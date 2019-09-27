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 Політика України
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Все про:дороги (779) Укравтодор (178) Новак Славомир (40)

 Європейські банки виділяють 900 млн євро на капремонт траси Київ-Одеса, щоб зробити з неї автобан, - Новак

У 2020 році за кошти європейських банків має розпочатися ремонт траси Київ-Одеса, яка після реконструкції стане автобаном.

Про це в ефірі Громадського заявив ексглава Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і BRD і Україна отримає 900 млн євро на капітальний ремонт траси Київ-Одеса і підняття класу цієї дороги до категорії автобану. З наступного будівельного сезону має розпочатися ремонт", - заявив Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака

Колишній глава "Укравтодору" додав, що на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150934
 
   
 Топ коментарі
 
А вони ще не сидять? Європейські банки виділяють 900 млн євро на капремонт траси Київ-Одеса, щоб зробити з неї автобан, - Новак - Цензор.НЕТ 464 Ой вей...
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Главное, прекратить, чтобы она была "трассой смерти".
Ограничение 130, в районе развязок - 110 км/ч
Постоянная видеофиксация и штрафы:
1. Превышение 10 км - 1000 грн.
2. Превышение 20 км - 3000 грн.
3. Превышение 30 км - 10000 грн. и лишение прав на 2 года.
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А какой откат идет им и сколько украдете вы г-н Новак?
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Нанимайте те же фирмы, которые ремонтируют дороги в Европе, местные свинарчуки украдут минимум половину этих денег и некачественно отремонтируют максимум половину дороги.
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половина это самый оптимистичный вариант. обычно реформируют мыролюбцы минимум 80%
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Если бы крали хоть половину то у нас была бы хоть половина дорог. А так украдут все, а сверху помажут гудроном ямы на етом и закончится.
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Главное, прекратить, чтобы она была "трассой смерти".
Ограничение 130, в районе развязок - 110 км/ч
Постоянная видеофиксация и штрафы:
1. Превышение 10 км - 1000 грн.
2. Превышение 20 км - 3000 грн.
3. Превышение 30 км - 10000 грн. и лишение прав на 2 года.
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Когда Украина отдаст эти бабки, они себе 4-ри таких построят. Из ни три за счёт Украины.
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русский, а как у вас на московии с дорогами?
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напрасно. в автодоре мыролюбных реформистов из винницы осталось как тараканов возле мусорного бака. и глазом гейропейцы моргнуть не успеют как бабло мыролюбцы отреформируют.
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А Мішутка що тоді будував-ремонтував, у наметі "жив", їв-пив ?
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он на трассе одесса - рени сидел. А на счет потужного ремонта нужно спрашивать с гнойного оси и дибильного емельяна.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭТОЙ ТРАССЫ ИДЕТ УЖЕ С 2008 ГОДА! ЭТО КАКОЙ РАЗ БУДЕТ?
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еще какой. настолько выгодный, что вкладывают не в европу, а в украину
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цей чоловік не знає, що десь років 20-21 тому назад Кучма відкривав нам вже автобан Київ-Одеса.
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Ну да..
а потом Кирпа застрелился...
и теперь постоянно латают,
кусок от Умани в сторону Киева изначально был конченным, а сейчас - практически вся трасса
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вот тут реформаторам карта и повалила.
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Наша пісня гарна, нова, починаемо ізнова! Найдроржча траса, за всю історію людства. Стільки грошей не закопано (сховано) ніде, навідь у золотих копальнях.
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Де посадкі (чинуш) ,що вклали гроші? 900 млн.+ % ,чому ми-українці маємо скидатися?
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Как? Уже ж сделали автобан и выделяли кучу миллиардов на него. Может лучше пускай европейцы и отремонтируют его и не дают нашим казнокрадам деньги в руки ато не будет ни автобана ни денег а только опять будут с водителей и евробляхеров налоги собирать на ремонт *провала*.
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на тому автобановi трактори та совковська автотехника типа Газ 53 , Зил 130 буде iздити ?
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Хорошая новость, побольше таких! С дорогами в Украине просто беда, надо решать эту проблему.
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Пока у нас строители не несут ответственности за качество и не дают гарантии на 10-20 лет то можите сразу ети деньги перевести Пете на офшоры.
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Только то Тремпель на ЕС наехал что не помогают Украине---и на тебе 900 миллионов евро! В этот проект до Одессы за 20 последних лет столько вложено обещания, вранья, дешёвого популизма и прочего---что смело можно сказать*С этого роя не выйдет ни-уя*! Такие дороги миллиардами считают в евро и дол!
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У нас тут под Киевом по Бышевской трассе армяны каждый год дороги перекладывают и каждый год через пол года уже ямы в которых колеса отрываются. Гоните вы уже етих армян нах***й и нанимайте европейские фирмы если у самих руки из жопы и карманы дырявые.
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Для того чтобы сделать платный автобан, должна быть рядом альтернативная бесплатная дорога, а ее нет)
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Всё настроение пороху испортили в пятницу.
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Автобан вийде як завжди. Гроші розкрадуть, а тих, хто платив, яким також забашляють трохи - вийде віддуватися. Там процес підходу має бути зовсім іншим, не державним. Тому це не зрада, а.. чергова дурість нашої держави (яких ми звикли називати пустоголових шахраїв, які типу "керують" Україною).
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Нарид, как водится, оплатит звериные проценты за кредит. Вы поэтому не огласили процентную ставку по кредиту, ало?
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Не надо автобанов, нет у нас автомобилей для них, водителей нет, людей нет, которые обучены не бегать по автобанах по косой линии, дайте просто не убитые дороги без ям, этого достаточно, чтоб можно было просто ехать, а не отбивать колеса
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До коле су\ка, вы будите брать и них\уя не делать?
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Ну если за эти деньги дорогу будут делать европейские фирмы то может и будет дорога. Нашим этих денег как раз на пол пути хватит. Да и качество будет до весны. Весной наша дорога растает вместе со снегом.
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40% бюджете в 20 году идут на погашения процентов. 40% КАРЛ НА ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, долг при этом не уменьшается.
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Обрадовал - "банки выделяют "," Украина получит",ты ***** хитрый расскажи под какой процент ты берешь эти миллионы,сколько из них вы ******** и какая фирма будет выполнять работы.
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"Зеслуги" тільки забули, "випадково" знову, мказати зеЛохам що дорога буде платна. Потім скажуть... "а ми не обіцяли що після ремонту буде безплатний проїзд" . зеЛохи з "хавають" .
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Мне порой кажется что проще взорвать эту трассу чем отремонтировать, сколько себя помню её ремонтируют и тут опять
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