как аукнется этот скандал, но на его фоне республиканцы собрали уже $13 миллионов пожертвований.

https://www.breitbart.com/politics/2019/09/24/rasmussen-poll-donald-trump-approval-rating-jumps-to-53-percent-highest-in-five-months/
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Какой то навал ботов, пора бы банить их уже.
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Для підняття настрою:
"Маленького хлопчика, років чотирьох-п'яти, дідо з бабою вкладають спати; батьки відпросились провести вечір удвох...
Дідо - не баба, байки з полови мотуз плести не буде. І, аби зацікавити хлопця, розповідає йому історії про козаків, татар, підступних ляхів, турків, жорстоких яничар, злодіїв-циганів... ну і про вельможного султана та про його гарем...
Хлопчик уважно це все слухає... спати він, ясна річ, тепер вже точно не скоро вляжеться. Та й каже, мрійливо, вголос:
- І я теж хочу мати багато жінок; наприклад, зо п'ять! Одна буде мені готувати їсти, інша - буде співати і танцювати, ще інша - буде мене купати...
- ... а ще одна - буде вкладати тебе спатки, - підтримала дитячі фантазії бабуся...
- Ні-ііі, бабцю! Я завжди буду спати тільки з тобою!
Голос у бабусі затремтів, а очі наповнилися сльозами...
- Нехай Бог благословить тебе, мій скарбику! Але хто ж буде спати з твоїми п'ятьма жінками?
- А нехай сплять з дідом!
Тепер вже у дідуся голос затремтів, а в очах застрибали бісики...
- Нехай Бог благословить тебе, мій скарбику!..".Оповів Любомир Коваль.
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Отличный ролик. Надеюсь, будут крутить по ТВ, а не только в Твиттере.
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Зеля тоже болото осушает. Вопрос-кто кого заразил?
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Лютые новости от Ивана Лютого «Поздравляю жителей Прилук! Вы зробили це разом!!!British American Tobacco из-за непредсказуемости правительства Украины переносит офис из Украины в Румынию.Голосование по 210 округу г.Прилуки
"Слуга народа" - 49,5%
Мажоритарка - Пахомов Д.А. (Слуга народа) - 37,2%.Многие так до конца и не поняли, какой пи@дец случился с переездом "табачки" ВАТ в Румынию. В Киеве был главный офис региона "Восточная Европа" - это 12 стран. ВАТ не ушла в 2004, и в 2014, не ушла во время войны. Но сейчас их реально что-то напугало в действиях новой власти.
Вместо увольнения Богдана и устранения Коломойского, в отставку идет Данилюк. Я не знаю какие еще надо доказательства, чтобы наріт наконец прозрел и увидел коломийзацию страны.То есть, Порох был абсолютно прав, говоря на выборах про марионетку.
Все будет Украина! Я узнавал.... Слава Украине!
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Люди в США не любят Россию и на этом надо выезжать, я думаю такой должна быть победная стратегия на президенских выборах в США.
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Людям в США абсолютно пофиг на Россию как и на любую другую страну, им в США всего хватает для счастья. И кстати в США уже очень много русских, которые там живут постоянно. Например в Майами. Там всем хорошо и никто особой ненависти не испытывает ни к кому.
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не пиши бред. 95% американцев глубоко насрать и на Россию и на Украину, вот на что им не насрать так это на собственные задницы. Более того, если провести соцопрос то выяснится что процентов 75% американцев будут считать что Украина и Россия это одна страна.
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Ты наверное ну ооооочень мудр если за 75 % амеров расписался, интересно только как у тебя череп твой от такого эпического «ума» не треснул?
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доня жжет - вроде Президента выбирали - оказался ассенизатор....
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пусть рыжий обьяснит свою, никому непонятную, любовь к *****...
и если обьяснение будет удовлетворительнм - от тода пусть сам себя в задницу и целует, если согнется...
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Идите за ответом к либералам, это они через пропаганду своих ручных СМИ распылили эту ложь, и кстати, они реально любят Путина, они обожают также и Хасана Рухани, и еще многих таких же.
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Какой английский-это нищета-"украв бы и втик"-по духу-шелупонь совка-нынче сахарная вата зомбирована 5-м аналом за шоколадку-косточку с барского стола барона-рейдера народного добра,недр,земли.Питерасы-короче,дерущие глотки,как шакалы за мажоров бывших социалистов-комуняк скорумпировавшихся и грабящих всё на своём пути,чтобы хоть как-то соответствовать своим диктаторам типо мадуры,потроха,ассада.
