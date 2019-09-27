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 Економіка
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Все про:земля (382) продаж (114) Милованов Тимофій (19)

 "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що введення механізмів конкуренції підвищить доходи від оренди землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Середня оренда в країні - 1700 грн, середня оренда в Польщі 6000-8000. Люди отримують 1700-2000 грн, бо немає конкуренції. Тому що в селі є один фермер-монополіст, агрохолдинг. Вони заробляють 200-300 доларів, а вам платять 70. Конкуренція це змінить. Якщо не хочете продавати землю - не продавайте. Ніхто вас ніколи не змусить", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150933
 
   
 Топ коментарі
 
у него каша в голове?
он понимает разницу между "сдать в аренду" и "продать"?
"не хотите не продавайте" - это понятно. но как это добавит крупных агрохолдингов в село и поднимет цену на аренду - непонятно
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У Милованова глаза идиота. И ему Беня поручил украсть у украинцев землю.
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у него каша в голове?
он понимает разницу между "сдать в аренду" и "продать"?
"не хотите не продавайте" - это понятно. но как это добавит крупных агрохолдингов в село и поднимет цену на аренду - непонятно
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Впевнений. Зараз зебіли все пояснять. І навіть у своїх твердженнях вийдуть на Пороха! "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 6022
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Он- просто дурак. Его руками Израильские дети хотят обмануть украинцев.
В УКРАИНЕ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМ.
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Интересно сколько времени он занимался агробизнесом . Он реально считает , что тот кто сдаёт в аренду должен получать прибыль на уровне того , кто вкалывает взяв землю в аренду , кто несёт все затраты , риски на своемгорбу ? Он мудак теоретик .
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С его слов - " три недели занимаюсь реформой". "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 9413
У них одна цель - за счет распродажи земли наполнить бюджет. Все.
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Дырочка это у тебя каша в голове если ты не понимаешь значения слов "конкуренция заставит поднять арендную плату".
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он с..ка дождется -накормим его землей, пад..лу.
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Сейчас Косюк и Бахматюк зарядят армию ыкспердов, которые начнут голосить как повышение стоимости аренды земли убьет напрочь убыточную для них с/г отрасль и выгонит тысячи людей на улицу.
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Ну це невірно, тому що міністр економіки не згадує про те, що в Україні нема антимонопольного закону. Тому великі давно поглинули маленьких, і маленькі лише виживають, або й взагалі банкрутують. Таке станеться й з землею.
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У Милованова глаза идиота. И ему Беня поручил украсть у украинцев землю.
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А В ГЛАЗАХ УМА НЕ ВИДАТЬ
Не понимает , что ответит своей головой за весь свой бред
Одного Данилюка уже отымели
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Не кажіть. Мілованов - розумна людина. Принаймні людей з його економічним рівнем в Україні небагато.
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Думаю, что образование и ум - немного разные вещи. Можно всю жизнь учиться, а дураком умереть😀😀😀
Говорят ему- не торгуй чужим добром- а до него не доходит.
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Софіє, в цьому випадку ви не праві. Який би він не був, а я його знаю з кращого боку, та опоненти Мілованова взагалі оперують совєтськими парадигмами або власним карманом. Питання землі неоднозначне, в сенсі - у який спосіб воно має бути вирішене. Але за двадцять років воно мало бути вирішене і потому.
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А їм по цимбалах. Це ж троллі Петруччо, гавкають на всі новини де є Зеля або його команда )) Добрі новини, погані байдуже, аби копійочку платили....
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Тоді і я такий самий троль. Бо я терпіти не можу Зеленського. На відміну від Мілованова.
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Ну що-що. Про що завжди мріяли жиди? Украсти в когось землю. Ще Іосиф покрав землю у єгиптян. Недавно була Європа. Тепер на черзі Україна.
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Ну какая конкуренция нищих с Агрохолдингам и иностранцами?
Агрохолдинги скупят все, какая конкуренция будет? Такая как в металлургии?
Оно при этом говорит, что рейдернули предприятие по производству инсулина, но хочет в таком произволе открыть "рынок" земли....

При этом они говорят, что можно не продавать. Как не продавать землю, если даже мед помощи в сёлах нет? Они как с ваучерами довели людей до ручки, а теперь отжимают землю. А если ее переоформят в реестре без владельца, он даже ничего не сможет доказать в суде.

Земля принадлежит всем по Конституции! За нее проливали кровь, поколениями. Не могут быть права паевиков выше интересов всех украинцев и Украины.

Короче, это не рынок это отжим.

У нас права нарушены всех граждан Украины, но начинают именно с продажи земли, это не защити.

И о "сером рынке", вместо того, чтобы навести порядок с распределением земли и проверить деятельность крупных агрохолдингов, навести порядок в аренде в законах, они хотят рейдернуть землю Украины, это предательство.

