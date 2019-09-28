 Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер, який незаконно зайшов на територію України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив УНІАН начальник пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк.
Інцидент стався минулої ночі на річці Дунай, поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. "Рух румунського моторного човна в українських водах виявив військовослужбовець строкової служби, використовуючи прилад нічного бачення. На сигнали про зупинку порушник не реагував. Коли зрозумів, що його виявили українські прикордонники, намагався втекти", - розповів Перегняк.
За його словами, внаслідок переслідування, яке тривало протягом двох кілометрів, порушника було затримано. Громадянин Румунії пояснив, що нібито не зорієнтувався і випадково зайшов в українську частину Дунаю. При цьому, як наголошується, його судно обладнане навігаційним приладом. За порушення державного кордону на іноземця складено процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.
Так что это стало временно окупированое територия и пренадлежит безаговорочно вернуть Румынии.
Не будет хорошо включять репарации.
Но Крым это Украинский потому что кремль передал Украине документально проводя обмен територии которые также ранше окупировали у Украине.
Так что Украина должна освободить судно и всех находящий ся в ней.
Кроме того Украина должна освободить остров Змейев в Чёрном Море.
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хутін - ПУЙЛО!