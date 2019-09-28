 До Антикорупційного суду направлено справу ексдиректора "Укртелефільму", який завдав держпідприємству 68,7 млн ​​грн збитків, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У рамках досудового розслідування встановлено, що у грудні 2017 року зазначені особи на підставі підроблених документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продали приватній юридичній особі належні державному підприємству майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць та комерційну нерухомість площею майже 1000 м² в ЖК "Лазурний блюз" вартістю понад 83 млн гривень за ціною 14,5 млн гривень, яка майже в 6 разів нижча за ринкову та в 3 рази нижча балансової.

Частину нерухомості спільникам вдалося зареєструвати на підконтрольну юридичну особу та в подальшому перереєструвати на інших фізичних та юридичних осіб для створення видимості існування добросовісних набувачів. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами.

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Унаслідок цих дій ДП "Укртелефільм" завдано збитків на суму 68 720 000 гривень.

Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт спрямовано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.