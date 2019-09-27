 Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером.

Милованов зазначив: "Головне питання - яка мета цієї реформи. Це частина економічного розвитку. Зараз у нас 1,6 млн безробітних. Кожен десятий шукає роботу і не може знайти. У них немає навичок працювати. Зараз власників 0,6% від усіх керівників, а інші - наймані працівники. 21% усіх працюють у тіні. Головне - як створити робочі місця. Людина має в Україні працювати".

"Якщо у людини є пай, вона отримує лише кілька тисяч на рік. Не може його продати і почати бізнес".

Милованов заявив, що вигоду матимуть українці. Ми запустимо ринок.

Він заявив, що максимальну підтримку отримає той, хто купить до 500 га.

Ми не побоялися запустити ринок.

"Є розмова зі світовим банком. Ми не погоджувалися на систему фінансування. Я відстояв компенсаторні механізми. Ми почали відстоювати права українців", - наголосив міністр.

Він продовжив: "Ми хочемо дати власникам право розпоряджатися їхньою власністю. Референдум, щоб не дати розпоряджатися, - це більшовизм.

Ми не будемо продавати держземлі. Ми віддамо землю громадам. Ми хочемо дати право їм розпоряджатися землею. Ми за відновлення справедливості".

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