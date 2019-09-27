 Європейські банки виділяють 900 млн євро на капремонт траси Київ-Одеса, щоб зробити з неї автобан, - Новак

Про це в ефірі Громадського заявив ексглава Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і BRD і Україна отримає 900 млн євро на капітальний ремонт траси Київ-Одеса і підняття класу цієї дороги до категорії автобану. З наступного будівельного сезону має розпочатися ремонт", - заявив Новак.
Колишній глава "Укравтодору" додав, що на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.
Ти звідки, де живеш?
Руководитель "Укравтодора" Новак подал в отставку
Ограничение 130, в районе развязок - 110 км/ч
Постоянная видеофиксация и штрафы:
1. Превышение 10 км - 1000 грн.
2. Превышение 20 км - 3000 грн.
3. Превышение 30 км - 10000 грн. и лишение прав на 2 года.
а потом Кирпа застрелился...
и теперь постоянно латают,
кусок от Умани в сторону Киева изначально был конченным, а сейчас - практически вся трасса