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Все про:Дунай (13) прикордонники (690) Правоохоронні органи (165) Румунія (234)

 Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер, який незаконно зайшов на територію України

В Одеській області на річці Дунай у ніч на 27 вересня затримано румунський катер, який порушив державний кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив УНІАН начальник пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк.

Інцидент стався минулої ночі на річці Дунай, поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. "Рух румунського моторного човна в українських водах виявив військовослужбовець строкової служби, використовуючи прилад нічного бачення. На сигнали про зупинку порушник не реагував. Коли зрозумів, що його виявили українські прикордонники, намагався втекти", - розповів Перегняк.

За його словами, внаслідок переслідування, яке тривало протягом двох кілометрів, порушника було затримано. Громадянин Румунії пояснив, що нібито не зорієнтувався і випадково зайшов в українську частину Дунаю. При цьому, як наголошується, його судно обладнане навігаційним приладом. За порушення державного кордону на іноземця складено процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150936
 
 
 Топ коментарі
 
за сигаретами приплыл, игрок на конрабасе.
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Якшо ти румин, то згадай про Антонеску і участь Румунії у 2 світовій, так що репарації буде платити Румунія. А якщо ти москаль чи проплачений ФСБ бот, то кацапська технологія примітивна, де ви тільки свої брудні ратиці не пхаєте - Балкани, Сирія, Кавказ, Індокитай. Краще думайте що буде з московією через 50 років, коли газ і нафту перестануть в рашки перестануть купляти
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за сигаретами приплыл, игрок на конрабасе.
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Парламент ЕС проголосовал признание факт окупации румынские територии в 1940 подписанием Пакта Молотова и Риббентроп где числится Северная Буковина, Бесарабиа - куда входит и Белгород Днестровск и РЕНИ.
Так что это стало временно окупированое територия и пренадлежит безаговорочно вернуть Румынии.
Не будет хорошо включять репарации.
Но Крым это Украинский потому что кремль передал Украине документально проводя обмен територии которые также ранше окупировали у Украине.
Так что Украина должна освободить судно и всех находящий ся в ней.
Кроме того Украина должна освободить остров Змейев в Чёрном Море.
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Ти що-чурка? Пограничники задержали на Дунае румынский катер, незаконной зашедший на территорию Украины - Цензор.НЕТ 6039
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хутін - ПУЙЛО!
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Якшо ти румин, то згадай про Антонеску і участь Румунії у 2 світовій, так що репарації буде платити Румунія. А якщо ти москаль чи проплачений ФСБ бот, то кацапська технологія примітивна, де ви тільки свої брудні ратиці не пхаєте - Балкани, Сирія, Кавказ, Індокитай. Краще думайте що буде з московією через 50 років, коли газ і нафту перестануть в рашки перестануть купляти
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Румын оккупировал совсоюз за деяния которого теперь несёт ответственность россия-засрашка,ей и расплачиваться территориями,Украина ничего ни у кого не отбирала.
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Твій дід чи батько воював на стороні Гітлера, а ти щось від України хочеш? По самий лікоть тобі, тварюко! Ти будеш ще платити довго та нудно Україні, якщо хочеш.
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Краще б румини переймалмсь Молдовою і окупованим придністровям, воно ж ближче і ментально історично територіально. Але сцикотно, бо там рашка вже свій обісраний хобот засунула
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А ще б нагадати румунам про злочини які вчиняла армія Антонеску під час 2 світової: особисто знаю від старих людей по Надвірнянському та Коломийському районах Ів.-Фр.області, Бесарабія Одеськ.обл. Їхні комендатури називались "прімарія" чи "примарія".
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