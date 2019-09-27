 "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.
"Середня оренда в країні - 1700 грн, середня оренда в Польщі 6000-8000. Люди отримують 1700-2000 грн, бо немає конкуренції. Тому що в селі є один фермер-монополіст, агрохолдинг. Вони заробляють 200-300 доларів, а вам платять 70. Конкуренція це змінить. Якщо не хочете продавати землю - не продавайте. Ніхто вас ніколи не змусить", - наголосив він.
он понимает разницу между "сдать в аренду" и "продать"?
"не хотите не продавайте" - это понятно. но как это добавит крупных агрохолдингов в село и поднимет цену на аренду - непонятно
В УКРАИНЕ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМ.
У них одна цель - за счет распродажи земли наполнить бюджет. Все.
Не понимает , что ответит своей головой за весь свой бред
Одного Данилюка уже отымели
Говорят ему- не торгуй чужим добром- а до него не доходит.
Агрохолдинги скупят все, какая конкуренция будет? Такая как в металлургии?
Оно при этом говорит, что рейдернули предприятие по производству инсулина, но хочет в таком произволе открыть "рынок" земли....
При этом они говорят, что можно не продавать. Как не продавать землю, если даже мед помощи в сёлах нет? Они как с ваучерами довели людей до ручки, а теперь отжимают землю. А если ее переоформят в реестре без владельца, он даже ничего не сможет доказать в суде.
Земля принадлежит всем по Конституции! За нее проливали кровь, поколениями. Не могут быть права паевиков выше интересов всех украинцев и Украины.
Короче, это не рынок это отжим.
У нас права нарушены всех граждан Украины, но начинают именно с продажи земли, это не защити.
И о "сером рынке", вместо того, чтобы навести порядок с распределением земли и проверить деятельность крупных агрохолдингов, навести порядок в аренде в законах, они хотят рейдернуть землю Украины, это предательство.
И повторю главную мысль, аграрии не главные, важны интересы ВСЕЙ УКРАИНЫ! Пока одни умирают за землю кто-то ее отжимает.
Разве из моего утверждения следовало, что старые личности честные и хорошие? И если старые были тварями то новым теперь можно все?
Никто не молчал с 91 года, у нас было 2 революции, война, люди не проголосовали за пороха именно потому что он имел их мнение. Разве люди проголосовали за то, чтобы их мнение имели точно так же только в турборежиме?
"Прекратите истерику" все это старые методички порохоботов и супруноботов. Когда к тебе в темном переулке подходит грабитель с ножом не нужно звать на помощь, не нужно звать полицию, обращать внимания людей, сопротивляться, нужно угомонится и подождать пока прирежет и заберёт все...
ЗеБоты=Порохоботы, власть не поменялась только у новой власти большинство и турборежим в аморальности.
А потом ОБОСНОВЫВАЮТ.Иначе получается пустая трескотня.Уж простите.
Рассказали о готовящихся новациях от слуг народа для народа в ТК.
Отпуск 24 дня (или 28-точно не поняла). НО! Гарантировано только 14 дней,а остаток возьмете за минусом больничных дней,которые брали в течении года.
То, что Конституция не позволяет суживать права, никого не волнует.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Олексій Гончарук повідомив, що іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні.
"слуги народу" зведуть цей народ в могилу. Вже і НАТО нам не треба, та й земля теж.
За 1 месяц это очень много.
А цены становятся космическими, хотя доллар подешевел.
Шесть человек смогут скупить область, или 3% всей земли.
Причем, та торги выстаявт всю сельхоз. землю - все 42 млн. гектар. Первой пойдет земля в гос. собственности.
Не одна страна мира не распродает всю свою землю - как минимум половина земель находится у государства, как стратегических резерв.
Если учитывать изменение климата, и тотфакт, что наибольшей угорозой для человечества, в ближайшие 20 - 30 лет станет недостаток подовольствия (голод), то продавать всю землю - это преступление.