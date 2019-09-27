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 Політика України
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Все про:хамство (10) Слуга народу (318) Бужанський (4)

 Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство

Питання про неприпустимість образливих і нецензурних заяв на адресу виборців буде порушено на засіданні парламентської фракції "Слуги народу".

Про це "Обозревателю" заявив нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно неприпустиме поводження. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не лише Бужанського. В нас у понеділок буде засідання фракції, думаю, ми порушимо питання, що люди мають, по-перше, поважати громадян, по-друге, – робити якісь висновки. Такі речі – це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців і всіх", – зазначив Безгін.

Нардеп анонсував "предметну жорстку розмову з керівництвом" щодо поведінки свого колеги.

"Ми дорослі люди, тому нам ніхто не проговорював, що ми не маємо вживати нецензурну лексику тощо. Природно, таких правил ніхто не виписував. Але оскільки ми зараз маємо такий прецедент, то не можна його залишати без уваги", – підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

За його словами, "Бужанський щонайменше мав би публічно вибачитися перед людьми, яких він образив".

"Я по діагоналі читав всю історію... Чув, що вкрадено люки, його просили щось зробити або допомогти. На мій погляд, це не зовсім предмет обговорення з народним депутатом. Все-таки народні депутати – це про законотворчість. Але суто по-людськи він міг би прокомунікувати з людьми, які реально за це відповідальні. До того ж він людина емоційна й експресивна. Думаю, він там міг би допомогти домогтися якогось результату", – зазначив Безгін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духніч "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив"

На запитання, чи можливі санкції фракції проти Бужанського, нардеп відповів: "Наскільки я знаю, вже є колеги, які на цьому наполягають. Вони вимагають предметної розмови і вибачень перед громадянами, яких образили".

Раніше нардеп "Слуги народу" Бужанський емоційно відреагував на відсутність люків на території школи на його виборчому окрузі. Зокрема, він назвав батьків, діти яких навчаються в цій школі, "інфантильними довбо#бами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150930
 
 
 Топ коментарі
 
Ахахаха)))) слуги урода, оказывается, законотворчеством занимаются...
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Макс разговарівал на общепонятном 73,22% - м язьіке.
І, оні обідєлісь, потому что понялі кто оні єсть.
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партия "Слуга Урода" должна лишить депутатского мандата этого ватного уродца Бужанского..
если это не будет сделано, то партия потеряет доверие своих Зебирателей..
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Ахахаха)))) слуги урода, оказывается, законотворчеством занимаются...
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Це вони так називають натискання на кнопки по команді "бригадирів".
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Ну який з Юзіка дресирувальник? Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство - Цензор.НЕТ 8873 А він є одним з тих "бригадирів". Дресирувальники сидять в ОПі і у офісі Коломойського. А це - "бригадири".
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Леора ,что то подобное ты писала два года назад.
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Его соматюгальника Дубинского надо в тюрму за матючья.
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Слуги народа должны служить во славу Украины нашего лидера - вождя ЗЕ Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство - Цензор.НЕТ 1234
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73% поддерживают такое хамство, да его наградить наоборот нужно
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партия "Слуга Урода" должна лишить депутатского мандата этого ватного уродца Бужанского..
если это не будет сделано, то партия потеряет доверие своих Зебирателей..
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Пашинский стрелял в человека .Где ты был?
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Макс разговарівал на общепонятном 73,22% - м язьіке.
І, оні обідєлісь, потому что понялі кто оні єсть.
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Бросят в канализацию и накроют люком?
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Наказать, и при том очень строго, а то зачем нам нужен такой депутат - хамло...
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влада це не з марсу, це - презентація народу. думайте, кого обирати.
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та то наріт капрізнічаєт, в глубінє душі он імєнно такую власть любіт, потому чьто «Дай дурню волю, заведьот в нєволю.» они ето понімают...
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Так тут если без матов и так понятно, что половина таких родителей действительно долб***бы.
Тоже мне новость.
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Вітаю, ти довбой..б! Чи від мене образливо?
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Дело даже не в матюках. А то что Бужанский до сих пор живёт не по законам, а по понятиям девяностых и предлагает налогоплательщикам скинуться на общак, восстановить коммунальное имущество, как говорят в Одессе вы большой патриот за мой счёт!При этом имеет совесть, вернее не имеет, ещё внушать людям чувство вины за виртуально сломанные ножки детей!
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Мова йшла про три каналізаційні люки на шкільному подвір'ї які, чийсь папа відніс на прийомку металлобрухту...
І батькам пофіг, що дитина може туди впасти, вони чекають, коли «посадять Порошенка», потім «привезуть його гроші з офшорів» і куплять ці три люка.


«Наріт™, сер....»
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Дядя! ты уверен что люки не снял пофигист-директор школы, чтобы вымогать деньги у родителей?Ты изучил материальное состояние родителей чтобы их судить, что им "пофиг" или не пофиг, кто ты такой вообще, а, социолог великий?, они между прочим уплатили налоги на содержание школы и второй раз и третий раз платить жулью не собираются на "тряпки, вёдра, мел, лампочки, люки и прочее что в голову взбредёт" !
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О, блін!
А я ото думаю, хто ж то люки краде !
А оказується це дірєктора школ цим балуються !
Треба Баканову позвоніть!
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Звони Баканову и посмотри заодно "Приключения Шурика." где кладовщик украл товар и попросил коллег чтобы имитировали кражу. Кстати там люки тоже были, только от бачков.
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Бужанскій правильно їм вказав і правильно їх назвав. Що, не можуть купити пару люків? Адже це їхні друзі-собутильники їх спіляли. Тим більше, що вони поголовно за нього голосували, це ЇХНІЙ депутат. Бидлу потрібно вказувати як правильно поводитись в житті.
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А мне его жаль, честный, искренний, называет вещи своими именами, правда получается что обижаются, он не должен был прямо адресатов называть, а более обтекаемо, ну ладно, далее будет более опытней
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Я бы его на поруки взял лично, если бы был уверен что у него хоть грамм совести есть.
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Как и во все времена, Правда ---- грех!
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Згоден! Посадить на нього Юзика. Якщо брикатиметься, то разом із помічницею- дружиною.
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Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство - Цензор.НЕТ 3429

Та =без пЕтань= (с)

Ще не всім зе-служкам кулко в ніс вставили ?
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Все отбросы ,быдлюки стали зелупными служителями народа. Только кто кому служит . Быдло--- сливки украинского общества, печалька.
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Вангую, шо люки поснимал директор школы, чтобы нажиться на родителях, а завтра он эти люки поменяет на люки с другой школы и скажет что купил их на вторчермете! И тот второй директор тоже скажет, я купил эти люки, вот и клейма другие стоят, гоните денюжку, схема стара как мир, в сговоре две хитрозадые директрисы а из родителей дурачьё делают!
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Понаберали собі в помічники депутатів крашених 22 річних сосух і будуть вони думати про відкриті люки...? Та вони падли думають в якій позі своїх помічниць брати... та де гроші вкрасти....
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