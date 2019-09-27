 Наступного тижня ми намагатимемося завершити "турборежим", - Стефанчук

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити "турборежим" і перейти в нормальний режим роботи", - сказав віцеспікер
Стефанчук зазначив, що "Слуга народу", яка має більшість, не ігнорує думки інших фракцій, але партія влади на початку попереджала колег у парламенті, що спочатку має намір у прискореному режимі ухвалити підготовлений пакет законопроєктів, зокрема, від президента України Володимира Зеленського, необхідний для перезавантаження влади і запуску економіки.
"Після цього ми перейдемо в звичайний режим", - зазначив він.
Стефанчук розповів, що наступного тижня в парламенті будуть розглянуті законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.
...Игорь Валерьевич под дружеский хохот страны, взял под контроль государственную Центрэнерго. Внезапно? При этом он даже не стесняясь признал этот факт во время YES.
Игорь Валерьевич, пользуясь тем, что вас отвлекают и развлекают как могут, в лучших традициях 95 квартала, только теперь масштаб перенесён на всю страну, стремительно переориентируется на себя новые рынки.
Он поставляет на Центрэнерго уголь через свою прокладку «Нафта-форс», ее учредитель работает на заправке Коломойского в Киеве оператором ( хахаха, правда смешно? ). А что так можно было? - спросите меня вы. Этот уголь до последнего времени везся из России, но обходился Центрэнерго почти в 1,5 раза дороже - 2700 грн/т (без доставки), - чем по формуле Роттердам+.
Напоминаю, всем ненавистная формула Роттердам+, коррумпированная и та, по которой проклинали Пороха на чем свет стоит обходилась бюджету в 1900 грн/т.
Зато теперь каждый зебил гордо может сказать, что платит в карман Игоря Валерьевич на почти тысячу больше за тонну угля.
Сегодня Коломойский вынашивает идею снять блокаду Донбасса и полностью сесть на поток угля с шахт ОРДЛО. Ну а шо? Разве так нельзя?
Блокада еще не снята, а поставки уже пошли. Уголь со станции Успенка, которая находится на границе ОРДЛО ездит в сторону Украины, промежуточная станция Предзаводская. Отсюда уголь как кузбасский так теперь и с ОРДЛО попадает в нашу страну.
Особенные лидеры "ЛДНР" / Захват Киева / Звонок депутату Жану Беленюку | Вечер #5/02
нет, теперь будет время прочитать названия, раньше давили вообще не вникая что
Наконец-то мы узнаем, чему зебилов учили в Трускавце (кроме нажимания зелёной кнопки).
солома @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/
Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
А що вони будуть голосувать у другому читанні, як що вони не знають за що вони проголосували у першому читанні.
депутати повинні не тільки натискати кнопку, але також писати законопроекти, вносити правки, шукати «підводні камені» і працювати над законами.
навіщо Україні Верховна Рада, якщо Офіс президента штампує законопроекти, а депутати бездумно за них голосують.
Будемо сподіватися, що народні обранці прийдуть до тями і перестануть приймати законопроекти, які ведуть Україну до хаосу.
"Монобільшість" распалась уже... Чо теперь делать - непанятна. Так что будем просто раздувать щОки и типа "сохранять спокойствие", "излучать уверенность" и стараться привселюдно не обгадиться.
поздно