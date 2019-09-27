 Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство

Про це "Обозревателю" заявив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.
"Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми порушимо питання, що люди мають, по-перше, поважати громадян, по-друге, – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх", – зазначив Безгін.
Нардеп анонсував "предметну жорстку розмову з керівництвом" щодо поведінки свого колеги.
"Ми дорослі люди, тому нам ніхто не проговорював, що ми не маємо вживати нецензурну лексику тощо. Природно, таких правил ніхто не виписував. Але оскільки ми зараз маємо такий прецедент, то не можна його залишати без уваги", – підкреслив він.
За його словами, "Бужанський щонайменше мав би публічно вибачитися перед людьми, яких він образив".
"Я по діагоналі читав всю історію... Чув, що вкрадено люки, його просили щось зробити або допомогти. На мій погляд, це не зовсім предмет обговорення з народним депутатом. Все-таки народні депутати – це про законотворчість. Але суто по-людськи він міг би прокомунікувати з людьми, які реально за це відповідальні. До того ж він людина емоційна й експресивна. Думаю, він там міг би допомогти домогтися якогось результату", – зазначив Безгін.
На запитання, чи можливі санкції фракції проти Бужанського, нардеп відповів: "Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили".
Раніше нардеп "Слуги народу" Бужанський емоційно відреагував на відсутність люків на території школи на його виборчому окрузі. Зокрема, він назвав батьків, діти яких навчаються в цій школі, "інфантильними довбо#бами".
Украинынашего лидера - вождя ЗЕ
если это не будет сделано, то партия потеряет доверие своих Зебирателей..
І, оні обідєлісь, потому что понялі кто оні єсть.
Тоже мне новость.
І батькам пофіг, що дитина може туди впасти, вони чекають, коли «посадять Порошенка», потім «привезуть його гроші з офшорів» і куплять ці три люка.
«Наріт™, сер....»
А я ото думаю, хто ж то люки краде !
А оказується це дірєктора школ цим балуються !
Треба Баканову позвоніть!
Та =без пЕтань= (с)
Ще не всім зе-служкам кулко в ніс вставили ?