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Почему круглую пиццу кладут в квадратную упаковку?Нелепое прошлогодне бахвальство Байдена перед Трампом,типо(я круче тебя,я ворочаю мирами вот как в Украине все порешал мильярдами,теперь ты никто-хрен достанешь),сыграло с Байденом злую шутку!Видео !На 51-ой мин. Байден четко сказал: "Уберите Генерального прокурора-Дам миллиард долларов помощи от США Украине..."Мог ли гоноровый Трамп ответить на вызов?Не мог,но фортуна помогла- появляется Зеленский, становится Президентом Украины и Трамп его спрашивает про украинское дело Байдена, потому что выяснил, что по этому корупционному делу, расследовавший его Генеральный прокурор Украины-уволен и там не все так чисто-не только прокурора уволили,но и дело по коррупции "Бурисмы" закрыли,а сын Байдона- один из директоров Злочевского оправдан.И всё это лишь потому что Байден миллиард дал таки Украине.Что это- "Бурисма" крышуется самим Байденом?Выходит,что Да! А кто-же тогда дал поручение Генеральному вести это дело? Нетрудно догадаться, что Петр Порошенко, чтобы шантажировать Байдона и легко просить миллиарды помощи от США.ОК, но законно ли это решалово со стороны Закона, если деньги США выделялись Украине на борьбу с коррупцией и защиту от агрессии, а не грубый откуп, и розпил между своими?.Думайте,ведь точку в этом деле должны поставить рано или поздно опытные специалисты по поручению Конгресса и очко пусть жим-жим теперь у тех, кто решал собственные дела за счет других не только в Украине,но и в Америке.Главное-новые власти к этому руку не прикладывали.
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болото бездонне зацвіло, й тепер зеленою пліснявою покрилось.
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Очень хорошая комбинация получилась. Козырь в рукаве - это попытка влиять на выборы в США со стороны Украины. Как говорят - это залет, боец! Но этот залет берегли, хотя были публикации в СМИ, но их, мягко говоря, вообще не хайпили (чудное слово!). До сего дня это дерьмо не всплывало. и всплыло как раз вовремя.
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А Трамп не такой уж и дурак! Через своего человека подкинул идеею демократам по телефонному разговору, демократы на эту наживку клюнули и теперь раздувают скандал. Импичмент так или иначе но сенат заблокирует, тут опасаться нечего, а вот Байдену от разборок не отвертеться - одно дело затевать и совсем другое дело использовать свое служебное положение. К тому же Джулианни вчера обнародовал инфу, что у него есть доказательства о влиянии Украины на выборы 2016г. - думаю это звенья одной цепи и в итоге Трамп может въехать на боевом коне в белый дом на второй срок- хитрый каналья!
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замечательная теория - вам бы книги писать, начальник...
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Звучит реально. Если это так, то та команда Трампа которая разработала план, настоящие профи ))
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"13 миллионов баксов, 8536, 8537, 8538- еще де ять тысяч ведер болота, и Золотой ключик у нас в кармане! 8539, 8540...( с) - Детский фильм, " Приключение Бурратино".
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і шо..тепер Зеленський буде президентом США
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Так чого доброго і до оприлюднення реальних матеріалів стосовно злочину з МН-17 дійде.
Тоді баризі не поздоровиться.
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Любитель пуйла осушает болото , наделанное пуйлом же, губами ?
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Трамп дал США миллионы рабочих мест и работает реально на интересы своей страны. Вряд ли с импичментом прокатит.
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Народ у нас впорядке и работать работает а нужно и землю свою защитят и защищают !!! А вот ***** реально запарило где проблема там везде суки кгб уши торчат --нефтедоллары многих подкупают и тог да тот же ЕС и вашим и нашим а сейчас еще и амеров приплели !!!
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Жаль что рыжий просрал ЯО так бы сидели все на жопе и невтягивали нас в авантюры суки "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины - Цензор.НЕТ 454
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Думаю так.... В України був шанс, але чисто не фортануло країні.... коли замість Чорновола ми обрали комуняку Кравчука .... Через 30 років ми прийшли до того, що могло відбутися ще в далекі 90 сті.... Тільки вже без частини територій, з розваленою економікою, з купою олігархів, з війною під боком...а головне з агресивною Росією.... Росія в 90-сті не була такою агресивною,тому було набагато легше вбудовуватися у західний простір.....

