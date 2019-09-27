 Європейські банки виділяють 900 млн євро на капремонт траси Київ-Одеса, щоб зробити з неї автобан, - Новак

Про це в ефірі Громадського заявив ексглава Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося завершити переговори з європейськими банками, з EIB і BRD і Україна отримає 900 млн євро на капітальний ремонт траси Київ-Одеса і підняття класу цієї дороги до категорії автобану. З наступного будівельного сезону має розпочатися ремонт", - заявив Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака

Колишній глава "Укравтодору" додав, що на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки.