 Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом у Гаазі, - Сенцов

Про це він сказав в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо - покарати його за злочини проти України, проти самої Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи. За збитий "Боїнг" потрібно відповісти, це однозначно. Путін не давав прямий наказ, але це наслідок його дій, його системи, що був збитий пасажирський літак, і у війні на Донбасі загинули 13 тисяч людей. Я б хотів, щоб він відповів у суді в Гаазі", - заявив Сенцов.

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