Проблема також і в народі... У нас половина населення хоче жити,як Росія, Казахстан, Білорусь... ...... інша половина-хоче бути як Європа.... Але ті і ті з одинаковим совковим мисленням....
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НЕсогласен!!! Тот кто был в Европе арканом в СНГ не затянешь !!! Это плешивое чмо нас держит руками зубами и ногами а хрен ему на все рыло мы в ЕС !!!
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Україна стала токсичною для всього цивілізованого світу...
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Сказал игорь белофф , это ооочень авторитетное мнение
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З нету:
В мировы инет-сети лучше не заходить. Я вообще не помню, чтоб так смеялись и издевались над Украиной, как сейчас, выкладывая фото перекошено- испуганного Зеленского. "Про*банная страна" - это открыто говорят о нас.
Как больно за страну..... КАК?! Как можно было выбрать это президентом в такой тяжелый для Украины момент?! Полное неумение держать удар. Полная прострация. Мальчик для битья....Pavlo Nuss
Встреча Трампа с Зеленским, как и было ранее мною сказано, лучше бы не состоялась. Мне стыдно и страшно за будущее с таким ....
Он своей тупостью втянул Украину в американский кризис, и только эти вопросы интересуют весь истеблишмент и СМИ.
Проблемы Украины с повестки сняты.Твое лицо, когда Трамп подбадривает тебя встретиться с чуваком, отжавшим Крым и ведущим против тебя войну всеми возможными средствами, и обсудить ВАШИ проблемы.
Другими словами, посылает тебя на....ЗЕбилы!
Ваш идол сказал в ООН,что агрессия России препятствует нормальному развитию Украины.
Теперь наконец понятно кто виноват во всех бедах украинцев?
Не Порох, а Россия. Вам так наконец-то понятно?
Он для вас пиарился и сваливал вину на Пороха. Заграницей уже говорит другое!
Ну хорошо, ладно. Допустим. Но как(!) среди евреев вы отыскали идиота ?!
Борис Прих
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Один долбень зіпсував стосунки з республіканцями (відверто підтримавши Клінтоншу).... Інший довбанутий пес геть зіпсував стосунки з демократами, а головне з Європою......

Поляки як входили в ЄС і НАТО, ні з демократами.... ні з республіканцями, ні тим більше з Європою.... не зіпсували жодних стосунків..... жодних скандалів... Тихо виконували свою домашню роботу по реформуванню країни, і в жодне лайно не вляпувалися.....Тому й отримали 100 ярдів допомоги, яку Захід потім їм вдало списав... Огризатися і скандалити (як у випадку з мігрантами) вже почали пізніше... Коли були в ЄС і НАТО, коли окріпли....

Ці уроди ще не в НАТО, і не в ЄС... а вже купа скандалів..... **** byat.... Ну чого так не фартить тій нещасній Україні із владою?.... Здається і словяни, як поляки.... але щось все не так.......Чи то народ у нас такий дебільний, і влада відповідна... Чи якась нездорова фата над цією країною?
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"отримали 100 ярдів допомоги, яку Захід потім їм вдало списав".

Може, тому вони і мовчали? Я б також мовчав, якби мені хоч "лимон" підкинули. А що вони дали Україні? Дали пуйлу загарбати наші землі? Так? Оті копійки, за які нам руки викручують, не рахуються. То таке....
---------------------------------------
хутін - ПУЙЛО!
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Країною править ОЛІГАРХІЧНИЙ КОНСЕНСУС!!!!!!!!!! Звідси усі проблеми країни..... Тільки за клас ОЛІГАРХІВ, який утворився при Кучмі, Кучму треба розстріляти !!!!!!

Чому польскі політики не можуть собі дозволити такі гучні скандали із Західними партнерами? Тому що їхня
політика не тільки діє в інтересах країни, вона ще й ВІДПОВІДАЛЬНАі ПРОФЕСІЙНА!!!!!!! А відповідальна тому, що добробут,достаток їхніх сімей, безпосередньо залежить від добробуту країни, її репутації.... Зарплату вони ж виключно з казни отримують?
Будуть десь недопрацьовувати, занадто скандалити і вляпуватися у неприємні скандали, буде мати Польща негативний імідж у Світі... Буде мати скандальний і негативний імідж... буде непрогнозованною....В не прогнозовану країну не йдуть інвестори.....Не йдуть інвестиції, відповідно рівень життя в країні падає , відповідно їхні особисті доходи також зменшаться...... Все взаємоповязано у них....

