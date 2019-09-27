 "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Середня оренда в країні - 1700 грн, середня оренда в Польщі 6000-8000. Люди отримують 1700-2000 грн, бо немає конкуренції. Тому що в селі є один фермер-монополіст, агрохолдинг. Вони заробляють 200-300 доларів, а вам платять 70. Конкуренція це змінить. Якщо не хочете продавати землю - не продавайте. Ніхто вас ніколи не змусить", - наголосив він.

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