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Все про:імпічмент (107) опитування (408) США (5509) Трамп (2071)

 За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill

Майже половина американців підтримує проведення ініційованої демократами процедури імпічменту щодо президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування, проведеного газетою The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його даними, 47% опитаних виступають на підтримку цієї процедури. Зазначається, що цей показник на 12 процентних пунктів вищий, ніж у червні цього року.

Ще 42% заявили, що не згодні з рішенням демократів почати процедуру імпічменту. Решта - 11% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося 26-27 вересня - вже після старту процедури імпічменту в Палаті представників. В опитуванні взяли участь більш ніж 1 тис. осіб.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150931
 
 
 Топ коментарі
 
А за импичмент зеленой чуме сколько уже % украинцев ? За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 9297 За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 3594
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А за импичмент зеленой чуме сколько уже % украинцев ? За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 3594
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Весной будем считать, тех кто зиму переживет За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 2884
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нє, в тебе iq 8, не зазнавайся. Я про імпічмент Зеленського, а не про твоє iq.
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смотрю на это фото и понимаю, беня жестокий, поцана в муки отправил, а как бегал и подпригивал идя на инаугурацию.
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vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·2 ч

Вы меня извините, но я как-то иначе представлял себе "Одного з велічайших лідєров світу"
За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 9931
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Це компромат на президента Зе ?

Скоріш за все він цим пишається, такого дурня вибрали голобородькофіли у презики, що аж не віриться За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 5676
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Только не Моника Зеленски..
Мы ж просто прикалывались. Ну блин... За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 828
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Думаю скоро буде більщість, особливо коли у Зе закінчиться бескоштовна "ковбаса"))
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Американцам. Они себе нормального выберут, а не эту пародию с дохлым скунсом на голове За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 2872
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Украина при любом раскладе жертва борьбы. Это надо быстрее понять.
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При Зебиле ничем другим она и быть не может. ПС пороялюхеромстуком во главе страны иначе и быть не могло За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 4735
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Так это последствия предшественников. Имхо.
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Дай угадаю, Порох заставлял Зебила по телефону Трампу звонить и говорить то, что он говорил За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 1269
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Хотя на импичмент шансов ноль, но грызня, не есть хорошо.
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Банальная и дежурная метушня перед годом выборов в США. Пробные вбросы шаров и реакция общества на это.
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Почему? За все нужно платить, в т.ч. за выбор клоуна Президентом страны.
"...Это еще не шутка, шутка будет дальше..." - О. Бендер.
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Так и я о том , но всем смешно. Не понимают последствий.
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Трамп имеет мощную поддержку от Украины. Так что с импичментом ничего не выйдет.
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украинские избиратели не проголосуют, не дадут свои голоса ?? ха-ха-ха
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А что, Зеленский зря встречался с диаспорой в Америке?
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хана чубатому. А Бидон придет порядок наведет. И русню враз на 0 помножит.
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И это только 5 минут, представляю что они там еще напиз...ли.
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Наш приЗедент Зелински - властелин мира, а не клован!!!
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Напевно з тих 11 відсотків, які не визначилися, легше добрати чотири, щоб більше половини були за відставку. Я завжди ідтримував республіканців, які більш жорстко вели політику щодо кацапів і більш предметно підтримували Україну. Але вони вибрали Трампа своїм лідером. Тому їхні цінності розбилися об його популізм. Він став більшим популістом, ніж американський демократ. Я і далі підтримував би республіканців. Але в тому випадку, коли вони відмовляться від Трампа. Заведе він їх в одне місце на наступних виборах. Ой заведе. Уточню - коли кажу, що підтримую, маю на увазі, що вболіваю, як у футболі. Зрозуміло, що голосувати за американського президента я не можу. За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 7202
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Они ж, амеры, еще и тугие, в вопросе выборов часто бывают -семьи поколениями всегда за одну и ту же партию голосуют...
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Если опрос правдивый, то навряд ли Трамп выиграет выборы
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Ну если действительно 47%, то это примерно столько же, сколько голосовало против него на предыдущих выборах. Чуть бОльшая половина была (и вероятно есть) за него.
К тому же, липовые результаты опросов стали модным оружием в руках либерастов-прогрессистов в С. Америке в борьбе против любых оппонентов кто хоть чуть консервативен и отвергает прогрессистскую чуму неосоциализма.
У нас в городе на выборах предыдущего мэра левая пресса вопила что оппонент-либераст уверенно лидирует в поллах. Победил консерватор с разгромным счётом и пресса вместе с кандидатом-либерастом утёрлись. Так что не стОит буквально воспринимать такую "статистику".
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возможен вариант что Трамп отдаст приказ отхерачит асадовцем типа мишу и ваньку в Сирии, ведь теперь нужен какой то ух, чтоб как то немножко поменять мнение американцев - но за враньё придётся отвечать, Америка не сруссия, где им всё божье роса.
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У Трампа і так хитка позиція - через те, що він багатій, а тут ще й з Зеленським поговорив.
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напевно в істрії США ще не було такого президента.щоб кожно півроку грозили імпічментом За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 1620
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