У нас все навпаки.... ПОЛІТИКА У НАС НЕПРОФЕСІЙНА... а головне БЕЗВІДПОВІДАЛЬНА!!!! Одні на прикормці у олігархів (як Зелінським з тим СЛУГОЮ УРОДА на прикормці у Коломойського)..... Інші - по вуха у власному бізнесі (як тойже Порошенко).... І що буде з країною, їм все ОДИНАКОВО.... Тому що їхні доходи не завязані на безпосередньому виконанні своїх обовязків політика... Вони також не повязані з реноме країни...її економічним чи соціальним станом.... Вони живуть окремим життям від країни і народу.... Їхні доходи тіньові і зовсім з інших джерел... а політика - це так... додатковий інструмент, щоб ПАБОЛЬШЕ СРУБІТЬ БАБЛА....або навіть взагалі, політика як хоббі і розвага... ШОБ ПРАСЛАВІТСЯ, ШОБ НА УЛІЦЕ І ПА ТЄЛЄКУ УЗНАВАЛІ.... Тому ми бачимо й результат того всього....
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Судя по ролику, болото это Порошенко!
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Дурко руде, ти не осушив болото, ти в ньому застряг по вуха!
------------------------------------
хутін - ПУЙЛО!
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Каша, мёд, дерьмо и пчёлы. Жлоб с белкой на башке опять чудит. Сам болото развёл, сам в него залез, а Украина его должна оттуда вытаскивать, расчищать ему дорогу убирая конкурентов? Не много ли он захотел за ничегонеделание, мелкие подачки не в счёт, и лабызания с "имперским" сцарём? Он оказался таким же мелким интриганом всеми силами держащимся за власть, как и наши "попередники". По головам, по трупам, но жопа шоб в кресле.
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Ничего себе... Трамп взял цитату Зеленского... "я хочу осушить это болото"...
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тобто Трамп не виправдовує СВОЇ злочинні дії,а намагається очорнити супротивника .Так ось чому вчився у Трампа Зєлєнскі !
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Палата представників Конгресу США. Імпічмент президенту Трампу. 222 "за", 184 "проти". Рішення принято. "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины - Цензор.НЕТ 790
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Теперь надо чтобы 2/3 Сената проголосовало за импичмент. А там расклад другой 53:47 в пользу республиканцев.
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Мда... Пороха он купил вместе с генпЛокуЛолом, а Зеленский ему не по зубам оказался, не берёт, бяка такая, ха-ха-ха, облом!!!! Мораль сей истории в том, что таки да, теперь придётся считаться с Украиной, а не крутить ею как ему хотелось. Браво, браво!
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если это бот, то ладно - понимаю.
Но если это реально в голове человека. Это клиника..
Моника Зеленски ему не по зубам) А он её не на зуб пробует, да.
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Аргументируйте Ваш высер. Он миллиард предлагал!!!! Только реальный идиот не видит очевидного, а именно облом Дони и его бешенства по этому поводу, чувак от бессилия матерится .. президент, мля.
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Сдается мне после победы Трампа Украину будут бить, возможно ногами.
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Всё будет ОК. Сенат его как держит на крючке, так и будет держать. Если бы не сенаторы, он бы Крым уже российским признал и не только.
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Ну шо, безмозглые водяные да зеленые пиявки, вас кажется хотят высушить и собрать из вас гербарий. Эксперимент над самими собой удался на славу.
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Цитують, вони цитують, віримо на слово рудому брехуну.
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Відеролик Трампа з болотом чомусь мені нагадав відому казку про Івана Царевича та Царівну Жабу. Але єдина відмінність від казки , що в цій історії Царівна Жаба після першої ж зустрічі насправді виявилася Монікою Зєлінскі . А Іван царевич - лише рекламою туалетного засобу Каченятко Дональд
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У вас буйная фантазия и еще запомните Трамп будет президентом США еще год как минимум а в перспективе еще четыре года. И ему НАСРАТЬ на мнение ботов из свинофермы.
Петя и КО уже раз обосралась, когда топили за Хиллари.
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Трампуша по вуха у лайні. Вже не відмиється. Ще й на горизонті маячить привид Імпічменту.
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Ролик розрахований на Зедебілів в США.... В США їх більше 55%, то в Дональда не погані шанси уникнути імпічмента...
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Клоун трамп использовал Монику Зеленски😂
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