И повторю главную мысль, аграрии не главные, важны интересы ВСЕЙ УКРАИНЫ! Пока одни умирают за землю кто-то ее отжимает.
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Для того чтобы навести порядок с арендой, не нужно вводить продажу. В свое время в США много фильмов наснимали на предмет, как заставить владельца земли продать ее большим компаниям. И угрожали, и поджигали и детей убивали. Так это было в цивилизованной Америке, а что будет у нас даже страшно представить.
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Вводить продажу земли во время войны - идиотизм, а во время когда вся власть у иудеев- двойной идиотизм. Подобное когда то было и в Германии. В итоге оно породило немецкий фашизм.
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Зелевласть все время говорят, о том, что в их программе рынок земли и люди знали за что голосовали, но правда в том, что люди верят в Нью васюки и программ не читали, зато все слышали, что "каждый президент", а большинство против рынка, но новая власть имеет мнение людей вместе с людьми им на.рать на всех, они хотят распила, хотят бабла, поэтому любые доводы как об стенку. Они аморальные беспринципные твари и в этот раз они продают Украину и всех нас...
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Мадам,прекратите наигранную истерику."Аморальные беспринципные твари" поделили с 91-года вообще всё,что есть в земле,есть в воде,летает,движется и т.д.Вы в летаргическом сне были?Пару месяцев назад очнулись и начали проклинать именно "новую власть"?Она,кстати,ещё ничего не переделила.Так что угомонитесь.
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А причем тут наигранная истерика и переход на личности?
Разве из моего утверждения следовало, что старые личности честные и хорошие? И если старые были тварями то новым теперь можно все?

Никто не молчал с 91 года, у нас было 2 революции, война, люди не проголосовали за пороха именно потому что он имел их мнение. Разве люди проголосовали за то, чтобы их мнение имели точно так же только в турборежиме?

"Прекратите истерику" все это старые методички порохоботов и супруноботов. Когда к тебе в темном переулке подходит грабитель с ножом не нужно звать на помощь, не нужно звать полицию, обращать внимания людей, сопротивляться, нужно угомонится и подождать пока прирежет и заберёт все...
ЗеБоты=Порохоботы, власть не поменялась только у новой власти большинство и турборежим в аморальности.
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Понимаете,дискуссия хороша,когда сначала говорят что-то.Ну,допустим:"Разве люди проголосовали за то, чтобы их мнение имели точно так же только в турборежиме?"
А потом ОБОСНОВЫВАЮТ.Иначе получается пустая трескотня.Уж простите.
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Це ось це міністр? Не хочу вас засмучувати, але нам ханА, панове.
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Ахаа. А придет хороший Беня и будет отдавать в расчете по 50 баксов "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 7419 Кушайте, кушайте, выборцы "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 2497
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Тень от снега‏ @totSneg

Рассказали о готовящихся новациях от слуг народа для народа в ТК.
Отпуск 24 дня (или 28-точно не поняла). НО! Гарантировано только 14 дней,а остаток возьмете за минусом больничных дней,которые брали в течении года.
То, что Конституция не позволяет суживать права, никого не волнует.
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Пихуй. Выборцы хавать должны хорошо. Заживем "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 6169
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Сразу вспоминается гос.помощь бедному косюку.Вот уж действительно конкуренция так конкуренция...
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Уряд схвалив законопроєкт про ринок землі, тобто земля належить урядові?
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Олексій Гончарук повідомив, що іноземні громадяни зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення за умови реєстрації юридичної особи в Україні.
"слуги народу" зведуть цей народ в могилу. Вже і НАТО нам не треба, та й земля теж.
"Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 4401
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За этот месяц в Украине упали зарплаты на 4-6%
За 1 месяц это очень много.
А цены становятся космическими, хотя доллар подешевел.
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совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины (с учетом связанных лиц) в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области
Шесть человек смогут скупить область, или 3% всей земли.
Причем, та торги выстаявт всю сельхоз. землю - все 42 млн. гектар. Первой пойдет земля в гос. собственности.
Не одна страна мира не распродает всю свою землю - как минимум половина земель находится у государства, как стратегических резерв.
Если учитывать изменение климата, и тотфакт, что наибольшей угорозой для человечества, в ближайшие 20 - 30 лет станет недостаток подовольствия (голод), то продавать всю землю - это преступление.
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Міністр ставить воза перед кобилою.Чому?Тому що він порівнюючи Україну з Польщею,бере в приклад державу,яка пройшла всі свої реформи.А Україна-ні.Польща 30 років працювала на поляка.Україна йшла інерцією,розкрадалася горсткою комуняк.Але Україна ніколи не працювала на українця.Гірка,але правда.У 90х роках поляки приїзжали до нас і скуповували все,що можна їсти.Уявляєте,їхати через кордон,щоб купити яйця і рис!Вони були,реально,бідні,аж сині.Але в крові вони мають «Польща-для поляка».Їхня держава прийняла закон,за яким кожен,хто хотів займатися,будь-яким бізнесом мав право на безпроцентну позику від держави,яку починалося сплачувати,ратами,через два-три роки.Держава казала бери гроші,працюй,коли станеш на ноги,почнеш сплачувати борги.В нас був колись такий закон?Держава Україна хоч раз давала шанс простому,але розумному пробитися в світ?Людині,яка не має в родині прокурора,мента,депутата,чорта лисого,ось така проста,здорова,роботяща людина має можливість прийти в банк і взяти безпроцентну позику,яку вона почне віддавати через три роки,і купити собі трактор?Може така людина пригнати цей трактор з Голландії і не платити,якусь дику розтаможку на кордоні?
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