 Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером.
Милованов зазначив: "Головне питання - яка мета цієї реформи. Це частина економічного розвитку. Зараз у нас 1,6 млн безробітних. Кожен десятий шукає роботу і не може знайти. У них немає навичок працювати. Зараз власників 0,6% від усіх керівників, а інші - наймані працівники. 21% усіх працюють у тіні. Головне - як створити робочі місця. Людина має в Україні працювати".
"Якщо у людини є пай, вона отримує лише кілька тисяч на рік. Не може його продати і почати бізнес".
Милованов заявив, що вигоду матимуть українці. Ми запустимо ринок.
Він заявив, що максимальну підтримку отримає той, хто купить до 500 га.
Ми не побоялися запустити ринок.
"Є розмова зі світовим банком. Ми не погоджувалися на систему фінансування. Я відстояв компенсаторні механізми. Ми почали відстоювати права українців", - наголосив міністр.
Він продовжив: "Ми хочемо дати власникам право розпоряджатися їхньою власністю. Референдум, щоб не дати розпоряджатися, - це більшовизм.
Ми не будемо продавати держземлі. Ми віддамо землю громадам. Ми хочемо дати право їм розпоряджатися землею. Ми за відновлення справедливості".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про ринок землі внесли до Верховної Ради
https://twitter.com/TheFigen/status/1177314311385026564
солома @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/
Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
Сначала обмеження как в Европе кто живе на земли и працюе тому на пять рокив аренда потом в довичне користування и успадкування поки працюе родина.В Польше так
В таком варианте та земля разлетится в момент, официально по копеечной цене а неофициально - за рыночные деньги в карманы местных "разбойников".
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.
Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!
Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!