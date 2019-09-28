 "Я висушую болото", - Трамп опублікував ролик проти Байдена з кадрами з України

Як передає Цензор.НЕТ, 30-секундний відеоролик Трамп опублікував у Twitter, підписавши його "Я висушую болото!"
"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони (влада України. - Ред.) звільнять прокурора, який розслідував діяльність компанії його сина", - говорить диктор за кадром.
Далі в ролику цитують самого Байдена: "Якщо прокурора не буде звільнено, ви не отримаєте. І ... (брутальна лайка, яку чутно на відео. - Ред.) його було звільнено".
"Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи хочуть відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їхні медійні шавки вдалися до брехні. Вони програли вибори (у 2016 році. - Ред.), і тепер вони хочуть виграти ці вибори. Не дозволь їм!" - йдеться в ролику.
I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Байден cледующий Презедент США
Люди в США не любят Россию и на этом надо выезжать, я думаю такой должна быть победная стратегия на президенских выборах в США.
Твой бред это тупо вымысел и не соответствует действительности.
"The S&P 500 has gained 39 percent since its close on November 8, 2016, aided by Trump's tax cuts and deregulation. The benchmark average has set 102 records since Election Day, and Bank of America predicts the good times will keep rolling, at least for now."
https://www.foxbusiness.com/markets/trump-stock-market-miracle-on-wall-st
Т.е. фондовый рынок растет и экономика на подъеме.
Вам самим то не смешно?
https://www.breitbart.com/politics/2019/09/24/rasmussen-poll-donald-trump-approval-rating-jumps-to-53-percent-highest-in-five-months/
"Маленького хлопчика, років чотирьох-п'яти, дідо з бабою вкладають спати; батьки відпросились провести вечір удвох...
Дідо - не баба, байки з полови мотуз плести не буде. І, аби зацікавити хлопця, розповідає йому історії про козаків, татар, підступних ляхів, турків, жорстоких яничар, злодіїв-циганів... ну і про вельможного султана та про його гарем...
Хлопчик уважно це все слухає... спати він, ясна річ, тепер вже точно не скоро вляжеться. Та й каже, мрійливо, вголос:
- І я теж хочу мати багато жінок; наприклад, зо п'ять! Одна буде мені готувати їсти, інша - буде співати і танцювати, ще інша - буде мене купати...
- ... а ще одна - буде вкладати тебе спатки, - підтримала дитячі фантазії бабуся...
- Ні-ііі, бабцю! Я завжди буду спати тільки з тобою!
Голос у бабусі затремтів, а очі наповнилися сльозами...
- Нехай Бог благословить тебе, мій скарбику! Але хто ж буде спати з твоїми п'ятьма жінками?
- А нехай сплять з дідом!
Тепер вже у дідуся голос затремтів, а в очах застрибали бісики...
- Нехай Бог благословить тебе, мій скарбику!..".Оповів Любомир Коваль.
"Слуга народа" - 49,5%
Мажоритарка - Пахомов Д.А. (Слуга народа) - 37,2%.Многие так до конца и не поняли, какой пи@дец случился с переездом "табачки" ВАТ в Румынию. В Киеве был главный офис региона "Восточная Европа" - это 12 стран. ВАТ не ушла в 2004, и в 2014, не ушла во время войны. Но сейчас их реально что-то напугало в действиях новой власти.
Вместо увольнения Богдана и устранения Коломойского, в отставку идет Данилюк. Я не знаю какие еще надо доказательства, чтобы наріт наконец прозрел и увидел коломийзацию страны.То есть, Порох был абсолютно прав, говоря на выборах про марионетку.
Все будет Украина! Я узнавал.... Слава Украине!
и если обьяснение будет удовлетворительнм - от тода пусть сам себя в задницу и целует, если согнется...
Тоді баризі не поздоровиться.
Проблема також і в народі... У нас половина населення хоче жити,як Росія, Казахстан, Білорусь... ...... інша половина-хоче бути як Європа.... Але ті і ті з одинаковим совковим мисленням....
В мировы инет-сети лучше не заходить. Я вообще не помню, чтоб так смеялись и издевались над Украиной, как сейчас, выкладывая фото перекошено- испуганного Зеленского. "Про*банная страна" - это открыто говорят о нас.
