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 Політика України
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Все про:Гаазький трибунал (111) Путін (10892) Сенцов (795)

 Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом у Гаазі, - Сенцов

Колишній український політв'язень в РФ Олег Сенцов мріє побачити президента РФ Володимира Путіна на лаві підсудних Гаазького трибуналу.

Про це він сказав в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо - покарати його за злочини проти України, проти самої Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи. За збитий "Боїнг" потрібно відповісти, це однозначно. Путін не давав прямий наказ, але це наслідок його дій, його системи, що був збитий пасажирський літак, і у війні на Донбасі загинули 13 тисяч людей. Я б хотів, щоб він відповів у суді в Гаазі", - заявив Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я спілкувався зі співробітником ГРУ, який прямо говорив про захоплення Криму Росією і вторгнення армії РФ у серпні 14-го, - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150932
 
   
 Топ коментарі
 
Не будет никакого суда в Гааге.
По Боингу вопрос снят - все согласились что это вина "ополченцев", которых объявили в розыск. Раша по-тихому выплачивает компенсации родственникам погибших в обмен на отказ от претензий, причем через третью сторону - всякие фонды, которые напрямую с Рашей юридически не связаны и никак к делу не пришьешь.
Донбасс - вся Европа спит и видит чтобы как-то это дело само успокоилось и поскорее забыть.
Всем накласть.
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А також Сенцов говорив, що потиснув би руку путіну за кожного звільненого політв'язня.
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Олег ,он не ответит,потому ,что Европа в лице меркельши и макарона,продажные пр..тутки,которые от денег из параши почему то забывают сразу про европейские "ценности",санкции и права человека.
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А також Сенцов говорив, що потиснув би руку путіну за кожного звільненого політв'язня.
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И это позиция адекватного человека, ставящего жизнь и свободу украинца выше своих "фэ".
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Дійсно, що він має такі переконання. У цьому довгому інтерв'ю щось про нього можна зрозуміти, хоча він досить закрита людина.
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Ви знаєте, Алі, як на мене, то Олег говорить не про потискання руки в знак подяки, а про те, що він готовий потиснути руку вилупку, задля визволення людей
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Так я і написав його слова, які чув у цьому інтерв'ю. Але ви зрозумійте символізм цієї дії.
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да удушит мордва сама этого карликового ********.
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И что изменится? Или назовешь хотябы одного кандидата набирающего более 10% голосов на Рашке который заявит что отдаст Украине крым и дамбас?
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на рашке вообще НИКТО, даже из так называемой "оппозиции", не собирается отдавать Украине Крым.
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ничего не изменится. поэтому русню нужно в Украине уничтожать. а в болотах на мордовии пусть сами разбираются кто у них новым ****** станет.
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Задушать, а потім кацапи обереть ще гіршого царя.
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И ответит путлер в Гааге, если до тех пор свои же и не уберут.
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Олег ,он не ответит,потому ,что Европа в лице меркельши и макарона,продажные пр..тутки,которые от денег из параши почему то забывают сразу про европейские "ценности",санкции и права человека.
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Не будет никакого суда в Гааге.
По Боингу вопрос снят - все согласились что это вина "ополченцев", которых объявили в розыск. Раша по-тихому выплачивает компенсации родственникам погибших в обмен на отказ от претензий, причем через третью сторону - всякие фонды, которые напрямую с Рашей юридически не связаны и никак к делу не пришьешь.
Донбасс - вся Европа спит и видит чтобы как-то это дело само успокоилось и поскорее забыть.
Всем накласть.
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Не нужно было заминать конфликт. Нужно было артиллерией хер*чить по Донецку и Луганску чтобы как крысы боевики пищали и не пускать туда никакую гуманитарку. Перекрыть всю транспортную артерию из ЕС на Рашку так же как и приднестровье и долбасить артой каждый день чтобы боевики дамбаса как чечни в свое время боялись.
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Что там с решением про выплату 50млрд. долларов акционерам Юкоса? Где тот европейский самый справедливый суд?
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Гаага - сказочка для наивных идиотов, которые верили всяким недо-экспердам, несущих полную нереальную чушь.
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Путин спешит выполнить Минские соглашения до выборов у Трампа.
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.

Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!

Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!
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Такие страны как Сша и Рф там судить никогда не будут. Тем более Сша признали этот не литимным.
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Це - дуже легкий шлях.
Я йому бажаю іншого.
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