Как больно за страну..... КАК?! Как можно было выбрать это президентом в такой тяжелый для Украины момент?! Полное неумение держать удар. Полная прострация. Мальчик для битья....Pavlo Nuss
Встреча Трампа с Зеленским, как и было ранее мною сказано, лучше бы не состоялась. Мне стыдно и страшно за будущее с таким ....
Он своей тупостью втянул Украину в американский кризис, и только эти вопросы интересуют весь истеблишмент и СМИ.
Проблемы Украины с повестки сняты.Твое лицо, когда Трамп подбадривает тебя встретиться с чуваком, отжавшим Крым и ведущим против тебя войну всеми возможными средствами, и обсудить ВАШИ проблемы.
Другими словами, посылает тебя на....ЗЕбилы!
Ваш идол сказал в ООН,что агрессия России препятствует нормальному развитию Украины.
Теперь наконец понятно кто виноват во всех бедах украинцев?
Не Порох, а Россия. Вам так наконец-то понятно?
Он для вас пиарился и сваливал вину на Пороха. Заграницей уже говорит другое!
Ну хорошо, ладно. Допустим. Но как(!) среди евреев вы отыскали идиота ?!
Борис Прих
Поляки як входили в ЄС і НАТО, ні з демократами.... ні з республіканцями, ні тим більше з Європою.... не зіпсували жодних стосунків..... жодних скандалів... Тихо виконували свою домашню роботу по реформуванню країни, і в жодне лайно не вляпувалися.....Тому й отримали 100 ярдів допомоги, яку Захід потім їм вдало списав... Огризатися і скандалити (як у випадку з мігрантами) вже почали пізніше... Коли були в ЄС і НАТО, коли окріпли....
Ці уроди ще не в НАТО, і не в ЄС... а вже купа скандалів..... **** byat.... Ну чого так не фартить тій нещасній Україні із владою?.... Здається і словяни, як поляки.... але щось все не так.......Чи то народ у нас такий дебільний, і влада відповідна... Чи якась нездорова фата над цією країною?
Може, тому вони і мовчали? Я б також мовчав, якби мені хоч "лимон" підкинули. А що вони дали Україні? Дали пуйлу загарбати наші землі? Так? Оті копійки, за які нам руки викручують, не рахуються. То таке....
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хутін - ПУЙЛО!
Чому польскі політики не можуть собі дозволити такі гучні скандали із Західними партнерами? Тому що їхня
політика не тільки діє в інтересах країни, вона ще й ВІДПОВІДАЛЬНАі ПРОФЕСІЙНА!!!!!!! А відповідальна тому, що добробут,достаток їхніх сімей, безпосередньо залежить від добробуту країни, її репутації.... Зарплату вони ж виключно з казни отримують?
Будуть десь недопрацьовувати, занадто скандалити і вляпуватися у неприємні скандали, буде мати Польща негативний імідж у Світі... Буде мати скандальний і негативний імідж... буде непрогнозованною....В не прогнозовану країну не йдуть інвестори.....Не йдуть інвестиції, відповідно рівень життя в країні падає , відповідно їхні особисті доходи також зменшаться...... Все взаємоповязано у них....
У нас все навпаки.... ПОЛІТИКА У НАС НЕПРОФЕСІЙНА... а головне БЕЗВІДПОВІДАЛЬНА!!!! Одні на прикормці у олігархів (як Зелінським з тим СЛУГОЮ УРОДА на прикормці у Коломойського)..... Інші - по вуха у власному бізнесі (як тойже Порошенко).... І що буде з країною, їм все ОДИНАКОВО.... Тому що їхні доходи не завязані на безпосередньому виконанні своїх обовязків політика... Вони також не повязані з реноме країни...її економічним чи соціальним станом.... Вони живуть окремим життям від країни і народу.... Їхні доходи тіньові і зовсім з інших джерел... а політика - це так... додатковий інструмент, щоб ПАБОЛЬШЕ СРУБІТЬ БАБЛА....або навіть взагалі, політика як хоббі і розвага... ШОБ ПРАСЛАВІТСЯ, ШОБ НА УЛІЦЕ І ПА ТЄЛЄКУ УЗНАВАЛІ.... Тому ми бачимо й результат того всього....
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хутін - ПУЙЛО!
Но если это реально в голове человека. Это клиника..
Моника Зеленски ему не по зубам) А он её не на зуб пробует, да.
Петя и КО уже раз обосралась, когда топили за Хиллари.